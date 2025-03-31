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Трендбук на апрель от отдела моды Собака.ru: 280 отличных курток, тренчей, сумок и flowercore-брелоков

Тренды улыбаются нам, как нерпа Карпуша на Петроградке, — отдел моды Собака.ru провел неистовый фэшн-ресерч и составил мегагагид по главным мастхэвам месяца (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от сверхмодных бохо-курток и виртуозно-деконструктивистских тренчей до офискорных аргайл-жилеток и дофаминовых клатчей-калачей.

55 классных курток

А еще бомберы, парки и стеганки!
Змеиный принт — мегахит весны

Питоны, удавы и королевские кобры!
55 отличных плащей и тренчей на апрель

Сезонный тренч-апокалипсис!
Клетка аргайл — самый модный орнамент года

Закономерное следствие офискор-бума!
50 ярких сумок на весну

Тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики
40 нескучных айтемов на шнурках, карабинах и цепочках

Сумочный обвес 2.0!
Как носить капроновые колготки?

4 отличных стайлинг-трюка!

Твидовые, жаккардовые и вельветовые: нашли 55 отличных курток на весну

Готовимся к потеплению и меняем пуховики-одеяла, добротные меха и тяжеловесные пальто на ковбойские куртки Ulyana Sergeenko, облакоподобные бомберы Otocyon, переливающиеся медные парки Ola Ola, твидовые ватники Vantique и шинуазри-стеганки Tishi-ti.

Питоны, удавы и королевские кобры: как змеиный принт стал мегахитом весны?

Важнейший конкурент леопардового принта — змеиный паттерн (спасибо китайскому календарю!), в новом сезоне покоривший подиум топовых модных домов (от Duran Lantink и Dilara Findikoglu до Dries Van Noten и Bottega Veneta!). По такому поводу собрали фэшн-серпентарий лучших снейк-айтемов и диких стайлинг-трюков.

Сезонный тренч-апокалипсис! Выбрали 55 классных плащей на апрель

Встречаем весну красиво — в анималистичных плащах Prada (змеиный паттерн — главный принт 2025 года!), расписных коконах Gapanovich (в яркую крапинку в честь минерала эвдиалита!), flowercore-накидках Dolce & Gabbana и виртуозно-деконструктивистских тренчах Undercover.

Как носить и где брать клетку аргайл — самый модный орнамент года?

Популярность клетки аргайл — логичное последствие офискор-бума в коллекциях прошлых сезонов. Но вместо солидных двоек трендсеттеры — от Prada до Khaite — женят академичный орнамент с сюрреалистичными гранж-юбками, кожаными брюками и пестрыми пальто-халатами.

50 ярких сумок на весну: тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики

Разбавляем софткорно-нюдовый гардероб дофаминовыми сумками — от цветущих (буквально) багетов Diesel и ботанических арт-писов Alexander McQueen до античных кроссбоди-амфор Muus и сдобных калатчей Ottolinger.

Сумочный обвес 2.0: нашли 40 нескучных айтемов на шнурках, карабинах и цепочках

Украшаем сумки с новой силой — судя по показам, обвесы не отпустят нас (читай: наши тоуты, хобо и багеты!) еще как минимум год. В придачу к уже знакомым бусам пополняем коллекцию микрокисетами, редимейд-брелоками (вам игристое или тамагочи?) и мягкими игрушками (фэшн-антистресс!).

Как носить капроновые колготки? Вот 4 отличных стайлинг-трюка

Капроновые колготки — мастхэв кэжуал-гардероба и главный аксессуарный хит отгремевшего fashion month. Изучили фэшн-лайфхаки креативных директоров, вау-стилистов и топовых инфлюэнсеров — рассказываем, как и с чем выгуливать полуневидимые панталоны из вишлиста Бьянки Цензори.

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