Попова предположила, когда в России закончится эпидемия COVID-19

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — заявила она в интервью, которое показали в эту субботу, 19 декабря. В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».