Совместимы ли вакцины от коронавируса и гриппа? И как часто надо прививаться, чтобы не заболеть? Рассказали производители «ЭпиВакКороны»

Прививка от гриппа, сделанная за месяц до прививки от коронавируса, никак не повлияет на вакцинацию. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков. Однако надежды на то, что вакцинация от гриппа защитит также от заражения коронавирусом, нет. «Это абсолютно разные антигены, абсолютно разные вирусы», — объяснил он.

Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для всех россиян — как и любой другой вакциной от коронавируса. Иммунитет выработается через месяц после введения инъекции. Однако делать это придется несколько раз.

Вакцинация станет сезонной, так как иммунитет не будет пожизненным. Повторная вакцинация потребуется через 6-10 месяцев после первых двух инъекций. Затем процедуру нужно будет проводить раз в 3 года.

«Что касается иммунного ответа, который мы формируем, тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом. Иммунитет, который создается в результате инфицирования и выздоровления человека, он, уже показано, недостаточно стабильный, через 5-7 месяцев гуморальные антитела исчезают», — отметил Рыжиков.

21 ноября начались испытания на добровольцах старше 60 лет. 25 человек уже получили инъекции вакциной «ЭпиВакКорона», жалоб на состояние у них нет. Итоги испытания препарата будут опубликованы в ближайшее время.