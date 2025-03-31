Трендбук на апрель от отдела моды Собака.ru: 280 отличных курток, тренчей, сумок и flowercore-брелоков

Тренды улыбаются нам, как нерпа Карпуша на Петроградке, — отдел моды Собака.ru провел неистовый фэшн-ресерч и составил мегагагид по главным мастхэвам месяца (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от сверхмодных бохо-курток и виртуозно-деконструктивистских тренчей до офискорных аргайл-жилеток и дофаминовых клатчей-калачей.