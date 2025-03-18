Твидовые, жаккардовые и вельветовые: нашли 55 отличных курток на весну

Готовимся к потеплению и меняем пуховики-одеяла, добротные меха и тяжеловесные пальто на ковбойские куртки Ulyana Sergeenko, облакоподобные бомберы Otocyon, переливающиеся медные парки Ola Ola, твидовые ватники Vantique и шинаузри-стеганки Tishi-ti.
При поддержке Николя Жескьера из Louis Vuitton и вернувшегося в топ трендов аутдора запасаемся псевдоспортивными парками (а еще лучше — со шнурками-кулисками на талии!): за медно-металлическими отправляемся в Ola Ola, за насыщенно-алыми — в Luda Nikishina, а за белоснежно-жаккардовыми — в Studio29. Приручаем твид не хуже Гленна Мартенса на шоу Diesel с курткой Vatnique и примеряем приталенные джинсовки с баской White Lily по примеру показа Bally.
По совету Миуччи Прада готовимся носить маскулинные куртки Harrington с резинкой на талии — забираем лаконичные варианты в молочном оттенке 12Storeez и 1811 для комбо с костюмными брюками и офискорными миди-юбками. И продолжаем экспериментировать со стеганками (тренд заверен Чеменой Камали из Chloe!): кутаемся в фэшн-одеяло в ультрамодном шоколадном оттенке от Urbantiger, в противовес снегу за окном выгуливаем цветочный принт Unke и отрабатываем шинуазрикор с курткой-ханьфу Tishi-ti.
При выборе мужских курток сверяемся с тренд-методичкой: по примеру (последнего!) показа Кима Джонса для Dior Men присматриваемся к пастельно-розовому бомберу House of Leo. А еще — говорим «да» всему пушистому (с одобрения Acne Studios и Dolce & Gabbana!) и выгуливаем ворсистую лео-куртку Сhernim Cherno и бомбер с кучерявым воротником Rogov. Пробираемся сквозь сосны «Охта Парка» (в Forest Pizza за настоящей неаполитанской пиццей рук шеф-повара Маттео Сарду!) в стеганке лесничего Drole De Monsieur и отправляемся смотреть на графику Льва Юдина в «Полторы комнаты» (до 23 марта!) в арт-куртках Kidsuper и Domrebel (вам коллаж или карандашную абстракцию?).
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