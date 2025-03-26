18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Как носить капроновые колготки? Вот 4 отличных стайлинг-трюка

Капроновые колготки - мастхэв кэжуал-гардероба и главный аксессуарный хит отгремевшего fashion month. Изучили фэшн-лайфхаки креативных директоров, вау-стилистов и топовых инфлюэнсеров - рассказываем, как и куда выгуливать полуневидимые панталоны из вишлиста Бьянки Цензори.

С юбками-карандашами

Как у Gucci и Saint Laurent!
C пушистыми шубами

Как Лотта Волкова и Doechii!
С туфлями peep-toe и босоножками

Как Valentino и Louis Vuitton!
Со скранч-резинками

Как Леандра Медин!

С юбками-карандашами

Главное фэшн-комбо сезона от Gucci: светлый капрон + суровая шерстяная юбка-карандаш
Архивы пресс-служб

Главное фэшн-комбо сезона от Gucci: светлый капрон + суровая шерстяная юбка-карандаш

Образцовый dollcore в фэшн-исполнении Fendi
Архивы пресс-служб

Образцовый dollcore в фэшн-исполнении Fendi

Носим вместе со светлыми колготками спортшик-костюмы - тренд заверен Ottolinger
Архивы пресс-служб

Носим вместе со светлыми колготками спортшик-костюмы - тренд заверен Ottolinger

Цветовое комбо от Saint Laurent под мрачные капроновые колготки: терракотовый + оранжевый + горчичный
Архивы пресс-служб

Цветовое комбо от Saint Laurent под мрачные капроновые колготки: терракотовый + оранжевый + горчичный 

Мастхэв готического офискора Ludovic de Saint Sernin - полосатый стейтмент-костюм (естественно, с вампирским корсетом)
Архивы пресс-служб

Мастхэв готического офискора Ludovic de Saint Sernin - полосатый стейтмент-костюм (естественно, с вампирским корсетом)

По совету Mark Fast заправляем пиджак в полупрозрачную юбку-карандаш, плюс дополняем лук телесными колготками
Архивы пресс-служб

По совету Mark Fast заправляем пиджак в полупрозрачную юбку-карандаш, плюс дополняем лук телесными колготками

Урок фэшн-многослойности от Marni: помимо юбки и колготок, надеваем яркую кожанку поверх теплого свитера - а заодно прихватываем в руки меховое боа и
Архивы пресс-служб

Урок фэшн-многослойности от Marni: помимо юбки и колготок, надеваем яркую кожанку поверх теплого свитера - а заодно прихватываем в руки меховое боа и змеиный тоут

Джинсовая юбка-карандаш Elisabetta Franchi под темные колготки - это база
Архивы пресс-служб

Джинсовая юбка-карандаш Elisabetta Franchi под темные колготки - это база

Фиксируем триумфальное возвращение светлых капроновых колготок (спасибо Gucci и Fendi!) - по канону офискора сочетаем с суровыми юбками-карандашами из колючей шерсти либо с dollcore-гипюром. При этом не отказываемся от темного капрона, особенно в фэшн-дуэте с полосатым стейтмент-костюмом (как у Ludovic de Saint Sernin) и колорблок-луком (как у Saint Laurent).

Fendi, ДЛТ, 1 625 000 руб.
Архивы пресс-служб

Fendi, ДЛТ, 1 625 000 руб.

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 231 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 231 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Meowshka, 97 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 97 000 руб.

Coperni, Studio Slow, 86 290 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Studio Slow, 86 290 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 69 950 руб.

Kalmanovich, 47 250 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 47 250 руб.

J.Kim, KM20, 38 600 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, KM20, 38 600 руб.

Inshade, 44 750 руб.
Архивы пресс-служб

Inshade, 44 750 руб.

Cestrx, 26 500 руб.
Архивы пресс-служб

Cestrx, 26 500 руб.

Novembre, 16 200 руб.
Архивы пресс-служб

Novembre, 16 200 руб.

GATE31, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 14 990 руб.

Red September, 13 230 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 13 230 руб.

Отрабатываем тренд на пайетки в сверкающей юбке-шоустоппере Kalmanovich, а за лучшим flowercore-вариантом спешим к J.Kim. Шипим и крадемся в снейк-хите November (змеиный принт - главный паттерн 2025 года!), плюс притворяемся приусадебным газоном с Dries Van Noten. За авангардом идем к Inshade: в новой коллекции виртуоз сложносочиненных принтов Мария Смирнова создала юбку из лазерной резки!

С пушистыми шубами

Шуба + телесный капрон - подиумный хит Fendi. Но для фэшн-справедливости отметим, что пионером тренда стал Saint Laurent в коллекции FW'24!
Архивы пресс-служб

Шуба + телесный капрон - подиумный хит Fendi. Но для фэшн-справедливости отметим, что пионером тренда стал Saint Laurent в коллекции FW'24!

Шуба + светлый капрон + сумка со змеиным принтом - отличное фэшн-комбо от Лотты Волковой (работает над стайлингом показов Miu Miu, Ferragamo и
Архивы пресс-служб

Шуба + светлый капрон + сумка со змеиным принтом - отличное фэшн-комбо от Лотты Волковой (работает над стайлингом показов Miu Miu, Ferragamo и Hodakova!)

Сандра Мюррей на шоу Ludovic de Saint Sernin в образе мыши с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!
Архивы пресс-служб

Сандра Мюррей на шоу Ludovic de Saint Sernin в образе мыши с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!

Acne Studios мэтчит мех с полупрозрачными текстурами
Архивы пресс-служб

Acne Studios мэтчит мех с полупрозрачными текстурами

Сверхновая рэп-икона Doechii дает жару (буквально): миксует светлые колготки с первобытным мехом
Архивы пресс-служб

Сверхновая рэп-икона Doechii дает жару (буквально): миксует светлые колготки с первобытным мехом

Черный верх (шуба) и белый низ (туфли) Vaquera
Архивы пресс-служб

Черный верх (шуба) и белый низ (туфли) Vaquera

Апрель в Петербурге - тот самый момент, когда еще можно носить шубу, но уже допустимо мэтчить ее с капроновыми колготками (без перспективы цистита). Плюс пушистые коконы - важнейший тренд 2025 года (читай: отличная фэшн-инвестиция на следующий холодный сезон).

Prada, ДЛТ, 3 450 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 3 450 000 руб.

Christian Dior, Meowshka Vintage, 1 062 000 руб.
Архивы пресс-служб

Christian Dior, Meowshka Vintage, 1 062 000 руб.

Sashaverse, 525 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sashaverse, 525 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 403 200 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, TSUM Collect, 403 200 руб.

No21, День и Ночь, 170 789 руб.
Архивы пресс-служб

No21, День и Ночь, 170 789 руб.

Ushatava, 69 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 69 900 руб.

Bluemarble, Peak, 52 170 руб.
Архивы пресс-служб

Bluemarble, Peak, 52 170 руб.

Kidsuper, KM20, 49 400 руб.
Архивы пресс-служб

Kidsuper, KM20, 49 400 руб.

Only Me, 44 480 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 44 480 руб.

PL Storage, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

PL Storage, 36 000 руб.

Comme une Fille, 32 500 руб.
Архивы пресс-служб

Comme une Fille, 32 500 руб.

P.P.S., 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

P.P.S., 12 900 руб.

Упаковываемся в экоустойчивые шубы Only Me и пестрые ретро-тужурки Comme une Fille (первой примера идеолог галереи Teta Люба Леонтьева!). А еще благодарим фэшн-гуру "Меха Екатерина" за виральный рилс с пушистым пальто "Ну, погоди!", запустившим локальный тренд на дофаминовый мех - теперь носим только колорблок-коконы Christian Dior и Kidsuper.

С туфлями peep-toe и босоножками

В новой коллекции Valentino Алессандро Микеле комбинирует полуневидимый капрон с гипюром
Архивы пресс-служб

В новой коллекции Valentino Алессандро Микеле комбинирует полуневидимый капрон с гипюром

Пинап-дива Сабрина Карпентер носила светлый капрон с боножками еще тогда, когда это было мейнстримом
Архивы пресс-служб

Пинап-дива Сабрина Карпентер носила светлый капрон с боножками еще тогда, когда это было мейнстримом

Цветочные принты + капроновые колготки с босоножками - комбо от Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Цветочные принты + капроновые колготки с босоножками - комбо от Louis Vuitton

Дарк-БДСМ от Доджи Кэт
Архивы пресс-служб

Дарк-БДСМ от Доджи Кэт

Алла Брулетова носит капрон с открытыми босоножками-бантиками и макси-юбкой
Архивы пресс-служб

Алла Брулетова носит капрон с открытыми босоножками-бантиками и макси-юбкой

А суперстилист Анна Слоникова - с витиеватыми босоножками-линиями
Архивы пресс-служб

А суперстилист Анна Слоникова - с витиеватыми босоножками-линиями

Пряничный кокеткор от Fendi
Архивы пресс-служб

Пряничный кокеткор от Fendi

В этом сезоне нарушаем главное фэшн-табу и выгуливаем туфли peep toe со светлыми капроновыми колготками (до сольного концерта Элисо Вирсаладзе в филармонии!). Альтернатива - сложносочиненные арт-босоножки и мюли-вьетнамки (подиумный хит!).

Magda Butrym, ДЛТ, 139 500 руб.
Архивы пресс-служб

Magda Butrym, ДЛТ, 139 500 руб.

Nensi Dojaka, KM20, 128 600 руб.
Архивы пресс-служб

Nensi Dojaka, KM20, 128 600 руб.

Giuseppe Zanotti, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Giuseppe Zanotti, ДЛТ, 99 500 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 59 500 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, TSUM Collect, 59 500 руб.

MSGM, Кенгуру, 58 000 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 58 000 руб.

JW Anderson, The Cultt, 51 000 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, The Cultt, 51 000 руб.

Yume Yume, Peak, 43 950 руб.
Архивы пресс-служб

Yume Yume, Peak, 43 950 руб.

Abra, Studio Slow, 42 990 руб.
Архивы пресс-служб

Abra, Studio Slow, 42 990 руб.

Jacquemus, The Cultt, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jacquemus, The Cultt, 35 000 руб.

Sergio Rossi, TSUM Collect, 31 050 руб.
Архивы пресс-служб

Sergio Rossi, TSUM Collect, 31 050 руб.

Giamborgini, День и Ночь, 11 519 руб.
Архивы пресс-служб

Giamborgini, День и Ночь, 11 519 руб.

Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 6 999 руб.

За виртуозным арт-кутюром идем к Dries Van Noten, за мондриановским колорблоком - к Sergio Rossi, за ромкорными розами - к Magda Butrum, а за протокурортными морскими вайбами - к JW Anderson (Джонатан Андерсон приготовил для нас мюли по мотивам махрового полотенчика!). 

С анклетами-скранчами

Леандра Медин (as usual) раздает стиль

Леандра Медин (as usual) раздает стиль

По совету фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин дополняем колготки акцентным анклетом, а главное - кидкорной скранч-резинкой в дофаминовом оттенке (от ментолового Prada до бубль-гумного Silk Lovers).

Prada, ДЛТ, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 30 000 руб.

Choux, 4 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 4 980 руб.

Silk Lovers, 820 руб.
Архивы пресс-служб

Silk Lovers, 820 руб.

Rena Chris, Кенгуру, 599 руб.
Архивы пресс-служб

Rena Chris, Кенгуру, 599 руб.

Country Textile, 590 руб.
Архивы пресс-служб

Country Textile, 590 руб.

Invisibobble, Золотое Яблоко, 504 руб.
Архивы пресс-служб

Invisibobble, Золотое Яблоко, 504 руб.

Rena Chris, Кенгуру, 499 руб.
Архивы пресс-служб

Rena Chris, Кенгуру, 499 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: