Пептиды, ретинол и антиоксиданты: работает ли косметика против старения? Объясняет дерматолог-аллерголог

Антиоксиданты наружного применения

Модные тренды и псевдонаука идут рука об руку. Сегмент антиоксидантов наружного применения — веществ с названиями типа коэнзим Q, альфа-липоевая кислота, ресвератрол, зеленый чай, соевые стероиды, супероксиддисмутаза и гранат — настолько популярен, что кажется, будто в нем каждый месяц появляется новое вещество. Однако доказательства эффективности и продолжительности действия многих из них, главным образом тех, что имеют растительное происхождение, слабые. Обычно исследования, которые свидетельствуют о преимуществах того или иного вещества, финансируются косметическими компаниями.

Гораздо больше научных обоснований у антивозрастного воздействия таких антиоксидантов наружного применения, как витамины C, E, B. Плюс этих веществ в маленьком размере молекул, благодаря чему они проникают в кожу. Существуют исследования, подтверждающие эффективность стабильного витамина C в концентрациях от 5 до 15%. Результат улучшается, если соединить витамины C и E. Так что, если хотите воспользоваться антиоксидантами, я рекомендую 5-15%-ный препарат витамина C, причем с добавлением витамина E.

И последнее: по мере хранения эффективность таких продуктов снижается. Если в состав средства входит витамин C, это не означает, что он остается там спустя несколько месяцев. Поэтому попытайтесь найти косметику, которая со временем не теряет свои характеристики.