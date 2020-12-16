«Не хочу секса!»: с какими проблемами в интимной жизни сталкиваются пары и можно ли их решить

Что делать со слабым (или слишком сильным) влечением одного из партнеров? Как реагировать на желания, которые вы не разделяете — например, о групповом или фетишистском сексе? Возможно ли развитие отношений у сексуально несовместимых пар? В книге «Близкие отношения. Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары» психотерапевты Альберт Эллис и Роберт Хаппер объясняют, как изменить свой взгляд на проблемы в сексе.
Проблема №1. У первого партнера слабое половое влечение, а у второго — довольно сильное. Первому достаточно заниматься сексом максимум раз в месяц, а второму — не реже раза в неделю.
Возможное решение. Партнер со слабым половым влечением ищет способ удовлетворить своего партнера с сильным влечением без секса. Он может сделать это своим ртом, языком, вибратором или другим способом, при этом проявляя любовь и интерес в удовлетворении партнера. Моя пациентка, которую устраивал секс не чаще чем раз в месяц, массировала пенис мужа своей большой грудью дважды в неделю, доводя его до «изумительных» оргазмов. Ей самой было приятно это делать.
Проблема №2. В силу физических причин, например, импотенции или боли в спине, партнер не может заниматься традиционным сексом.
Возможное решение. Партнер, который не может заниматься традиционным сексом, может удовлетворять своего партнера разными частями тела или другим видом секса. Мой пациент не мог заниматься традиционным сексом из-за ран на пенисе. Его жена обожала именно этот вид секса, и он доводил ее до сильнейших оргазмов, массируя пальцами ее влагалище. Другая пациентка с диспареунией (болью во время вагинального секса) перешла к анальному сексу и вскоре начала получать удовольствие.
Проблема №3. Партнер боится определенных видов секса.
В силу невротических причин некоторые люди боятся определенных видов секса. Одна из моих (американского психолога Альберта Эллиса, автора книги «Близкие отношения. Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары» — прим. Ред.) девушек достигала до десяти оргазмов за ночь от стимулирования клитора, но не могла справиться с травмой, полученной в пятнадцать лет, когда ее изнасиловал дядя, и всегда испытывала сильную боль во время секса. Когда я встречался с ней, я легко доводил ее до мощных оргазмов, стимулируя клитор и страстно целуя ее грудь. За тот год, что мы встречались, мы так и не занялись традиционным сексом, но она утверждала, что я был лучшим из ее пяти любовников. Поскольку она отлично владела своими пальцами, я могу сказать, что она тоже была одной из моих лучших любовниц!
Проблема №4. Некоторым людям требуется 20–30 минут, чтобы достичь оргазма, в то время как их партнеры не могут продержаться так долго или испытывают боль из-за долгого полового акта.
Возможное решение. Одна женщина, которой для достижения оргазма требовался почти час, а ее мужу — всего пара минут, предложила ему использовать вибратор после секса. С ним она достигала оргазма за десять минут.
Проблема №5. Один партнер требует фетишистский секс, например, хочет, чтобы его связывали и били, в то время как другому партнеру это не нравится.
Возможные решения. Партнер, которому не нравится фетишистский секс, может изредка соглашаться на него, но обычно он и его партнер занимаются традиционным сексом. Или в обмен на фетишистский секс он может просить партнера доставлять ему другое сексуальное или несексуальное наслаждение. Одному мужчине не нравилось причинять боль своей жене, хотя это приносило ей потрясающие оргазмы. В итоге он предложил ей попробовать кое-что новое: мастурбировать ему в кинотеатре, не зная, увидят ли это другие зрители.
Проблема №6. Один партнер моногамен, а другой получает огромное наслаждение от секса с разными партнерами или секса втроем.
Возможное решение. Полигамный партнер может поработать над своим порогом фрустрации и справиться с «кошмаром» сексуального ограничения, наслаждаясь при этом другими аспектами отношений. Один из моих хотел заниматься сексом только со своей женой, но ее также интересовал секс с бывшим мужем. Вместо того чтобы расстаться с ней, мужчина разрешил жене проводить одну ночь в месяц со своим бывшим мужем. При этом она соглашалась выполнять любые сексуальные и некоторые несексуальные желания мужа до конца месяца. Оба приняли неудобства этой сделки на два года, после чего жена перестала встречаться с бывшим мужем.
По разным причинам партнеры могут нежно заботиться друг о друге, но быть сексуально несовместимыми. И наоборот: я, доктор Эллис, видел много пар, которые были совместимы лишь в сексуальном плане. Даже после развода они продолжали встречаться ради секса!
Не каждая сексуально несовместимая пара может прийти к согласию, чтобы оба партнера получали удовлетворение в постели. Многие не расстаются и создают хорошие семьи, несмотря на редкий секс или его отсутствие долгие годы. Многие пары совершают серьезную ошибку — считают сексом лишь половой акт. Когда один из партнеров утверждает, что признает лишь вагинальный секс, пару, скорее всего, ждут проблемы.
Мы с доктором Харпером сразу же объясняем пациентам, что существует множество способов доставить друг другу удовольствие, если одному или обоим партнерам не нравится традиционный секс.
Обязанности иногда могут быть приятными, например, обязанность помогать своим детям. Сексуальные обязанности и удовольствие от секса не всегда несовместимы. Но свобода и демократия в постели так же важны, как и за ее пределами. Если вы и ваш партнер разрешите себе экспериментировать, делать то, что вы хотите, а не то, что кажется обязанностью, если вы будете работать над тем, чтобы ваше сексуальное удовольствие не превратилось в рутину, вы избавитесь от ненужных препятствий и нервных срывов. Ваша жизнь станет максимально полноценной и приятной.
Сексуальные проблемы практически всегда берут начало в общих эмоциональных проблемах, а не наоборот, как утверждал Фрейд. В основе неврозов на сексуальной почве практически всегда лежат две проблемы, которые мы разбираем в этой книге: (1) самоуничижение; (2) низкий порог фрустрации и гнев.
Упражнение №1: выявление иррациональных убеждений, которые могли вызвать мои сексуальные проблемы
|
Мои сексуальные проблемы с партнером
|
Иррациональные убеждения, которые ведут к этим проблемам или берут в них начало
|
Слабое половое влечение к партнеру
|Я не должен ничего делать, чтобы испытывать влечение к моему партнеру. Он должен всегда знать, чего я хочу, и делать все возможное, чтобы меня удовлетворить. Он всегда должен возбуждать меня. Раз я не возбуждаюсь, со мной что-то не так. Возможно, я не люблю своего партнера
|Сильное половое влечение к партнеру, в то время как у партнера влечение слабое
|
Со мной что-то не так. Если бы я больше любил своего партнера, я бы не уговаривал его заняться сексом. Мой партнер должен хотеть меня чаще, чем сейчас
|
Слишком долго не могу достичь оргазма
|Это не должно занимать столько времени. Наверное, я какой-то неполноценный. Мой партнер возненавидит меня за то, что я так долго не могу достичь оргазма
|Редко или никогда не испытываю оргазм
|Если у меня не будет оргазма, это ужасно! Я ужасен в сексе. Испытать оргазм так сложно!
|Не люблю или не могу заниматься традиционным сексом
|Я обязан заниматься традиционным сексом, чтобы считаться хорошим любовником. Вагинальный секс — единственный возможный вид секса. Если я не удовлетворяю своего партнера, я не могу считать себя настоящим мужчиной/женщиной
|
Очень люблю извращенный секс
|
Я не должен этого хотеть! Это ненормально! Если я займусь извращенным сексом, значит, я очень плохой человек
|Мой партнер не испытывает оргазм во время секса
|
Со мной что-то не так. Я должен довести своего партнера до оргазма. Я ничтожество!
|
Слишком быстро достигаю оргазма
|
Боже, это ужасно. Я ужасен в сексе, и так будет всегда. Нормальные люди могут заниматься сексом долго, значит, и я должен!
Упражнение №2: рациональные самоубеждения, которые помогут мне справиться с сексуальными проблемами
- Хотя мы с партнером любим друг друга, мы разные и не всегда можем насладиться сексом одновременно.
- Если у моего партнера более сильное или более слабое половое влечение, чем у меня, мы можем что-нибудь придумать и по-прежнему удовлетворять друг друга.
- Мне бы хотелось испытывать яркие оргазмы и достигать их очень быстро, но это не является моей обязанностью.
- Мне бы хотелось очень быстро доводить своего партнера до оргазма, но даже если не получается, мы все равно можем наслаждаться сексом и удовлетворять друг друга.
- Если у меня или у моего партнера возникнут сексуальные проблемы, их не нужно стыдиться. Мы можем открыто поговорить и постараться вместе их решить.
- Если мою сексуальную жизнь с партнером нельзя назвать потрясающей, мы можем попробовать улучшить ее.
- В извращенном сексе нет ничего плохого или страшного, пока мы оба наслаждаемся им и не вредим друг другу.
- Если я или мой партнер достигаем оргазма очень быстро, мы можем попробовать замедлиться и найти другие способы наслаждаться друг другом — необязательно вагинальный секс.
- Даже если наша сексуальная жизнь никогда не будет потрясающей, мы по-прежнему будем любить друг друга и наслаждаться нашими отношениями.
Упражнение №3: действия, которые помогут мне снизить порог фрустрации, если у нас с партнером возникнут сексуальные проблемы
- Проявить терпение к моему партнеру и изучить его сексуальные проблемы или недовольство. Объяснить партнеру свои предпочтения в сексе, но не заставлять его удовлетворять их.
- Обсудить наши сексуальные различия и постараться прийти к компромиссу.
- Принять свое неудовлетворение и работать над улучшением нашей несексуальной жизни, если это необходимо для лучших отношений с партнером.
- Пройти специальные курсы, чтобы удовлетворять своего партнера больше и таким образом, каким бы ему хотелось.
- Опробовать новые техники в сексе, если стандартные удовлетворяют меня, но не удовлетворяют моего партнера.
- Если у нас с партнером нет секса, убедить себя в том, что это всего лишь неприятно, но не ужасно, и мы по-прежнему можем сохранить хорошие отношения
Отрывок предоставлен для публикации ИД "Питер".
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.