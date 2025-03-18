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Твидовые, жаккардовые и вельветовые: нашли 55 отличных курток на весну

Готовимся к потеплению и меняем пуховики-одеяла, добротные меха и тяжеловесные пальто на ковбойские куртки Ulyana Sergeenko, облакоподобные бомберы Otocyon, переливающиеся медные парки Ola Ola, твидовые ватники Vantique и шинаузри-стеганки Tishi-ti. 

Сhanel, TSUM Collect, 891 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 891 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.

Herno, «Кашемир и Шелк», 116 203 руб.

Herno, «Кашемир и Шелк», 116 203 руб.

Premiata, Golden Line, 97 300 руб.

Premiata, Golden Line, 97 300 руб.

404 Not Found, 95 000 руб.

404 Not Found, 95 000 руб.

J.Kim, 80 000 руб.

J.Kim, 80 000 руб.

Gapanovich, 75 150 руб.

Gapanovich, 75 150 руб.

Vatnique, 67 000 руб.

Vatnique, 67 000 руб.

ZNWR, 64 000 руб.

ZNWR, 64 000 руб.

Level44, 59 900 руб.

Level44, 59 900 руб.

Landscape, 53 000 руб.

Landscape, 53 000 руб.

JNBY, 49 900 руб.

JNBY, 49 900 руб.

Monochrome, 49 000 руб.

Monochrome, 49 000 руб.

Kalmanovich, 49 000 руб.

Kalmanovich, 49 000 руб.

Sanchy, 49 000 руб.

Sanchy, 49 000 руб.

При поддержке Николя Жескьера из Louis Vuitton и вернувшегося в топ трендов аутдора запасаемся псевдоспортивными парками (а еще лучше — со шнурками-кулисками на талии!): за медно-металлическими отправляемся в Ola Ola, за насыщенно-алыми — в Luda Nikishina, а за белоснежно-жаккардовыми — в Studio29. Приручаем твид не хуже Гленна Мартенса на шоу Diesel с курткой Vatnique и примеряем приталенные джинсовки с баской White Lily по примеру показа Bally. 

Otocyon, 48 000 руб.

Otocyon, 48 000 руб.

Pitkina, 47 900 руб.

Pitkina, 47 900 руб.

Say No More, 46 500 руб.

Say No More, 46 500 руб.

Ola Ola, 45 000 руб.

Ola Ola, 45 000 руб.

Annuko, 43 000 руб.

Annuko, 43 000 руб.

Luda Nikishina, 35 000 руб.

Luda Nikishina, 35 000 руб.

Choux, 34 980 руб.

Choux, 34 980 руб.

Monrêve, 33 400 руб.

Monrêve, 33 400 руб.

F | able, 29 900 руб.

F | able, 29 900 руб.

Brusnika, 27 900 руб.

Brusnika, 27 900 руб.

Studio29, 27 900 руб.

Studio29, 27 900 руб.

Bitte Ruhe, 27 000 руб.

Bitte Ruhe, 27 000 руб.

White Lily, 24 500 руб.

White Lily, 24 500 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

belle you, 23 999 руб.

belle you, 23 999 руб.

По совету Миуччи Прада готовимся носить маскулинные куртки Harrington с резинкой на талии — забираем лаконичные варианты в молочном оттенке 12Storeez и 1811 для комбо с костюмными брюками и офискорными миди-юбками. И продолжаем экспериментировать со стеганками (тренд заверен Чеменой Камали из Chloe!): кутаемся в фэшн-одеяло в ультрамодном шоколадном оттенке от Urbantiger, в противовес снегу за окном выгуливаем цветочный принт Unke и отрабатываем шинуазрикор с курткой-ханьфу Tishi-ti. 

Asya Semyonova, 23 990 руб.

Asya Semyonova, 23 990 руб.

Novaya, 23 900 руб.

Novaya, 23 900 руб.

Shu, 22 990 руб.

Shu, 22 990 руб.

Pompa, 20 900 руб.

Pompa, 20 900 руб.

Urbantiger, 20 800 руб.

Urbantiger, 20 800 руб.

To be blossom, 19 990 руб.

To be blossom, 19 990 руб.

Unke, 19 580 руб.

Unke, 19 580 руб.

1811, 18 990 руб.

1811, 18 990 руб.

Only me, 16 980 руб.

Only me, 16 980 руб.

You, 15 990 руб.

You, 15 990 руб.

Tishi-ti, 15 500 руб.

Tishi-ti, 15 500 руб.

Cocos, 15 290 руб.

Cocos, 15 290 руб.

Gate31, 14 290 руб.

Gate31, 14 290 руб.

Lime, 12 999 руб.

Lime, 12 999 руб.

Love Republic, 12 999 руб.

Love Republic, 12 999 руб.

При выборе мужских курток сверяемся с тренд-методичкой: по примеру (последнего!) показа Кима Джонса для Dior Men присматриваемся к пастельно-розовому бомберу House of Leo. А еще — говорим «да» всему пушистому (с одобрения Acne Studios и Dolce & Gabbana!) и выгуливаем ворсистую лео-куртку Сhernim Cherno и бомбер с кучерявым воротником Rogov. Пробираемся сквозь сосны «Охта Парка» (в Forest Pizza за настоящей неаполитанской пиццей рук шеф-повара Маттео Сарду!) в стеганке лесничего Drole De Monsieur и отправляемся смотреть на графику Льва Юдина в «Полторы комнаты» (до 23 марта!) в арт-куртках Kidsuper и Domrebel (вам коллаж или карандашную абстракцию?). 

Magliano, Studio Slow, 151 990 руб.

Magliano, Studio Slow, 151 990 руб.

Maharishi, Studio Slow, 104 990 руб.

Maharishi, Studio Slow, 104 990 руб.

Domrebel, No One, 74 990 руб.

Domrebel, No One, 74 990 руб.

Drole De Monsieur, ДЛТ, 52 750 руб.

Drole De Monsieur, ДЛТ, 52 750 руб.

House of Leo, 47 000 руб.

House of Leo, 47 000 руб.

Boggi Milano, 45 800 руб.

Boggi Milano, 45 800 руб.

Kidsuper, KM20, 45 200 руб.

Kidsuper, KM20, 45 200 руб.

Сhernim Cherno, 36 000 руб.

Сhernim Cherno, 36 000 руб.

Rogov, 35 000 руб.

Rogov, 35 000 руб.

.Solutions, 27 980 руб.

.Solutions, 27 980 руб.

Krakatau, 18 990 руб.

Krakatau, 18 990 руб.

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