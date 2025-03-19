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Питоны, удавы и королевские кобры: как змеиный принт стал мегахитом весны?

Важнейший конкурент леопардового принта — змеиный паттерн (спасибо китайскому календарю!), в новом сезоне покоривший подиум топовых модных домов (от Duran Lantink и Dilara Findikoglu до Dries Van Noten и Bottega Veneta!). По такому поводу собрали фэшн-серпентарий лучших снейк-айтемов и диких стайлинг-трюков.

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Dilara Findikoglu FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Bottega Veneta SS'25

Bottega Veneta SS'25

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Duran Lantink FW'25

Duran Lantink FW'25

Jacques Wei SS'25

Jacques Wei SS'25

Givenchy Resort'25

Givenchy Resort'25

Ludovic De Saint Sernin FW'25

Ludovic De Saint Sernin FW'25

Roberto Cavalli FW'25

Roberto Cavalli FW'25

Sportmax FW'25

Sportmax FW'25

В Givenchy и Dilara Findikoglu предлагают отважно приручать змеиные (и насыщенно-алые!) тотал луки (вам феминную двойку с меховой отделкой или готический доминатрикс-кор?). А Матье Блази в Bottega Veneta и Жак Вей в бренде имени себя советуют остановиться на чем-нибудь одном: успокоить абрикосовую снейк-юбку песочной ворквир-курткой или поэкспериментировать с фактурами и поженить кожаную рубашку с кружевом и мехом.

Пробуем себя в роли селекционера и скрещиваем коричневого и серого питонов на манер шоу Sportmax. А при желании запускаем в террариум дикую кошку: по примеру показа Duran Lantink миксуем змеиные брюки с лео-блузой. 

Жакет Prada, TSUM Collect, 263 000 руб.

Жакет Prada, TSUM Collect, 263 000 руб.

Брюки Zeynep Arcay, ДЛТ, 214 500 руб.

Брюки Zeynep Arcay, ДЛТ, 214 500 руб.

Юбка Gucci, TSUM Collect, 182 700 руб.

Юбка Gucci, TSUM Collect, 182 700 руб.

Ботильоны Chloé, ДЛТ, 130 000 руб.

Ботильоны Chloé, ДЛТ, 130 000 руб.

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Сабо Dries Van Noten, ДЛТ, 89 950 руб.

Сабо Dries Van Noten, ДЛТ, 89 950 руб.

Водолазка Jil Sander, ДЛТ, 82 950 руб.

Водолазка Jil Sander, ДЛТ, 82 950 руб.

Балетки Bottega Veneta, ДЛТ, 69 950 руб.

Балетки Bottega Veneta, ДЛТ, 69 950 руб.

Лоферы Celine, TSUM Collect, 57 000 руб.

Лоферы Celine, TSUM Collect, 57 000 руб.

Ботильоны Le Silla, TSUM Collect, 49 950 руб.

Ботильоны Le Silla, TSUM Collect, 49 950 руб.

Боремся с офидиофобией шаг за шагом и по следам показа Jil Sander говорим «да» змеиным аксессуарам и обуви: за миниатюрным тоутом Dries Van Noten отправляемся в ДЛТ, за остроносыми лоферами Celine — в TSUM Collect, за мультифункциональным чехлом — в 5 o'Coat, а за шипящим ободком — в Ekonika. А еще — смело пригреваем на груди змею-галстук Asya Semyonova (лучшая пара для базовых белых рубашек!). 

Не боимся выгуливать две чешуйчатые вещи в одном образе: мэтчим прозрачную водолазку Jil Sander с балетками Bottega Veneta, а болотно-зеленое (а точнее — амазонко-зеленое!) платье Cestrx — с изумрудными серьгами-змейками Caviar Jewellery. 

Жакет Ola Ola, 31 850 руб.

Жакет Ola Ola, 31 850 руб.

Оксфорды Martine Rose х CLARKS, КМ20, 29 800 руб.

Оксфорды Martine Rose х CLARKS, КМ20, 29 800 руб.

Платье Cestrx, 29 000 руб.

Платье Cestrx, 29 000 руб.

Сумка Ekonika, 21 990 руб.

Сумка Ekonika, 21 990 руб.

Жакет Aline, 19 750 руб.

Жакет Aline, 19 750 руб.

Юбка Novembre, 16 200 руб.

Юбка Novembre, 16 200 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 16 100 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 16 100 руб.

Чехол 5 o'COAT, 13 500 руб.

Чехол 5 o'COAT, 13 500 руб.

Жакет Nume, Lamoda, 11 193 руб.

Жакет Nume, Lamoda, 11 193 руб.

Ободок Ekonika, 6 990 руб.

Ободок Ekonika, 6 990 руб.

Галстук Asya Semyonova, 2 990 руб.

Галстук Asya Semyonova, 2 990 руб.

Вслед за фэшн-инфлюенсерами Асмат Чкотуа, Яной Короед и Сашей Буримовой пополняем список фанатов юбки Serpente от Novembre (носим с объемными панк-футболками, приталенными ladylike-кардиганами и спортивными ретро-поло!). Альтернатива классическому питоновому бежевому — вишневый бомбер Aline и серебристо-серая кроп-джинсовка Nume, которым под силу фэшн-апгрейднуть офискорную миди-юбку, джинсы или костюмные брюки. Отрабатываем сразу два тренда с полупрозрачным шоппером Ekonika, slavic bimbo ботильонами с меховой отделкой Le Silla и архитектурным жакетом Ola Ola (создан для арт-уикенда с французской графикой в Эрмитаже и премьерой «На дне» в Александринке!). 

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш выгуливает кожаные брюки под питона с базовой белой майкой, кучерявой шубой и остроносыми ботильонами

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш выгуливает кожаные брюки под питона с базовой белой майкой, кучерявой шубой и остроносыми ботильонами 

Модный редактор Леандра Медин усложняет змеиные брюки архитектурным жакетом с плиссировкой и перьями

Модный редактор Леандра Медин усложняет змеиные брюки архитектурным жакетом с плиссировкой и перьями

Лина Альгути голосует за кожаную снейк-двойку и усмиряет ее с помощью комбо из офискорной рубашкой и узкого кардигана

Лина Альгути голосует за кожаную снейк-двойку и усмиряет ее с помощью комбо из офискорной рубашкой и узкого кардигана

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