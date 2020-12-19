Попова предположила, когда в России закончится эпидемия COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше. Такой прогноз она дала в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — заявила она в интервью, которое показали в эту субботу, 19 декабря. В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».
Напомним, 15 декабря, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек. Исследование вакцины на беременных проведут после завершения исследования на детях.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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