За последние 30 лет почти все продукты питания признавались вредными разными экспертами. Так каким же исследованиям верить и что есть? «Собака.ru» изучила книгу «Мифы о диетах» от издательства МИФ — рассказываем, от каких заблуждений о ПП и похудении пора избавиться.
7 мифов о похудении, фастфуде и холестерине, которые развенчала современная медицина
Миф 1. Избегайте холестерина — он дико вреден
Есть много жирного вредно. Это логично. Потребление жирной пищи приводит к отложению жиров в артериях и лишнему весу. Холестерин нас убивает.
Разоблачение. К сожалению, холестерин совершенно напрасно возвели в ранг великого преступника, каковым он никогда не был. Некоторые жиры в составе нашего рациона не только полезны, но и жизненно необходимы.
Обвинять холестерин в том, что он априори вреден, просто смешно, потому что в «здоровых» продуктах, например в омарах, крабовом мясе или рыбьем жире, холестерина в три раза больше, чем в «нездоровых» сале, говядине или свинине.
Холестерин — это сложный жир, присутствующий практически в каждой клетке нашего тела. 80% его естественным образом синтезируется в нашем организме и всего 20% поступает вместе с пищей. Помимо обеспечения защитной смазки для стенок наших клеток, холестерин является ключевым ингредиентом многих витаминов и важных гормонов. Только из-за неудачного сочетания таких факторов, как простота анализа крови по этому показателю и незаслуженная реклама, холестерин приобрел неоправданно плохую репутацию.
Миф 2. Интеллектуальный труд почти не сжигает калорий
Если ваша работа исключительно умственная, то вам нужно есть значительно меньше, чем тем, кто занят физическим трудом. На работу мозга уходит гораздо меньше калорий.
Разоблачение. Наш мозг потребляет от 20 до 25% ежедневных энергетических ресурсов организма — больше, чем у любого из живых существ. Обезьянам пришлось бы есть более двадцати часов в сутки, чтобы полученной энергии хватило для питания мозга нашего объема.
Мозг — самый прожорливый орган тела. Только для того, чтобы поддерживать организм в состоянии покоя, нам нужно 1300 калорий. Работа мозга помогает нам расходовать энергию очень легко: за час просмотра телевизора мозг сжигает 60 калорий, а во время чтения одной небольшой главы книги мы тратим целых 80 калорий или больше, если процесс чтения провоцирует у вас стресс.
Миф 3. Завтрак необходим всем, это обязательный прием пищи
Мы привыкли к трехразовому питанию, которое включает в себя завтрак, обед и ужин. Но действительно ли такой режим полезен?
Разоблачение. В одном из исследований участникам предложили отказаться от завтрака на несколько недель. Оказалось, что несмотря на то, что участники стали есть меньше на один раз в сутки, их вес остался прежним, а калорийность рациона не повысилась.
То, что обязательный завтрак — всего лишь диетический миф, подтвердил и другой эксперимент. Его участников поделили на две группы: одни получали пищу за один прием в день, а другие пищу той же калорийности и состава за три приема. У тех, кто ел один раз в день, существенно снизилась концентрация гормона стресса — кортизола.
Даже если вы вдруг пропустите пару приемов пищи и только поужинаете, это вовсе не значит, что вы навредите организму или начнете набирать вес.
Миф 4. Жирные молочные продукты приводят к набору веса
Лучше всего есть обезжиренные молочные продукты, ведь они гораздо полезнее и помогают худеть.
Разоблачение. Несмотря на «нездоровый» насыщенный жир и высокую калорийность, молочные продукты, как это ни парадоксально, помогают сбрасывать вес. В ходе нескольких экспериментов по сравнению диет, содержащих и не содержащих молочные продукты, группа, включавшая «молочку» в свой рацион, каждый раз теряла чуть больше лишних килограммов.
В недавнем испанском проекте наблюдали за 8000 мужчин и женщин в течение 6,5 лет и выявили некоторую потерю веса при потреблении жирного йогурта. Если участники съедали как минимум одну порцию в день, то риск ожирения снижался на 40%.
Увеличение калорий в рационе за счет молочных продуктов не способствует набору веса, как считалось ранее, а, напротив, может помочь, если вы хотите сбросить несколько килограммов.
Миф 5. Исключение белковых продуктов из рациона помогает похудеть
Многие уверены, что мясо и жирная рыба слишком калорийны, поэтому, если нужно похудеть, то лучше совсем отказаться от таких продуктов.
Разоблачение. На самом деле высокобелковые диеты позволяют потерять больше веса за короткое время, чем диеты с низким содержанием жира, поскольку извлечение необходимой энергии из белка протекает намного эффективнее, чем из углеводов: телу приходится тратить больше калорий, чтобы получить аналогичный результат.
Другая причина состоит в том, что жиры и белки обеспечивают более сильное чувство сытости (насыщения), чем большинство углеводов, инициируя высвобождение гормонов кишечника, которые посылают сигналы мозгу.
Миф 6. Основной вред фастфуда — от него толстеют
Большинство людей избегают фастфуда не столько из-за вреда здоровью, сколько из-за страха набрать лишний вес на такой диете.
Разоблачение. Главная опасность фастфуда состоит в том, что он подобно наркотику формирует зависимость, причем эта зависимость может передаваться по наследству — от матери к ребенку. Согласно одному исследованию, любовь к фастфуду у беременных крыс может передаваться потомству посредством эпигенетических изменений, которые включают или отключают соответствующие гены, а также вместе с материнскими кишечными микробами при рождении или в процессе потребления материнского молока. Это доказывает тот факт, что мамы, питающиеся фастфудом в ожидании малыша и во время кормления грудью, передают ребенку пристрастие к фастфуду.
Миф 7. Чтобы похудеть, нужно есть только здоровую пищу и считать калории
Мы привыкли думать, что ограничение калорийности рациона — путь к стройности. Причем все калории одинаковы, главное планомерно их считать.
Разоблачение. В одном исследовании 42-х обезьян в течение 7 лет кормили двумя разными рационами с одинаковой калорийностью. Все составляющие рациона были почти одинаковыми, кроме источника жиров: одни обезьяны употребляли 17% натуральных растительных масел в сутки, другие — столько же процентов вредных трансжиров. В итоге группа обезьян, употреблявшая трансжиры, не только набрала лишний вес, но и приобрела прирост вредного висцерального (брюшного) жира и плохие инсулиновые профили (это значит, что глюкоза надолго задерживалась в их крови).Вывод прост: не все калории одинаковы. 2000 калорий, полученных в Макдональдсе, будут иметь совсем другие последствия, чем те же 2000 калорий из каш, фруктов и овощей.
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