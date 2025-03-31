Трендбук на апрель от отдела моды Собака.ru: 280 отличных курток, тренчей, сумок и flowercore-брелоков

Тренды улыбаются нам, как нерпа Карпуша на Петроградке, — отдел моды Собака.ru провел неистовый фэшн-ресерч и составил мегагагид по главным мастхэвам месяца (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от сверхмодных бохо-курток и виртуозно-деконструктивистских тренчей до офискорных аргайл-жилеток и дофаминовых клатчей-калачей.
55 классных курток
А еще бомберы, парки и стеганки!
Змеиный принт — мегахит весны
Питоны, удавы и королевские кобры!
55 отличных плащей и тренчей на апрель
Сезонный тренч-апокалипсис!
Клетка аргайл — самый модный орнамент года
Закономерное следствие офискор-бума!
50 ярких сумок на весну
Тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики
40 нескучных айтемов на шнурках, карабинах и цепочках
Сумочный обвес 2.0!
Как носить капроновые колготки?
4 отличных стайлинг-трюка!
Готовимся к потеплению и меняем пуховики-одеяла, добротные меха и тяжеловесные пальто на ковбойские куртки Ulyana Sergeenko, облакоподобные бомберы Otocyon, переливающиеся медные парки Ola Ola, твидовые ватники Vantique и шинуазри-стеганки Tishi-ti.
Важнейший конкурент леопардового принта — змеиный паттерн (спасибо китайскому календарю!), в новом сезоне покоривший подиум топовых модных домов (от Duran Lantink и Dilara Findikoglu до Dries Van Noten и Bottega Veneta!). По такому поводу собрали фэшн-серпентарий лучших снейк-айтемов и диких стайлинг-трюков.
Встречаем весну красиво — в анималистичных плащах Prada (змеиный паттерн — главный принт 2025 года!), расписных коконах Gapanovich (в яркую крапинку в честь минерала эвдиалита!), flowercore-накидках Dolce & Gabbana и виртуозно-деконструктивистских тренчах Undercover.
Популярность клетки аргайл — логичное последствие офискор-бума в коллекциях прошлых сезонов. Но вместо солидных двоек трендсеттеры — от Prada до Khaite — женят академичный орнамент с сюрреалистичными гранж-юбками, кожаными брюками и пестрыми пальто-халатами.
Разбавляем софткорно-нюдовый гардероб дофаминовыми сумками — от цветущих (буквально) багетов Diesel и ботанических арт-писов Alexander McQueen до античных кроссбоди-амфор Muus и сдобных калатчей Ottolinger.
Украшаем сумки с новой силой — судя по показам, обвесы не отпустят нас (читай: наши тоуты, хобо и багеты!) еще как минимум год. В придачу к уже знакомым бусам пополняем коллекцию микрокисетами, редимейд-брелоками (вам игристое или тамагочи?) и мягкими игрушками (фэшн-антистресс!).
Капроновые колготки — мастхэв кэжуал-гардероба и главный аксессуарный хит отгремевшего fashion month. Изучили фэшн-лайфхаки креативных директоров, вау-стилистов и топовых инфлюэнсеров — рассказываем, как и с чем выгуливать полуневидимые панталоны из вишлиста Бьянки Цензори.
Комментарии (0)