Сезонный тренч-апокалипсис! Выбрали 55 классных плащей на апрель

Бросаем вызов Khaite при помощи леопардового плаща Sanchy, а также примеряем сложносочиненный тренч Ola Ola с градиентным отливом (тренд от Jil Sander!). Для кожаного тотал-лука (как у Louis Vuitton и Rick Owens) надеваем хардкорный плащ от Левши aka модели Lumpen (набил руку на пошиве байкерских курток!), а за самыми эко-устойчивыми айтемами идем к петербуржцам Only Me. И да, нашли коллекционный лот (по цене двушки на Коменде) — олдскульный плащ Burberry из кожи миссисипского аллигатора.