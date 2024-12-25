Как мужчины вернули себе шубы, а теперь раздают уроки по меховому стайлингу?

Тюбики в унылых куртках — out, масики в добротных шубах — in! Вслед за маскулинным фэшн-авангардом приручаем меховой зверинец: по примеру героя ноябрьского номера Собака.ru Владимира Золотухина (aka Zoloto!) миксуем дикое лео-пальто с классическим total black, а при желании уходим в стайлинг-отрыв на манер стилиста Китти и сочетаем пятнышки с пестрым кроше-жилетом, офискорной рубашкой и дутыми ботинками для экспедиций на Северный полюс. Понижаем уровень эклектичности до менее экстремального: подсматриваем трюк диджея Кирилла Шаповалова и носим винтажную норковую шубу в паре с цветочными пижамкорными брюками. Там, где Алексей Сухарев и Олег Горчанин учились стилизовать черный мех, Юрий Дормидошин преподавал! Смотрим и запоминаем: выгуливаем объемную шубу с пушистой панамой, широкими grandpacore-брюками и курткобейновской оправой. А его верный спутник и фэшн-летописец (а еще — модный консультант!) Василий Остахов голосует за белоснежную шубу-высказывание Doublet из петербургского концепт-стора Daynight.