Как носить и где брать клетку аргайл — самый модный орнамент года?

За распространение ромбиков говорим спасибо дизайнеру Отто Вайсу — в 1935 году, заняв кресло креативного директора бренда Pringle of Scotland (в этом году отметит свое 210-летние!), Вайс достал из шотландских фэшн-архивов малоизвестный орнамент аргайл (до этого появлялся разве что на носках) и поместил его на жилеты, кардиганы и джемперы из шерсти и кашемира. Безупречное качество трикотажа, узор с отсылкой к знатному шотландскому роду (клетка — переработанный тартан клана Кэмпбелл из Аргайла!) и орден британского королевства Royal Warrant — залог популярности аргайла среди английской (и не только) аристократии.

Фиксируем бум аргайла на подиуме! Мария Грация Кьюри (пока еще) из Christian Dior возвращает ромбики в семью — во время показа в шотландском замке Драммонд миксует ромбики с классическим тартаном. Том Браун тоже практикует клеточную комбинаторику и женит аргайл с виши и виндоупейном. По примеру Кэтрин Гольштейн из Khaite и Максимилиана Дэвиса из Ferragamo выгуливаем преппи-джемперы с кожаными брюками, а при желании меняем их на гранжевую юбку с гремящим металлическим декором, как на показе Prada. Стайлинг-трюк на лето из кампейна David Koma: если в пуловерах и кардиганах жарко, носим аргайл-жилет прямо на голое тело в тандеме с джинсами и меховым ремнем.