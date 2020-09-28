Как сидячий образ жизни вредит работе вашего мозга и настроению — объясняет известный невролог

В США рекомендуемую физическую нагрузку получают всего 8% подростков (60 минут в день) и 5% взрослых (30 минут в день)259. Больше половины дня американцы проводят сидя. Мы далеки от наших предков: данные по современным племенам охотников и собирателей (например, коренному народу Танзании хадза) показывают, что в поисках пищи их женщины ежедневно преодолевают примерно 5,5 километра, а мужчины — 8,3 километра260. А что с нами делает обездвиженность?

Во многих средствах массовой информации ситуация подается под углом «сидячий образ жизни — это новое курение». В этом есть доля истины: метаанализ и регулярный обзор, опубликованный в 2015 году в журнале Annals of Internal Medicine, продемонстрировал, что сидячий образ жизни связан с преждевременной смертью от всех причин. Кроме того, показано, что само движение предотвращает болезнь и смерть.