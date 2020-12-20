На следующей неделе в России может начаться вакцинация людей старше 60 лет

В России массовую вакцинацию от коронавируса россиян старше 60 лет может могут запустить на следующей неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Да, мы надеемся на это», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о том, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян. Как он уточнил, в настоящее время заканчиваются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.
«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — отметил министр.
Напомним, 15 декабря, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек. Исследование вакцины на беременных проведут после завершения исследования на детях.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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