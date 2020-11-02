Правда, что секс — наша физиологическая потребность? В каких случаях нормально его не хотеть

Несмотря на то, что долгое время ученые считали секс физиологической потребностью человека (так, например, определяла сексуальное влечение Хелен Каплан), в 1956 г. психолог Фрэнк Бич в статье «Характеристики мужского сексуального влечения» убедительно показал, что это не так. Когда речь идет о биологической потребности, нами движет ощущение дискомфорта (например, голод), а удовлетворение потребности означает возврат к базовому состоянию. Напротив, сексуальное влечение относится к поощрительной системе: нами движет не дискомфорт, а желание получить удовольствие. (Кстати, когда мы хотим не просто есть, а съесть что-то определенное, вкусненькое, это также не относится к биологической потребности и называется не голод, а аппетит.)

Можно сделать осторожное предположение. Скорее всего, идея о том, что секс является физиологической потребностью (наравне с едой и сном), появилась потому, что сексология долгое время была сосредоточена на проблемах мужчин. Именно они, по мнению многих авторов, испытывают физические страдания от недостатка секса. Но что это за физиологическая потребность, которая существует только у половины популяции? В бангкокском исследовании 2013 г. доказывается, что восприятие секса как «насущной жизненной потребности мужчины» является одной из причин сексуальной агрессии в отношении женщин.