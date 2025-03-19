Питоны, удавы и королевские кобры: как змеиный принт стал мегахитом весны?

Важнейший конкурент леопардового принта — змеиный паттерн (спасибо китайскому календарю!), в новом сезоне покоривший подиум топовых модных домов (от Duran Lantink и Dilara Findikoglu до Dries Van Noten и Bottega Veneta!). По такому поводу собрали фэшн-серпентарий лучших снейк-айтемов и диких стайлинг-трюков.
В Givenchy и Dilara Findikoglu предлагают отважно приручать змеиные (и насыщенно-алые!) тотал луки (вам феминную двойку с меховой отделкой или готический доминатрикс-кор?). А Матье Блази в Bottega Veneta и Жак Вей в бренде имени себя советуют остановиться на чем-нибудь одном: успокоить абрикосовую снейк-юбку песочной ворквир-курткой или поэкспериментировать с фактурами и поженить кожаную рубашку с кружевом и мехом.
Пробуем себя в роли селекционера и скрещиваем коричневого и серого питонов на манер шоу Sportmax. А при желании запускаем в террариум дикую кошку: по примеру показа Duran Lantink миксуем змеиные брюки с лео-блузой.
Боремся с офидиофобией шаг за шагом и по следам показа Jil Sander говорим «да» змеиным аксессуарам и обуви: за миниатюрным тоутом Dries Van Noten отправляемся в ДЛТ, за остроносыми лоферами Celine — в TSUM Collect, за мультифункциональным чехлом — в 5 o'Coat, а за шипящим ободком — в Ekonika. А еще — смело пригреваем на груди змею-галстук Asya Semyonova (лучшая пара для базовых белых рубашек!).
Не боимся выгуливать две чешуйчатые вещи в одном образе: мэтчим прозрачную водолазку Jil Sander с балетками Bottega Veneta, а болотно-зеленое (а точнее — амазонко-зеленое!) платье Cestrx — с изумрудными серьгами-змейками Caviar Jewellery.
Вслед за фэшн-инфлюенсерами Асмат Чкотуа, Яной Короед и Сашей Буримовой пополняем список фанатов юбки Serpente от Novembre (носим с объемными панк-футболками, приталенными ladylike-кардиганами и спортивными ретро-поло!). Альтернатива классическому питоновому бежевому — вишневый бомбер Aline и серебристо-серая кроп-джинсовка Nume, которым под силу фэшн-апгрейднуть офискорную миди-юбку, джинсы или костюмные брюки. Отрабатываем сразу два тренда с полупрозрачным шоппером Ekonika, slavic bimbo ботильонами с меховой отделкой Le Silla и архитектурным жакетом Ola Ola (создан для арт-уикенда с французской графикой в Эрмитаже и премьерой «На дне» в Александринке!).
Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш выгуливает кожаные брюки под питона с базовой белой майкой, кучерявой шубой и остроносыми ботильонами
Модный редактор Леандра Медин усложняет змеиные брюки архитектурным жакетом с плиссировкой и перьями
Лина Альгути голосует за кожаную снейк-двойку и усмиряет ее с помощью комбо из офискорной рубашкой и узкого кардигана
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