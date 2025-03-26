Как носить капроновые колготки? Вот 4 отличных стайлинг-трюка

Фиксируем триумфальное возвращение светлых капроновых колготок (спасибо Gucci и Fendi!) - по канону офискора сочетаем с суровыми юбками-карандашами из колючей шерсти либо с dollcore-гипюром. При этом не отказываемся от темного капрона, особенно в фэшн-дуэте с полосатым стейтмент-костюмом (как у Ludovic de Saint Sernin) и колорблок-луком (как у Saint Laurent).