Многие считают, что секс — такая же физиологическая потребность, как еда, сон, воздух и вода. Но так ли это на самом деле и в каких случаях из-за неудовлетворения наших реальных потребностей сексуальное желание уходит на второй план? Публикуем отрывок, разбивающий сексуальные стереотипы, из «Близость. Книга о хорошем сексе» психолога Натальи Фомичевой.
Правда, что секс — наша физиологическая потребность? В каких случаях нормально его не хотеть
Посмотрим на определение физиологической потребности: «Физиологическая потребность — это потребность, существенная для физического выживания человека». Такие потребности работают как биологические механизмы, направленные на поддержание гомеостаза в организме. Иными словами, если такая потребность долгое время не удовлетворяется, то дискомфорт становится очень сильным, а затем жизнедеятельность организма прекращается. Мы не способны дольше определенного времени сознательно отказываться от дыхания и сна, — эти потребности удовлетворяются рефлекторно. Голод, как знак неудовлетворенной потребности в еде, побуждает нас искать пищу.
Несмотря на то, что долгое время ученые считали секс физиологической потребностью человека (так, например, определяла сексуальное влечение Хелен Каплан), в 1956 г. психолог Фрэнк Бич в статье «Характеристики мужского сексуального влечения» убедительно показал, что это не так. Когда речь идет о биологической потребности, нами движет ощущение дискомфорта (например, голод), а удовлетворение потребности означает возврат к базовому состоянию. Напротив, сексуальное влечение относится к поощрительной системе: нами движет не дискомфорт, а желание получить удовольствие. (Кстати, когда мы хотим не просто есть, а съесть что-то определенное, вкусненькое, это также не относится к биологической потребности и называется не голод, а аппетит.)
Можно сделать осторожное предположение. Скорее всего, идея о том, что секс является физиологической потребностью (наравне с едой и сном), появилась потому, что сексология долгое время была сосредоточена на проблемах мужчин. Именно они, по мнению многих авторов, испытывают физические страдания от недостатка секса. Но что это за физиологическая потребность, которая существует только у половины популяции? В бангкокском исследовании 2013 г. доказывается, что восприятие секса как «насущной жизненной потребности мужчины» является одной из причин сексуальной агрессии в отношении женщин.
Возможно, изменение общественных стереотипов в этой сфере приведет нашу культуру к снижению принятия сексуальных злоупотреблений. Вы можете мне возразить, сказав, что у многих в жизни были ситуации, когда отсутствие секса воспринималось крайне дискомфортно, в том числе и на уровне телесных ощущений. Разве это не делает секс физиологической потребностью?
Все-таки нет. Дискомфорт в таких ситуациях связан не столько с отсутствием секса или его отменой, сколько с фрустрацией. Мы хотим испытать удовольствие, но, раз за разом встречаясь с неудачей, испытываем досаду, разочарование и злость. Наши телесные ощущения в этот момент также могут причинять нам страдания, но они не аналогичны сильной жажде при отсутствии воды. Их можно пережить, и даже длительное отсутствие секса или многочисленные неудачи не запускают в организме каскад физиологических процессов, приводящий к смерти. Гораздо сильнее в этой ситуации наша психическая неудовлетворенность из-за того, что мы не можем получить желаемое.
Считать, что потребность в сексе имеет исключительную физиологическую обусловленность, — недопустимое упрощение, искажение сути явления. Сексуальная потребность человека находится не в сфере инстинктов, а в другой, более высокой психической сфере — в сфере коммуникации, контакта с другим и с собой.
Из этого следует важный вывод: наша психика воспринимает сексуальное желание как потребность менее приоритетную, чем физиологические, такие как еда, сон, безопасность. Сначала они — потом секс. Мы будем хотеть секса, и он будет для нас удовольствием только в том случае, если наши базовые потребности будут удовлетворены. Если мы чувствуем, что более важные вещи требуют нашего внимания или разладились (неважно, так ли это на самом деле), сексуальность просто выключается.
Слова воспринимаем и чувствуем тут очень важны. Может быть, в холодильнике есть еда, чтобы утолить голод прямо сейчас, но, если человека сегодня уволили с работы и он не знает, что будет есть через неделю, он может воспринимать свою базовую потребность как неудовлетворенную (или наоборот — зависит от характера). В моей практике часто встречаются жалобы на плохой секс, а потом оказывается, что причина неудовлетворенности сексом кроется не в самом сексе, а в том, что люди ощущают неудовлетворенность своих базовых потребностей, и это тормозит их сексуальность. Поговорим о самых распространенных причинах.
Депрессия
Депрессия за последние десятилетия стала одной из важнейших причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни людей, опередив по суммарному числу лет, потерянных для полноценной жизни, даже алкоголизм и болезнь Альцгеймера.
Триада симптомов классической депрессии — сниженное настроение, идеаторная и моторная заторможенность (замедление мыслей и снижение двигательной активности). Далеко не у всех депрессия проходит в тяжелой форме,
чаще она смазанная, и при этом мешает жить и заниматься сексом.
Сама суть депрессии в том, что базовые потребности снижены или доступ к их удовлетворению закрыт. Человек не хочет или не может есть и спать и тем более ему не хочется заниматься сексом. Сначала должен проснуться вкус к жизни вообще, а с ним вернется и желание.
Депрессию можно вылечить. Психиатры в наше время считают, что наиболее эффективный способ лечения депрессии — сочетание антидепрессантов с когнитивно-поведенческой психотерапией. Часть антидепрессантов дают побочный эффект — временное снижение либидо, но жизнь в депрессии снижает его гораздо сильнее и на более длительное время
Нарушения пищевого поведения
Еда — базовая потребность человека, сексуальность — надстройка. Поэтому неполадки с самым важным (а еда жизненно важна для организма) часто приводят к проблемам с сексом.
Когда человек сидит на диете, жестко ограничивая себя, его организм воспринимает это как ситуацию голода, и сексуальное влечение и удовольствие могут резко снижаться. У женщины может нарушаться менструальный цикл. Человек с расстройством пищевого поведения часто плохо себя чувствует физически, и ему с меньшей вероятностью хочется заниматься сексом.
Расстройства пищевого поведения тесно связаны с восприятием собственного тела. Женщины (а именно они особенно уязвимы, например, среди страдающих нервной анорексией и булимией — 90% женщин) не нравятся себе, а значит, не вполне удовлетворены и собственной сексуальностью.
Усталость
Сон, отдых — базовая физиологическая потребность человека. Секс — более высокая потребность, надстройка. Когда речь идет о романтических отношениях, люди могут раз-другой пожертвовать отдыхом ради ночи любви. Но если выбор между сексом и сном приходится делать каждый день, большинство людей выберет сон. И пассивный отдых после трудного рабочего дня.
Что же делать? Ведь нам действительно приходится работать, и мы часто приходим домой уставшими. Значит ли это, что нам придется отказаться от секса совсем? Нет, конечно. Но учитывать фактор усталости безусловно стоит. Чтобы усталый человек захотел секса, нужно, чтобы он воспринимал его не как затрату ресурса и дополнительный вклад, а как переключение, расслабление, приятные ощущения.
Дайте ему возможность побыть пассивным и снимите все страхи и стыд по этому поводу. Возможно, партнер не против секса, но боится, что вы не поймете его, если он скажет, что хочет «просто лежать и получать удовольствие». Предложенное решение, однако, работает только на короткой дистанции, когда усталость — состояние, возникающее у партнера время от времени. Если же партнер чувствует себя слишком уставшим для секса всегда, то бороться с этим можно только сменой образа жизни. У человека должно быть регулярное время для отдыха, он не может получать удовольствие от секса, если живет на износ.
Тревога
Тревога часто не осознается. Заметить ее бывает непросто, потому что переживание тревоги некомфортно для человека, и он бессознательно начинает предпринимать какие-то действия, чтобы ее снять. Тем не менее тревогу можно научиться ловить, прежде всего она живет в нашем теле и проявляется в поведении. О ней расскажет напряженный тонус шейно-воротниковой зоны, гипертонус, неглубокое дыхание, иногда тремор; сильная потливость даже в прохладную погоду; желание постоянно совершать мелкие движения; залипания и навязчивости. В голове у человека, испытывающего тревожность, часто крутятся мысли либо о будущем (как все сделать, чтобы было хорошо), либо о прошлом (что я сделал не так).
Интересно, что тревога и страх действуют на секс по-разному. Страх как реакция на непосредственную угрозу, за которой следует быстрая разрядка, может не только не блокировать секс, но и вызывать возбуждение и усиливать удовольствие. Поэтому, например, некоторые люди любят заниматься сексом там, где их могут застать.
Наоборот, тревога как фантазия о том, что может случиться или пойти не так, когда непосредственной угрозы нет, совсем другое дело. При тревоге (в отличие от страха, который связан с более древними отделами головного мозга) происходит активация лобных долей, которая может подавлять либидо. Невозможно заниматься сексом, когда все мысли только о том, что завтра надо сдавать годовой отчет. Даже если человек пытается снять тревогу мастурбацией, оргазм может не дать полной разрядки.
Отрывок предоставлен для публикации издательством Альпина Паблишер.
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