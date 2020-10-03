Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил о невозможности открытия границ с Россией в ближайшее время из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».
Посол ЕС рассказал о невозможности открытия границ с Россией в ближайшее время
«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе», — сказал он журналистам в субботу, 3 октября. По его мнению, в ближайшее время открытие границ невозможно. Тем не менее он предполагает, что к концу октября ситуация может проясниться.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 21 сентября Россия открыла авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября можно будет отправиться в Южную Корею. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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