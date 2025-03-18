Твидовые, жаккардовые и вельветовые: нашли 55 отличных курток на весну

При выборе мужских курток сверяемся с тренд-методичкой: по примеру (последнего!) показа Кима Джонса для Dior Men присматриваемся к пастельно-розовому бомберу House of Leo. А еще — говорим «да» всему пушистому (с одобрения Acne Studios и Dolce & Gabbana!) и выгуливаем ворсистую лео-куртку Сhernim Cherno и бомбер с кучерявым воротником Rogov. Пробираемся сквозь сосны «Охта Парка» (в Forest Pizza за настоящей неаполитанской пиццей рук шеф-повара Маттео Сарду!) в стеганке лесничего Drole De Monsieur и отправляемся смотреть на графику Льва Юдина в «Полторы комнаты» (до 23 марта!) в арт-куртках Kidsuper и Domrebel (вам коллаж или карандашную абстракцию?).