10 советов от дзен-буддийского монаха для жизни без стресса в мегаполисе

4. Говори громко — так ты дашь себе стимул

Ты когда-нибудь наблюдал, как дзэнский монах читает сутры? Он говорит во весь голос, и его слова эхом разносятся по помещению храма. А когда монахов несколько, сила их голосов исходит будто из самой земли.

Почему они так громко читают? Этому есть весомая причина. Когда ты говоришь громко, как правило, ты очень хорошо себя слышишь. Это также стимулирует и активизирует твой мозг. Мы, монахи, просыпаемся рано и первым делом читаем сутры, чтобы разбудить свой разум.

Чтобы говорить громко, нужно выпрямиться и дышать животом. Той же техникой пользуются оперные певцы. Это очень полезно для тела. Попробуй раз в день говорить громко, хотя бы здороваться с кем-то. Ты удивишься тому, насколько это приятно.

5. Найди свои любимые слова

В древние времена во всех японских домах имелась ниша под названием токонома. В нее помещали свиток, и домочадцы смотрели на него и размышляли. Это могла быть полюбившаяся им картина, каллиграфия или наставление. Токонома отражала дух и образ жизни обитателей дома.

Попробуй украсить свой дом каллиграфией — это может быть вдохновляющее высказывание, цитата уважаемого человека или что-то еще, располагающее к размышлению. Тебе не понадобится специальная ниша, стена в гостиной тоже прекрасно подойдет. И неважно, насколько искусно выполнена эта надпись. Глядя на нее, ты найдешь время и пространство для спокойного созерцания.

Если не можешь придумать, какие слова выбрать, могу предложить вот эти: «В пустоте бесконечный потенциал». Это значит, что люди рождаются, не имея ничего, но каждый может достичь вершины. Поэтому нечего бояться. Не о чем беспокоиться. Вот в чем заключается истина.