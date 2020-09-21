7 мифов о похудении, фастфуде и холестерине, которые развенчала современная медицина

Миф 1. Избегайте холестерина — он дико вреден

Есть много жирного вредно. Это логично. Потребление жирной пищи приводит к отложению жиров в артериях и лишнему весу. Холестерин нас убивает.

Разоблачение. К сожалению, холестерин совершенно напрасно возвели в ранг великого преступника, каковым он никогда не был. Некоторые жиры в составе нашего рациона не только полезны, но и жизненно необходимы.

Обвинять холестерин в том, что он априори вреден, просто смешно, потому что в «здоровых» продуктах, например в омарах, крабовом мясе или рыбьем жире, холестерина в три раза больше, чем в «нездоровых» сале, говядине или свинине.

Холестерин — это сложный жир, присутствующий практически в каждой клетке нашего тела. 80% его естественным образом синтезируется в нашем организме и всего 20% поступает вместе с пищей. Помимо обеспечения защитной смазки для стенок наших клеток, холестерин является ключевым ингредиентом многих витаминов и важных гормонов. Только из-за неудачного сочетания таких факторов, как простота анализа крови по этому показателю и незаслуженная реклама, холестерин приобрел неоправданно плохую репутацию.