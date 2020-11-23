10 советов от дзен-буддийского монаха для жизни без стресса в мегаполисе

В книге «Искусство заботы о душе» настоятель древнего буддийского храма японец Шунмио Масуно делится секретами простой жизни в стиле дзен. Публикуем 10 советов из 100 — ими может воспользоваться любой житель мегаполиса, который хочет избавиться от постоянного ощущения тревоги и суеты.
1. Наведи порядок на столе — уборка очищает разум
Когда вещи выходят из-под контроля, приведи их в порядок. Если появился бардак — приберись. Прежде чем закончить работу в конце дня — разбери стол. Люди с такой привычкой мыслят ясно. Они умеют концентрироваться на работе, ни на что не отвлекаясь.
В дзэнских храмах монахи убираются каждое утро и каждый вечер. Мы усердно трудимся, но не потому, что в храме грязно. Это делается не только чтобы храм засверкал, но и чтобы уборка до блеска очистила наш разум. С каждым взмахом щетки ты вычищаешь пыль из головы. С каждым движением тряпки твое сердце сияет ярче.
То же самое будет, когда ты наведешь порядок на столе в офисе или дома. Не позволяй себе отвлекаться на тревоги и беды. Чтобы ощутить вдохновение, нужно сначала создать вокруг себя порядок.
2. Когда ешь, делай паузу после каждого кусочка
Правильный способ есть дзэнскую пищу включает так называемые «Пять размышлений». Если коротко:
- Мы думаем о стараниях тех, кто принес еду, и благодарим их за это.
- Мы думаем о своих действиях и едим в тишине.
- Мы не едим жадно, злобно или рассеянно, а наслаждаемся пищей.
- Мы считаем пищу лекарством, которое поддерживает тело и дух.
- Мы с благодарностью принимаем пищу как часть гармоничного пути к просветлению.
Мы думаем об этих пунктах за каждым завтраком, обедом и ужином, выражая благодарность за еду. И делаем паузу после каждого кусочка, откладывая палочки в сторону. Этот перерыв нужен, чтобы насладиться благодарностью. Трапеза нужна не только для утоления голода. Это важное время в нашей практике.
3. Аккуратно снимай обувь. Беспорядок под ногами — беспорядок в голове
С давних времен о доме судили по его порогу. Особенно это касалось японских домов, где разуваются при входе. Обувь может аккуратно стоять в ряд или валяться как попало, и по этой маленькой детали сразу становится понятно состояние ума жильцов.
Дзэн-буддисты говорят: «Внимательно смотри под ноги». Эту фразу можно понимать буквально, но у нее есть еще и другое значение: тот, кто не смотрит под ноги, ничего не знает о себе и о том, куда его ведет жизнь. Может быть, это звучит слишком напыщенно, но даже такая мелочь может сильно повлиять на то, как ты живешь.
Придя домой, снимай обувь и аккуратно ставь ее у порога. И все. На это требуется три секунды. Но благодаря этой привычке все в твоей жизни обретет ясность и порядок.
4. Говори громко — так ты дашь себе стимул
Ты когда-нибудь наблюдал, как дзэнский монах читает сутры? Он говорит во весь голос, и его слова эхом разносятся по помещению храма. А когда монахов несколько, сила их голосов исходит будто из самой земли.
Почему они так громко читают? Этому есть весомая причина. Когда ты говоришь громко, как правило, ты очень хорошо себя слышишь. Это также стимулирует и активизирует твой мозг. Мы, монахи, просыпаемся рано и первым делом читаем сутры, чтобы разбудить свой разум.
Чтобы говорить громко, нужно выпрямиться и дышать животом. Той же техникой пользуются оперные певцы. Это очень полезно для тела. Попробуй раз в день говорить громко, хотя бы здороваться с кем-то. Ты удивишься тому, насколько это приятно.
5. Найди свои любимые слова
В древние времена во всех японских домах имелась ниша под названием токонома. В нее помещали свиток, и домочадцы смотрели на него и размышляли. Это могла быть полюбившаяся им картина, каллиграфия или наставление. Токонома отражала дух и образ жизни обитателей дома.
Попробуй украсить свой дом каллиграфией — это может быть вдохновляющее высказывание, цитата уважаемого человека или что-то еще, располагающее к размышлению. Тебе не понадобится специальная ниша, стена в гостиной тоже прекрасно подойдет. И неважно, насколько искусно выполнена эта надпись. Глядя на нее, ты найдешь время и пространство для спокойного созерцания.
Если не можешь придумать, какие слова выбрать, могу предложить вот эти: «В пустоте бесконечный потенциал». Это значит, что люди рождаются, не имея ничего, но каждый может достичь вершины. Поэтому нечего бояться. Не о чем беспокоиться. Вот в чем заключается истина.
6. Обставь комнату просто — это прибавит простоты и твоему разуму
Жить просто — значит избавиться от всего, что не приносит пользу. Определи, действительно ли тебе необходима та или иная вещь, и, если это так, тщательно заботься о ней.
Любовь к простоте и скупость — не одно и то же. Скупость — это сохранение вещей, ценность которых невелика. Ценность — это не только их стоимость, но и глубина твоего чувства к ним.
Пример простой жизни: тебе по-настоящему нравится кружка, в которую ты каждое утро наливаешь кофе. Поэтому ты ухаживаешь за ней и бережешь ее. Оставь только хорошие вещи, которые тебе действительно нужны. Простой образ жизни — это фундаментальная практика, которая оттачивает ум.
7. Дыши медленно — пять минут «дзадзэн на стуле» в обеденный перерыв
Когда сидишь за столом, твоя спина неизбежно искривляется и ты начинаешь сутулиться. Такая неестественная поза влияет на концентрацию, и любая мелочь может раздражать и утомлять. Поэтому у меня есть для тебя духовная практика, задача которой — вернуть гармонию осанки, дыхания и разума.
Во время обеденного перерыва попробуй пять минут поделать дзадзэн, сидя на стуле. Для начала выпрямись, чтобы голова и копчик находились на одной оси. Со стороны это выглядит так, будто твой позвоночник изогнулся в форме буквы S и от головы до копчика можно провести прямую линию.
Затем последи за дыханием. На работе в состоянии стресса ты можешь совершать семь или восемь вдохов в минуту. Сосредоточившись на дыхании, можно естественным образом сократить их число до трех или четырех. Как только это произойдет, твой разум успокоится.
8. Заведи небольшой сад на балконе — местечко, где можно практиковать осознанность
Мы, монахи, говорим: «Под деревом, на камне». Ты сидишь один на вершине камня или под деревом и тихо практикуешь дзадзэн. Это приводит к единению с природой. Оставь позади любые мысли и сиди с пустым сознанием. Это идеальная обстановка для практики дзадзэн. Даже буддийским монахам трудно найти такую обстановку. Вот почему на территории дзэнских храмов есть сады.
Мы можем визуализировать далекие горы и услышать в воображении шум бегущей реки. Простор ландшафта можно ужать до миниатюрной версии, создав сад, и воспроизвести великолепие природы в ограниченном пространстве.
Попробуй создать такой сад дома. Если у тебя нет двора, подойдет и балкон в квартире. А если нет балкона, хватит и подоконника. Тебе нужна всего половина квадратного метра пространства. На нем попробуй воспроизвести ландшафт своего разума. Место, куда может уйти на отдых твой ум. Место, где ты сможешь взглянуть на свою суть. Оно может стать твоим любимым местом.
9. Любуйся закатом — благодари за то, что прожил еще один день
В нижней части Токио есть квартал Янака, где расположены «ступени заката». Эти ступени сами по себе довольно обычные, но если вечером сядешь на них и посмотришь на небо, то увидишь прекрасный закат. Я не знаю, откуда взялось их название, но многие теперь ходят в район Янака, чтобы посидеть на «ступенях заката» и полюбоваться заходящим солнцем.
Тебе не нужно лезть из кожи вон, чтобы долететь до Токио. Легко найти места, которые могут стать твоими собственными «ступенями заката». Важно иметь возможность сесть и смотреть на солнце, заходящее за горизонт. Когда наступает вечер, посмотри на небо. Испытай благодарность за то, что прожил еще один день. Этот момент согреет твое сердце.
10. Не думай о неприятном перед сном
У всех бывают бессонные ночи, когда не дают покоя тревожные мысли и не получается успокоиться. Это идеальное время для практики дзадзэн. Медитация запускает в мозгу выброс нейротрансмиттера серотонина, который стабилизирует настроение и помогает в борьбе с депрессией. Дзадзэн может работать как терапия, поднимая уровень серотонина в мозгу без приема лекарств. Когда разум успокаивается, кровяные сосуды также постепенно расслабляются, улучшая кровообращение. Это распространяет тепло по телу.
После того как умственный туман рассеется и твое тело согреется, ты естественным образом начнешь засыпать. Когда ложишься в постель, оставь позади все случившееся и будь благодарен за то, что прожил еще один день. Когда проснешься утром, ты почувствуешь себя обновленным. Цени пользу пятиминутной дзадзэн перед сном.
Отрывок предоставлен для публикации издательством Бомбора.
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