Питоны, удавы и королевские кобры: как змеиный принт стал мегахитом весны?

В Givenchy и Dilara Findikoglu предлагают отважно приручать змеиные (и насыщенно-алые!) тотал луки (вам феминную двойку с меховой отделкой или готический доминатрикс-кор?). А Матье Блази в Bottega Veneta и Жак Вей в бренде имени себя советуют остановиться на чем-нибудь одном: успокоить абрикосовую снейк-юбку песочной ворквир-курткой или поэкспериментировать с фактурами и поженить кожаную рубашку с кружевом и мехом.

Пробуем себя в роли селекционера и скрещиваем коричневого и серого питонов на манер шоу Sportmax. А при желании запускаем в террариум дикую кошку: по примеру показа Duran Lantink миксуем змеиные брюки с лео-блузой.