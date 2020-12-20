На следующей неделе в России может начаться вакцинация людей старше 60 лет

«Да, мы надеемся на это», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о том, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян. Как он уточнил, в настоящее время заканчиваются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — отметил министр.