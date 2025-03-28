50 ярких сумок на весну: тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики

Разбавляем софткорно-нюдовый гардероб дофаминовыми сумками — от цветущих (буквально) багетов Diesel и ботанических арт-писов Alexander McQueen до античных кроссбоди-амфор Muus и сдобных калатчей Ottolinger.
Отрабатываем тренд на анималистичные принты с особым фэшн-усердием! Собираем модный «Зверополис» (да-да, по мотивам нашего БОБРОБУКА!) при помощи карманной черепашки Giambattista Valli, ручного тупика JW Anderson и драконовского яйца Louis Vuitton из сокровищницы Дейенерис Таргариен (уважала рептилий задолго до бума змеиных принтов на подиуме!).
Сумки — не то, чем кажутся: пушистый шоппер Ola Ola сшит из ретро-ковра, тоут J.Kim (из разноцветных лент!) притворяется цветущей клумбой, багет Diesel хамелеонит под цветущие лужайки Таврика, а калатч Ottolinger — под хлебобулочные гастро-хиты INNER Bakery. Плюс помним, что ручка плетеной сумки-сардинки Bottega Veneta создана Матье Блази по мотивам «Птицы в пространстве» Константина Бранкузи.
Вслед за королевой Avito Лизой Гусевской осваиваем фэшн-скрапбукинг с тоутом Braccialini. Плюс идем по городу не только в черном худи (тут обычно холодно, злые люди!), но и с гига-шоппером Anka на плече — например, готовить арт-ограбление андеграундной выставки «Каскад (не)сбывшихся желаний» в «Третьем месте».
Что по трендовым цветам сезона? За кобальтовым (как у Ferragamo и Cloé) идем к сумочным профи Mercy, за микелевским лиловым — к виртуозам замшевых тоутов Highcraft, за канонично-красным (с показов Prada и Jil Sander) — к фэшн-диве Ульяне Сергеенко и фее демикутюра Лидии Метельской. А самые весенние flowercore-цветы украсили невесомые клатчи-пыльники Ushatava, кокеткорные сумочки M_U_R и drama-queen кейсы Alexander McQueen (обитают на ресейле!).
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