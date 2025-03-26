Как носить капроновые колготки? Вот 4 отличных стайлинг-трюка

Капроновые колготки - мастхэв кэжуал-гардероба и главный аксессуарный хит отгремевшего fashion month. Изучили фэшн-лайфхаки креативных директоров, вау-стилистов и топовых инфлюэнсеров - рассказываем, как и куда выгуливать полуневидимые панталоны из вишлиста Бьянки Цензори.
С юбками-карандашами
Главное фэшн-комбо сезона от Gucci: светлый капрон + суровая шерстяная юбка-карандаш
Образцовый dollcore в фэшн-исполнении Fendi
Носим вместе со светлыми колготками спортшик-костюмы - тренд заверен Ottolinger
Цветовое комбо от Saint Laurent под мрачные капроновые колготки: терракотовый + оранжевый + горчичный
Мастхэв готического офискора Ludovic de Saint Sernin - полосатый стейтмент-костюм (естественно, с вампирским корсетом)
По совету Mark Fast заправляем пиджак в полупрозрачную юбку-карандаш, плюс дополняем лук телесными колготками
Урок фэшн-многослойности от Marni: помимо юбки и колготок, надеваем яркую кожанку поверх теплого свитера - а заодно прихватываем в руки меховое боа и змеиный тоут
Джинсовая юбка-карандаш Elisabetta Franchi под темные колготки - это база
Фиксируем триумфальное возвращение светлых капроновых колготок (спасибо Gucci и Fendi!) - по канону офискора сочетаем с суровыми юбками-карандашами из колючей шерсти либо с dollcore-гипюром. При этом не отказываемся от темного капрона, особенно в фэшн-дуэте с полосатым стейтмент-костюмом (как у Ludovic de Saint Sernin) и колорблок-луком (как у Saint Laurent).
Отрабатываем тренд на пайетки в сверкающей юбке-шоустоппере Kalmanovich, а за лучшим flowercore-вариантом спешим к J.Kim. Шипим и крадемся в снейк-хите November (змеиный принт - главный паттерн 2025 года!), плюс притворяемся приусадебным газоном с Dries Van Noten. За авангардом идем к Inshade: в новой коллекции виртуоз сложносочиненных принтов Мария Смирнова создала юбку из лазерной резки!
С пушистыми шубами
Шуба + телесный капрон - подиумный хит Fendi. Но для фэшн-справедливости отметим, что пионером тренда стал Saint Laurent в коллекции FW'24!
Шуба + светлый капрон + сумка со змеиным принтом - отличное фэшн-комбо от Лотты Волковой (работает над стайлингом показов Miu Miu, Ferragamo и Hodakova!)
Сандра Мюррей на шоу Ludovic de Saint Sernin в образе мыши с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!
Acne Studios мэтчит мех с полупрозрачными текстурами
Сверхновая рэп-икона Doechii дает жару (буквально): миксует светлые колготки с первобытным мехом
Черный верх (шуба) и белый низ (туфли) Vaquera
Апрель в Петербурге - тот самый момент, когда еще можно носить шубу, но уже допустимо мэтчить ее с капроновыми колготками (без перспективы цистита). Плюс пушистые коконы - важнейший тренд 2025 года (читай: отличная фэшн-инвестиция на следующий холодный сезон).
Упаковываемся в экоустойчивые шубы Only Me и пестрые ретро-тужурки Comme une Fille (первой примера идеолог галереи Teta Люба Леонтьева!). А еще благодарим фэшн-гуру "Меха Екатерина" за виральный рилс с пушистым пальто "Ну, погоди!", запустившим локальный тренд на дофаминовый мех - теперь носим только колорблок-коконы Christian Dior и Kidsuper.
С туфлями peep-toe и босоножками
В новой коллекции Valentino Алессандро Микеле комбинирует полуневидимый капрон с гипюром
Пинап-дива Сабрина Карпентер носила светлый капрон с боножками еще тогда, когда это было мейнстримом
Цветочные принты + капроновые колготки с босоножками - комбо от Louis Vuitton
Дарк-БДСМ от Доджи Кэт
Алла Брулетова носит капрон с открытыми босоножками-бантиками и макси-юбкой
А суперстилист Анна Слоникова - с витиеватыми босоножками-линиями
Пряничный кокеткор от Fendi
В этом сезоне нарушаем главное фэшн-табу и выгуливаем туфли peep toe со светлыми капроновыми колготками (до сольного концерта Элисо Вирсаладзе в филармонии!). Альтернатива - сложносочиненные арт-босоножки и мюли-вьетнамки (подиумный хит!).
За виртуозным арт-кутюром идем к Dries Van Noten, за мондриановским колорблоком - к Sergio Rossi, за ромкорными розами - к Magda Butrum, а за протокурортными морскими вайбами - к JW Anderson (Джонатан Андерсон приготовил для нас мюли по мотивам махрового полотенчика!).
С анклетами-скранчами
Леандра Медин (as usual) раздает стиль
По совету фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин дополняем колготки акцентным анклетом, а главное - кидкорной скранч-резинкой в дофаминовом оттенке (от ментолового Prada до бубль-гумного Silk Lovers).
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