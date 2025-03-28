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Вещи

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50 ярких сумок на весну: тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики

Разбавляем софткорно-нюдовый гардероб дофаминовыми сумками — от цветущих (буквально) багетов Diesel и ботанических арт-писов Alexander McQueen до античных кроссбоди-амфор Muus и сдобных калатчей Ottolinger. 

Chanel, TSUM Collect, 1 342 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 1 342 000 руб.

Lina Gasanova, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, цена по запросу

Louis Vuitton, TSUM Collect, 820 000 руб.
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton, TSUM Collect, 820 000 руб.

Bottega Veneta, 527 500 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, 527 500 руб.

Giambattista Valli, ДЛТ, 272 500 руб.
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli, ДЛТ, 272 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 230 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 230 000 руб.

Alexander McQueen, TSUM Collect, 144 000 руб.
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen, TSUM Collect, 144 000 руб.

JW Anderson, The Cultt, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, The Cultt, 130 000 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 123 277 руб.
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 123 277 руб.

MM6 Maison Margiela, Кенгуру, 108 000 руб.
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela, Кенгуру, 108 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Jil Sander, День и Ночь, 91 080 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, День и Ночь, 91 080 руб.

Отрабатываем тренд на анималистичные принты с особым фэшн-усердием! Собираем модный «Зверополис» (да-да, по мотивам нашего БОБРОБУКА!) при помощи карманной черепашки Giambattista Valli, ручного тупика JW Anderson и драконовского яйца Louis Vuitton из сокровищницы Дейенерис Таргариен (уважала рептилий задолго до бума змеиных принтов на подиуме!).  

Geoffrey Beene, Meowshka Vintage, 89 000 руб.
Архивы пресс-служб

Geoffrey Beene, Meowshka Vintage, 89 000 руб.

JW Anderson, ДЛТ, 67 250 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, ДЛТ, 67 250 руб.

J.Kim, 56 000 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 56 000 руб.

Furla, 51 000 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 51 000 руб.

Moveli, 46 890 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 46 890 руб.

Misa, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

Misa, 44 900 руб.

Braccialini, NO ONE, 42 490 руб.
Архивы пресс-служб

Braccialini, NO ONE, 42 490 руб.

Diesel, ДЛТ, 39 250 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 39 250 руб.

JENËK, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 38 000 руб.

Maison Esve, Babochka, 37 500 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Esve, Babochka, 37 500 руб.

Ottolinger, Golden Line, 37 300 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, Golden Line, 37 300 руб.

Imakebags, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 36 900 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 33 550 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, TSUM Collect, 33 550 руб.

Highcraft, 31 500 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 31 500 руб.

Сумки — не то, чем кажутся: пушистый шоппер Ola Ola сшит из ретро-ковра, тоут J.Kim (из разноцветных лент!) притворяется цветущей клумбой, багет Diesel хамелеонит под цветущие лужайки Таврика, а калатч Ottolinger — под хлебобулочные гастро-хиты INNER Bakery. Плюс помним, что ручка плетеной сумки-сардинки Bottega Veneta создана Матье Блази по мотивам «Птицы в пространстве» Константина Бранкузи. 

Jolie Objects, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jolie Objects, 30 000 руб.

Muus, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Muus, 30 000 руб.

Azi Land
Архивы пресс-служб

Azi Land

Dragon Diffusion, Golden Line, 29 100 руб.
Архивы пресс-служб

Dragon Diffusion, Golden Line, 29 100 руб.

Missoni, Кенгуру, 28 999 руб.
Архивы пресс-служб

Missoni, Кенгуру, 28 999 руб.

GATE31, 28 800 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 28 800 руб.

Madame Chatelet, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 28 000 руб.

Anka, 27 600 руб.
Архивы пресс-служб

Anka, 27 600 руб.

Askent, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 22 500 руб.

Ola Ola, 22 200 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 22 200 руб.

CNS, 21 500 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 21 500 руб.

Snova Vintage, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Snova Vintage, 19 500 руб.

Вслед за королевой Avito Лизой Гусевской осваиваем фэшн-скрапбукинг с тоутом Braccialini. Плюс идем по городу не только в черном худи (тут обычно холодно, злые люди!), но и с гига-шоппером Anka на плече — например, готовить арт-ограбление андеграундной выставки «Каскад (не)сбывшихся желаний» в «Третьем месте».

Mercy, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mercy, 18 500 руб. 

Bitte Ruhe, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 18 000 руб.

Sonota, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Sonota, 15 500 руб.

M_U_R, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 15 000 руб.

Secret Garden, 10 800 руб.
Архивы пресс-служб

Secret Garden, 10 800 руб.

Ushatava, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 9 900 руб.

Arny Praht, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 9 800 руб.

8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.

Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 5 999 руб.

Love Republic, 5 599 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 5 599 руб.

Ihavefabrics, NUW, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ihavefabrics, NUW, 4 000 руб.

Tendance, Rendez-Vous, 2 090 руб.
Архивы пресс-служб

Tendance, Rendez-Vous, 2 090 руб.

Что по трендовым цветам сезона? За кобальтовым (как у Ferragamo и Cloé) идем к сумочным профи Mercy, за микелевским лиловым — к виртуозам замшевых тоутов Highcraft, за канонично-красным (с показов Prada и Jil Sander) — к фэшн-диве Ульяне Сергеенко и фее демикутюра Лидии Метельской. А самые весенние flowercore-цветы украсили невесомые клатчи-пыльники Ushatava, кокеткорные сумочки M_U_R и drama-queen кейсы Alexander McQueen (обитают на ресейле!).

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