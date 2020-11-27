Совместимы ли вакцины от коронавируса и гриппа? И как часто надо прививаться, чтобы не заболеть? Рассказали производители «ЭпиВакКороны»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовится привить россиян от коронавируса своим препаратом «ЭпиВакКорона». Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году. Совместимы ли вакцины от коронавируса и гриппа? И как часто надо прививаться, чтобы не заболеть? Отвечаем на главные вопросы.
Прививка от гриппа, сделанная за месяц до прививки от коронавируса, никак не повлияет на вакцинацию. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков. Однако надежды на то, что вакцинация от гриппа защитит также от заражения коронавирусом, нет. «Это абсолютно разные антигены, абсолютно разные вирусы», — объяснил он.
Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для всех россиян — как и любой другой вакциной от коронавируса. Иммунитет выработается через месяц после введения инъекции. Однако делать это придется несколько раз.
Вакцинация станет сезонной, так как иммунитет не будет пожизненным. Повторная вакцинация потребуется через 6-10 месяцев после первых двух инъекций. Затем процедуру нужно будет проводить раз в 3 года.
«Что касается иммунного ответа, который мы формируем, тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом. Иммунитет, который создается в результате инфицирования и выздоровления человека, он, уже показано, недостаточно стабильный, через 5-7 месяцев гуморальные антитела исчезают», — отметил Рыжиков.
21 ноября начались испытания на добровольцах старше 60 лет. 25 человек уже получили инъекции вакциной «ЭпиВакКорона», жалоб на состояние у них нет. Итоги испытания препарата будут опубликованы в ближайшее время.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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