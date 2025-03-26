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Как носить и где брать клетку аргайл — самый модный орнамент года?

Популярность клетки аргайл — логичное последствие офискор-бума в коллекциях прошлых сезонов. Но вместо солидных двоек трендсеттеры — от Prada до Khaite — женят академичный орнамент с сюрреалистичными гранж-юбками, кожаными брюками и пестрыми пальто-халатами. 

Prada FW'25

Prada FW'25

Khaite FW'25

Khaite FW'25

Thom Browne FW'25

Thom Browne FW'25

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Zankov FW'25

Zankov FW'25

Christian Dior Resort'25

Christian Dior Resort'25

Hodakova SS'25

Hodakova SS'25

David Koma FW'25

David Koma FW'25

За распространение ромбиков говорим спасибо дизайнеру Отто Вайсу — в 1935 году, заняв кресло креативного директора бренда Pringle of Scotland (в этом году отметит свое 210-летние!), Вайс достал из шотландских фэшн-архивов малоизвестный орнамент аргайл (до этого появлялся разве что на носках) и поместил его на жилеты, кардиганы и джемперы из шерсти и кашемира. Безупречное качество трикотажа, узор с отсылкой к знатному шотландскому роду (клетка — переработанный тартан клана Кэмпбелл из Аргайла!) и орден британского королевства Royal Warrant — залог популярности аргайла среди английской (и не только) аристократии. 

Фиксируем бум аргайла на подиуме! Мария Грация Кьюри (пока еще) из Christian Dior возвращает ромбики в семью — во время показа в шотландском замке Драммонд миксует ромбики с классическим тартаном. Том Браун тоже практикует клеточную комбинаторику и женит аргайл с виши и виндоупейном. По примеру Кэтрин Гольштейн из Khaite и Максимилиана Дэвиса из Ferragamo выгуливаем преппи-джемперы с кожаными брюками, а при желании меняем их на гранжевую юбку с гремящим металлическим декором, как на показе Prada. Стайлинг-трюк на лето из кампейна David Koma: если в пуловерах и кардиганах жарко, носим аргайл-жилет прямо на голое тело в тандеме с джинсами и меховым ремнем.

Marni, ДЛТ, 99 500 руб.

Marni, ДЛТ, 99 500 руб.

Burberry, TSUM Collect, 74 800 руб.

Burberry, TSUM Collect, 74 800 руб.

Juun.J, Studio Slow, 72 490 руб.

Juun.J, Studio Slow, 72 490 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 56 700 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 56 700 руб.

Ganni, ДЛТ, 52 750 руб.

Ganni, ДЛТ, 52 750 руб.

Prada, TSUM Collect, 52 350 руб.

Prada, TSUM Collect, 52 350 руб.

Monncashmere, 25 980 руб.

Monncashmere, 25 980 руб.

Sporty & Rich, Peak, 24 950 руб.

Sporty & Rich, Peak, 24 950 руб.

Charuel, 15 990 руб.

Charuel, 15 990 руб.

Ivolga, 12 800 руб.

Ivolga, 12 800 руб.

Ame, Lamoda, 7 063 руб.

Ame, Lamoda, 7 063 руб.

Yollo, 5 999 руб.

Yollo, 5 999 руб.

Falke, 4 740 руб.

Falke, 4 740 руб.

Befree, 499 руб.

Befree, 499 руб.

Новая волна популярности классического орнамента — повод прогуляться по ресейл-площадкам: за нердовским кардиганом Burberry отправляемся в TSUM Collect, туда же идем за вязаным солнышком Miu Miu (фэшн-дофамин!) и строгим пуловером Prada. В Studio Slow нашелся драный преппи-жилет Juun.J, на вид прошедший афганскую войну (читай: лучшие скейт-сходки и студенческие рейвы!). Пока погода позволяет, не игнорируем аргайл-колготки — носим с костюмными бермудами и ретро-ботильонами со шнуровкой (на манер показа Thom Browne!). Продолжаем носить трикотаж и в мае (или все петербургское лето) в виде разноцветных топов Ivolga и пестрых жилетов Yollo, а еще — запасаемся гольфами Befree для комбо с маскулинными лоферами и босоножками. 

Актер Эндрю Скотт появился на премьере фильма «Гладиатор 2» в клетчатом кардигане Gucci, классических черных брюках и лакированных лоферах

Актер Эндрю Скотт появился на премьере фильма «Гладиатор 2» в клетчатом кардигане Gucci, классических черных брюках и лакированных лоферах

Леандра Медин повязывает разноцветный аргайл-джемпер поверх удлиненной песочной рубашки (стайлинг-трюк для базовых комбо)

Леандра Медин повязывает разноцветный аргайл-джемпер поверх удлиненной песочной рубашки (стайлинг-трюк для базовых комбо)

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш мэтчит поло с изумрудными ромбиками с болотными колготками и brat-балетками

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш мэтчит поло с изумрудными ромбиками с болотными колготками и brat-балетками

Камиль Шери рифмует серый цвет на джемпере с оттенком пальто и микро-шорт, а бордовую клетку — с бургунди колготками

Камиль Шери рифмует серый цвет на джемпере с оттенком пальто и микро-шорт, а бордовую клетку — с бургунди колготками

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