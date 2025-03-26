Как носить и где брать клетку аргайл — самый модный орнамент года?

Популярность клетки аргайл — логичное последствие офискор-бума в коллекциях прошлых сезонов. Но вместо солидных двоек трендсеттеры — от Prada до Khaite — женят академичный орнамент с сюрреалистичными гранж-юбками, кожаными брюками и пестрыми пальто-халатами.
За распространение ромбиков говорим спасибо дизайнеру Отто Вайсу — в 1935 году, заняв кресло креативного директора бренда Pringle of Scotland (в этом году отметит свое 210-летние!), Вайс достал из шотландских фэшн-архивов малоизвестный орнамент аргайл (до этого появлялся разве что на носках) и поместил его на жилеты, кардиганы и джемперы из шерсти и кашемира. Безупречное качество трикотажа, узор с отсылкой к знатному шотландскому роду (клетка — переработанный тартан клана Кэмпбелл из Аргайла!) и орден британского королевства Royal Warrant — залог популярности аргайла среди английской (и не только) аристократии.
Фиксируем бум аргайла на подиуме! Мария Грация Кьюри (пока еще) из Christian Dior возвращает ромбики в семью — во время показа в шотландском замке Драммонд миксует ромбики с классическим тартаном. Том Браун тоже практикует клеточную комбинаторику и женит аргайл с виши и виндоупейном. По примеру Кэтрин Гольштейн из Khaite и Максимилиана Дэвиса из Ferragamo выгуливаем преппи-джемперы с кожаными брюками, а при желании меняем их на гранжевую юбку с гремящим металлическим декором, как на показе Prada. Стайлинг-трюк на лето из кампейна David Koma: если в пуловерах и кардиганах жарко, носим аргайл-жилет прямо на голое тело в тандеме с джинсами и меховым ремнем.
Новая волна популярности классического орнамента — повод прогуляться по ресейл-площадкам: за нердовским кардиганом Burberry отправляемся в TSUM Collect, туда же идем за вязаным солнышком Miu Miu (фэшн-дофамин!) и строгим пуловером Prada. В Studio Slow нашелся драный преппи-жилет Juun.J, на вид прошедший афганскую войну (читай: лучшие скейт-сходки и студенческие рейвы!). Пока погода позволяет, не игнорируем аргайл-колготки — носим с костюмными бермудами и ретро-ботильонами со шнуровкой (на манер показа Thom Browne!). Продолжаем носить трикотаж и в мае (или все петербургское лето) в виде разноцветных топов Ivolga и пестрых жилетов Yollo, а еще — запасаемся гольфами Befree для комбо с маскулинными лоферами и босоножками.
Актер Эндрю Скотт появился на премьере фильма «Гладиатор 2» в клетчатом кардигане Gucci, классических черных брюках и лакированных лоферах
Леандра Медин повязывает разноцветный аргайл-джемпер поверх удлиненной песочной рубашки (стайлинг-трюк для базовых комбо)
Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш мэтчит поло с изумрудными ромбиками с болотными колготками и brat-балетками
Камиль Шери рифмует серый цвет на джемпере с оттенком пальто и микро-шорт, а бордовую клетку — с бургунди колготками
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