Пептиды, ретинол и антиоксиданты: работает ли косметика против старения? Объясняет дерматолог-аллерголог

Как ухаживать за лицом правильно и стоит ли тратить деньги на средства для борьбы со старением? В книге «Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе» (однозначный must-read!) известный канадский дерматолог-аллерголог с 20-летним стажем Сэнди Скотницки рассказывает правду о ретиноле, пептидах и других популярных антиэйдж-компонентах в косметике.
Антиоксиданты наружного применения
Модные тренды и псевдонаука идут рука об руку. Сегмент антиоксидантов наружного применения — веществ с названиями типа коэнзим Q, альфа-липоевая кислота, ресвератрол, зеленый чай, соевые стероиды, супероксиддисмутаза и гранат — настолько популярен, что кажется, будто в нем каждый месяц появляется новое вещество. Однако доказательства эффективности и продолжительности действия многих из них, главным образом тех, что имеют растительное происхождение, слабые. Обычно исследования, которые свидетельствуют о преимуществах того или иного вещества, финансируются косметическими компаниями.
Гораздо больше научных обоснований у антивозрастного воздействия таких антиоксидантов наружного применения, как витамины C, E, B. Плюс этих веществ в маленьком размере молекул, благодаря чему они проникают в кожу. Существуют исследования, подтверждающие эффективность стабильного витамина C в концентрациях от 5 до 15%. Результат улучшается, если соединить витамины C и E. Так что, если хотите воспользоваться антиоксидантами, я рекомендую 5-15%-ный препарат витамина C, причем с добавлением витамина E.
И последнее: по мере хранения эффективность таких продуктов снижается. Если в состав средства входит витамин C, это не означает, что он остается там спустя несколько месяцев. Поэтому попытайтесь найти косметику, которая со временем не теряет свои характеристики.
Сигнальные вещества
Подобные соединения представляют собой группу веществ, предназначенных для борьбы со старением на клеточном уровне. Их много — одни более эффективны, другие менее. Так, самым мощным даже с точки зрения науки является синтетическая версия витамина A (она отпускается по рецепту). Однако бороться со старением помогают и менее действенные естественные формы витамина А. В то же время любая из версий этого вещества способна раздражать кожу. Если это ваш случай, предлагаю использовать пептиды и факторы роста (их мы обсудим чуть позже), пусть их эффективность против старения и имеет меньше научных доказательств.
Как работает витамин A? Его естественные формы: ретинол и ретинальдегид — метаболируются в коже в ретиноевую кислоту, которая затем связывается с основными рецепторами, запускающими выработку коллагена и обновление оболочки тела. Альберт Клигман и Джеймс Фултон, химики из Пенсильванского университета, обнаружившие этот эффект, изначально намеревались использовать ретиноевую кислоту для лечения акне, однако заметили, что вещество обладает мощной способностью уменьшать морщины и растяжки. Многие компании, которые сегодня продают продукты на основе витамина А, в том числе Ретин-А, расширяют область их применения до восстановления повреждений, которые нанесены UVA-излучением: пигментных пятен, морщин, сниженной упругости и т.д.
- Беременным женщинам не следует пользоваться любыми разновидностями Ретина-А. Существует потенциальная опасность, что накапливающийся в организме третиноин может вызывать повреждения плода.
- Еще вещество способно повышать чувствительность к солнцу, вызывать раздражение реактивной кожи и чувство жжения.
Ретинол, естественная форма витамина A, характеризуется менее раздражающим действием. (Я и сама им пользуюсь, однако ограничиваюсь тремя применениями в неделю, поскольку при более частом употреблении он раздражает мою кожу.) Есть хорошие аптечные марки, включая La Roche- Posay Redermic R и SkinCeuticals, но помимо потенциально раздражающего ретинола они содержат и другие аллергены и провокаторы. Так что будьте осторожны.
К прочим способствующим регулировке кожных клеток компонентам относятся факторы роста и полипептиды. Среди первых можно назвать эпидермальный (англ. Epidermal Growth Factor, сокр. EGF) и трансформирующий (англ. Transforming Growth Factor, сокр. TGF) факторы роста. Компании, торгующие этими средствами, утверждают, что те запускают естественные процессы заживления, которые направлены на устранение последствий старения и вреда, нанесенного ультрафиолетовым излучением. Однако стабильность факторов роста в составе крема, их впитываемость и эффективность неизвестны.
Пептиды изучены лучше. Один из них (торговое название Matrixyl) был создан в косметической лаборатории, чтобы удовлетворить потребности рынка в антивозрастных средствах. В препарате пять пептидов, то есть он является пентапептидом; это первый современный белок, созданный для изменения клеточных функций. С момента его появления в 2000 г. были разработаны и многие другие направленные на борьбу со старением вещества. Один из интересных — похожий на ботокс пептид под названием Argireline, или Snap-8. Однако он исследован мало, да и имеющиеся изыскания контролировались и финансировались производителем.
Альфа-гидроксикислоты
Это еще одно семейство химических эксфолиантов, обширная группа, в которую могут входить соединения, полученные из различных натуральных источников, например лимонная (из апельсинов и лимонов), гликолевая (из сахарного тростника), молочная (из молока) и винная (из винограда) кислоты. Независимо от типа, альфа-гидроксикислоты, распределяясь по коже и растворяя химические связи между клетками, избавляют ее от омертвевших клеток рогового слоя. В результате такого химического отшелушивания на поверхности оказываются новые клетки. Альфа-гидроксикислоты — одни из первых антивозрастных средств. Их способность замедлять процесс старения и улучшать состояние поврежденной солнцем кожи за счет увеличения плотности коллагена подтверждена многочисленными исследованиями. Альфа-гидроксикислоты также полезны для кожи, склонной к акне. Мне нравятся такие средства:
- Reversa Skin Smoothing Cream — 8%-ная гликолевая кислота для лица;
- Reversa Skin Smoothing Body Lotion — 10%-ная гликолевая кислота для тела.
Как ухаживать за лицом правильно
- Солнцезащитное средство. Пользуйтесь им ежедневно. Применяйте средство с SPF 30 и выше. Для ежедневного употребления при непродолжительном пребывании на солнце хватит увлажняющего крема или основы под макияж с солнцезащитными компонентами. И не ходите в солярий!
- Очищение. Чтобы удалить загрязнения, жир, макияж, вечером требуется очистить лицо. Пользуйтесь понравив шимся средством для умывания, но помните, что лучше всего те, что не образуют пену и не содержат отдушек и красителей. Будьте осторожны и с другими ненужными добавками, которые могут оказаться раздражителями, в частности с растительными веществами.
- Увлажнение и борьба со старением. В зависимости от времени нанесения рекомендую применять различные средства:
Утром увлажняющую косметику с антиоксидантом: в течение дня она будет препятствовать окислению кожи под воздействием ультрафиолета и загрязненного воздуха. Под солнцезащитный крем хорошо ложатся легкие сыворотки и гели, например:
- La Roche-Posay Redermic C или C cream;
- SkinCeuticals C E Ferulic serum;
- Timeless C+E+Ferulic Acid;
- любой препарат стабильного витамина C или комбинации витамина C с другими антиоксидантами, скажем с экстрактом кофейных зерен, ресвератролом, ниацинамидом или белым чаем.
Вечером, после очищения, нанесите клеточный сигнализатор: ретинол, третиноин, Matrixyl или другие пептиды, факторы роста (особенно если вам 30 лет и больше). Выбор средства зависит от степени реактивности кожи и вреда, нанесенного UVA-лучами. Можете использовать ретинол и при отсутствии раздражения рецептурные варианты витамина А, так как они изучены лучше остальных. Если у вас реактивная кожа и вы не переносите витамин A, попробуйте пептиды. Есть реакция и на них, значит, протестируйте факторы роста. Они менее эффективны, но все же обладают антивозрастным действием с минимальным риском раздражения. Наконец, несколько раз в неделю можете добавить отшелушивающее увлажняющее средство с альфа- и бета-гидроксикислотой. Оно поможет жирной и склонной к акне коже. Я часто советую такие продукты людям от 20 до 30 лет. Обратите внимание на следующую косметику:
- Avène TriAcneal (ретинальдегид);
- La Roche-Posay Redermic R (ретинол);
- Rejudicare SRX (ретинол);
- Sesderma Factor G (факторы роста);
- SkinCeuticals Retinol 1% и 0,5% (ретинол);
- The Ordinary Buffet (пептиды)
Отрывок предоставлен для публикации издательством Альпина Паблишер.
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