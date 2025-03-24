Сезонный тренч-апокалипсис! Выбрали 55 классных плащей на апрель

Встречаем весну красиво — в анималистичных плащах Prada (змеиный паттерн — главный принт 2025 года!), расписных коконах Gapanovich (в яркую крапинку в честь минерала эвдиалита!), flowercore-накидках Dolce & Gabbana и виртуозно-деконструктивистских тренчах Undercover.
Вместе со скинни-джинсами и светлыми капроновыми колготками к нам вернулись шпионские бежевые тренчи (больше не кринж!): присматриваемся к power curve варианту от петербургских мастеров тейлоринга Autentiments. Плюс говорим «да» арт-деконструкции Loewe и софткорному кокону 2mood с акцентным капюшоном-шарфом (подиумный тренд от Schiaparelli и Givenchy!). А по примеру фэшн-редактора нашего сердца Леандры Меддин и вовсе завязываем телесный плащ на талии и носим в роли стейтмент-декора.
Еще один триумфальный камбэк сезона — кроп-тренчи, заботливо отшитые петербургскими профи базового гардероба GATE31 (носим с бохо-казаками и остромодными шароварами!). А гранж-виртуозы Arligent во главе с дизайн-худруками Олегом Горчаниным и Гиоргием Джишкариани приготовили вау-трансформер с отстегивающимися рукавами и подчеркнутой низкой талией (на зависть Alaïa!).
Бросаем вызов Khaite при помощи леопардового плаща Sanchy, а также примеряем сложносочиненный тренч Ola Ola с градиентным отливом (тренд от Jil Sander!). Для кожаного тотал-лука (как у Louis Vuitton и Rick Owens) надеваем хардкорный плащ от Левши aka модели Lumpen (набил руку на пошиве байкерских курток!), а за самыми эко-устойчивыми айтемами идем к петербуржцам Only Me. И да, нашли коллекционный лот (по цене двушки на Коменде) — олдскульный плащ Burberry из кожи миссисипского аллигатора.
В мире мужских плащей по классике наблюдаем царство готического монохрома (в духе тренча Тринити от Chernim Cherno и сверкающего Undercover!). Впрочем, не обошлось без аутдорного grandpacore от Stone Island (мастхэв для воскресной экспедиции по кронштадтским фортам!), сверхмаскулинного тотал-денима Diesel и небесно-голубого (буквально) Louis Vuitton.
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