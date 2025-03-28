50 ярких сумок на весну: тоуты-клумбы, хобо-сардинки и клатчи-тупики

Что по трендовым цветам сезона? За кобальтовым (как у Ferragamo и Cloé) идем к сумочным профи Mercy, за микелевским лиловым — к виртуозам замшевых тоутов Highcraft, за канонично-красным (с показов Prada и Jil Sander) — к фэшн-диве Ульяне Сергеенко и фее демикутюра Лидии Метельской. А самые весенние flowercore-цветы украсили невесомые клатчи-пыльники Ushatava, кокеткорные сумочки M_U_R и drama-queen кейсы Alexander McQueen (обитают на ресейле!).