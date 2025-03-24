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Вещи

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Сезонный тренч-апокалипсис! Выбрали 55 классных плащей на апрель

Встречаем весну красиво — в анималистичных плащах Prada (змеиный паттерн — главный принт 2025 года!), расписных коконах Gapanovich (в яркую крапинку в честь минерала эвдиалита!), flowercore-накидках Dolce & Gabbana и виртуозно-деконструктивистских тренчах Undercover. 

Burberry, ДЛТ, 10 600 000 руб.
Архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, 10 600 000 руб.

Kiton, ДЛТ, 631 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kiton, ДЛТ, 631 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 555 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 555 000 руб.

Undercover, Studio Slow, 459 990 руб.
Архивы пресс-служб

Undercover, Studio Slow, 459 990 руб.

Prada, TSUM Collect, 275 200 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 275 200 руб.

Jean Paul Gaultier, Meowshka Vintage, 238 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier, Meowshka Vintage, 238 000 руб.

Gapanovich, 212 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gapanovich, 212 500 руб.

Uma Wang, День и Ночь, 201 300 руб.
Архивы пресс-служб

Uma Wang, День и Ночь, 201 300 руб.

Bats, 190 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bats, 190 000 руб.

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 182 500 руб.
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 182 500 руб.

Ushatava, 179 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 179 900 руб.

Botter, KM20, 174 300 руб.
Архивы пресс-служб

Botter, KM20, 174 300 руб.

404 Not Found, 158 000 руб.
Архивы пресс-служб

404 Not Found, 158 000 руб.

Вместе со скинни-джинсами и светлыми капроновыми колготками к нам вернулись шпионские бежевые тренчи (больше не кринж!): присматриваемся к power curve варианту от петербургских мастеров тейлоринга Autentiments. Плюс говорим «да» арт-деконструкции Loewe и софткорному кокону 2mood с акцентным капюшоном-шарфом (подиумный тренд от Schiaparelli и Givenchy!). А по примеру фэшн-редактора нашего сердца Леандры Меддин и вовсе завязываем телесный плащ на талии и носим в роли стейтмент-декора. 

Free Age, 157 000 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 157 000 руб.

Atelier Maru, 145 000 руб.
Архивы пресс-служб

Atelier Maru, 145 000 руб.

Glumkimberly, 74 000 руб.
Архивы пресс-служб

Glumkimberly, 74 000 руб.

Lesyanebo, 68 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lesyanebo, 68 000 руб.

Sorelle Era, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle Era, 65 000 руб.

Loewe, TSUM Collect, 63 650 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe, TSUM Collect, 63 650 руб.

J.Kim, 62 500 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 62 500 руб.

Autentiments, 59 900 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 59 900 руб.

12 Storeez, 59 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 59 000 руб.

Dsquared2, Кенгуру, 55 300 руб.
Архивы пресс-служб

Dsquared2, Кенгуру, 55 300 руб.

Sanchy, 55 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sanchy, 55 000 руб.

Otocyon, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Otocyon, 50 000 руб.

Arligent, 49 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arligent, 49 900 руб.

Rishi, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rishi, 46 000 руб.

Еще один триумфальный камбэк сезона — кроп-тренчи, заботливо отшитые петербургскими профи базового гардероба GATE31 (носим с бохо-казаками и остромодными шароварами!). А гранж-виртуозы Arligent во главе с дизайн-худруками Олегом Горчаниным и Гиоргием Джишкариани приготовили вау-трансформер с отстегивающимися рукавами и подчеркнутой низкой талией (на зависть Alaïa!). 

Ola Ola, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 45 000 руб.

muus, 44 000 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 44 000 руб.

1/OFF, Golden Line, 44 200 руб.
Архивы пресс-служб

1/OFF, Golden Line, 44 200 руб.

Annuko, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

Annuko, 39 900 руб.

Red September, 37 800 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 37 800 руб.

BITTE_RUHE, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

BITTE_RUHE, 37 000 руб.

Choux, 34 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 34 980 руб.

Keke, 28 500 руб.
Архивы пресс-служб

Keke, 28 500 руб.

Daisy Knit, 27 700 руб.
Архивы пресс-служб

Daisy Knit, 27 700 руб.

GATE31, 27 490 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 27 490 руб.

Only Me, 29 980 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 29 980 руб.

2MOOD, 27 980 руб.
Архивы пресс-служб

2MOOD, 27 980 руб.

Belle You, 22 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 22 999 руб.

Levsha, Lumpen Store, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Levsha, Lumpen Store, 24 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, TSUM Collect, 17 000 руб.

Lime, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 11 999 руб.

Бросаем вызов Khaite при помощи леопардового плаща Sanchy, а также примеряем сложносочиненный тренч Ola Ola с градиентным отливом (тренд от Jil Sander!). Для кожаного тотал-лука (как у Louis Vuitton и Rick Owens) надеваем хардкорный плащ от Левши aka модели Lumpen (набил руку на пошиве байкерских курток!), а за самыми эко-устойчивыми айтемами идем к петербуржцам Only Me. И да, нашли коллекционный лот (по цене двушки на Коменде) — олдскульный плащ Burberry из кожи миссисипского аллигатора.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 558 000 руб.
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton, TSUM Collect, 558 000 руб.

Stone Island, TSUM Collect, 255 000 руб.
Архивы пресс-служб

Stone Island, TSUM Collect, 255 000 руб.

House of Leo, 110 000 руб.
Архивы пресс-служб

House of Leo, 110 000 руб.

Diesel, ДЛТ, 76 850 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 76 850 руб.

Boggi Milano, 68 700 руб.
Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 68 700 руб.

Glass Cypress, Peak, 44 060 руб.
Архивы пресс-служб

Glass Cypress, Peak, 44 060 руб.

ROGOV, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

ROGOV, 40 000 руб.

Chernim Cherno, 37 700 руб.
Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 37 700 руб.

Undercover, TSUM Collect, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Undercover, TSUM Collect, 35 000 руб.

SHU, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

SHU, 22 990 руб.

Novaya, 18 300 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 18 300 руб.

В мире мужских плащей по классике наблюдаем царство готического монохрома (в духе тренча Тринити от Chernim Cherno и сверкающего Undercover!). Впрочем, не обошлось без аутдорного grandpacore от Stone Island (мастхэв для воскресной экспедиции по кронштадтским фортам!), сверхмаскулинного тотал-денима Diesel и небесно-голубого (буквально) Louis Vuitton. 

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