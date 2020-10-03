Посол ЕС рассказал о невозможности открытия границ с Россией в ближайшее время

«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе», — сказал он журналистам в субботу, 3 октября. По его мнению, в ближайшее время открытие границ невозможно. Тем не менее он предполагает, что к концу октября ситуация может проясниться.