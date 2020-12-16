«Не хочу секса!»: с какими проблемами в интимной жизни сталкиваются пары и можно ли их решить

Проблема №1. У первого партнера слабое половое влечение, а у второго — довольно сильное. Первому достаточно заниматься сексом максимум раз в месяц, а второму — не реже раза в неделю.

Возможное решение. Партнер со слабым половым влечением ищет способ удовлетворить своего партнера с сильным влечением без секса. Он может сделать это своим ртом, языком, вибратором или другим способом, при этом проявляя любовь и интерес в удовлетворении партнера. Моя пациентка, которую устраивал секс не чаще чем раз в месяц, массировала пенис мужа своей большой грудью дважды в неделю, доводя его до «изумительных» оргазмов. Ей самой было приятно это делать.

Проблема №2. В силу физических причин, например, импотенции или боли в спине, партнер не может заниматься традиционным сексом.

Возможное решение. Партнер, который не может заниматься традиционным сексом, может удовлетворять своего партнера разными частями тела или другим видом секса. Мой пациент не мог заниматься традиционным сексом из-за ран на пенисе. Его жена обожала именно этот вид секса, и он доводил ее до сильнейших оргазмов, массируя пальцами ее влагалище. Другая пациентка с диспареунией (болью во время вагинального секса) перешла к анальному сексу и вскоре начала получать удовольствие.