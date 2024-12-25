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Как мужчины вернули себе шубы, а теперь раздают уроки по меховому стайлингу?

Подтягиваем фэшн-матчасть: слово «шуба» произошло от арабского «шаубе» — средневековая мужская (!) одежда на меху. Спустя шесть веков она вернулась на привычные плечи и очевидно планирует задержаться здесь надолго (заверено Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и Rhude). К счастью, маскулинные шубы отметились не только на подиумах, но и в образах передового фэшн-отряда в лице стритстайл-легенды Петербурга Юрия Дормидошина, гуру эклектики Китти и диджея Кирилла Шаповалова. 

Музыкант Владимир Золотухин aka Zoloto для Собака.ru

Музыкант Владимир Золотухин aka Zoloto для Собака.ru

Актер Александр Горбатов для Собака.ru

Актер Александр Горбатов для Собака.ru

Модный консультант и фэшиониста Василий Остахов

Модный консультант и фэшиониста Василий Остахов

Стрит-стайл легенда Петербурга (в прошлом светский обозреватель Собака.ru!) Юрий Дормидошин

Стрит-стайл легенда Петербурга (в прошлом светский обозреватель Собака.ru!) Юрий Дормидошин

Стилист Китти

Стилист Китти

Диджей Кирилл Шаповалов

Диджей Кирилл Шаповалов 

Стилист и ведущий «Модного подкаста» Алексей Сухарев

Стилист и ведущий «Модного подкаста» Алексей Сухарев 

Стилист и телеведущий Александр Рогов

Стилист и телеведущий Александр Рогов

Стилист и дизайнер Олег Горчанин

Стилист и дизайнер Олег Горчанин 

Тюбики в унылых куртках — out, масики в добротных шубах — in! Вслед за маскулинным фэшн-авангардом приручаем меховой зверинец: по примеру героя ноябрьского номера Собака.ru Владимира Золотухина (aka Zoloto!) миксуем дикое лео-пальто с классическим total black, а при желании уходим в стайлинг-отрыв на манер стилиста Китти и сочетаем пятнышки с пестрым кроше-жилетом, офискорной рубашкой и дутыми ботинками для экспедиций на Северный полюс. Понижаем уровень эклектичности до менее экстремального: подсматриваем трюк диджея Кирилла Шаповалова и носим винтажную норковую шубу в паре с цветочными пижамкорными брюками. Там, где Алексей Сухарев и Олег Горчанин учились стилизовать черный мех, Юрий Дормидошин преподавал! Смотрим и запоминаем: выгуливаем объемную шубу с пушистой панамой, широкими grandpacore-брюками и курткобейновской оправой. А его верный спутник и фэшн-летописец  (а еще — модный консультант!) Василий Остахов голосует за белоснежную шубу-высказывание Doublet из петербургского концепт-стора Daynight. 

Prada, TSUM Collect, 1 585 руб.

Prada, TSUM Collect, 1 585 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 756 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 756 000 руб.

Balenciaga, Oskelly, 320 000 руб.

Balenciaga, Oskelly, 320 000 руб.

Doublet, Daynight, 125 510 руб.

Doublet, Daynight, 125 510 руб.

Diesel, ДЛТ, 94 200 руб.

Diesel, ДЛТ, 94 200 руб.

Bluemarble, Peak, 86 950 руб.

Bluemarble, Peak, 86 950 руб.

404 Not Found, 82 000 руб.

404 Not Found, 82 000 руб.

Entire Studios, KM20, 46 800 руб.

Entire Studios, KM20, 46 800 руб.

Ushatava, 45 900 руб.

Ushatava, 45 900 руб.

Red September, 38 700 руб.

Red September, 38 700 руб.

Lime, 23 999 руб.

Lime, 23 999 руб.

Отказываемся demure-пальто в пользу luxury-мехов: в 404 Not Found и Lime отшили образовый бояр-кор, которому под силу дополнить праздничные смокинги и первоянварские пижамы. Если накануне нового года вы скорее Гринч, чем добрый эльф, подстройте свое внешнее состояние к внутреннему с кислотно-зеленой Balenciaga. Для адептов классики нашелся кучерявый дафлкот Saint Laurent и гладкошерстный бомбер Ushatava, а фанатам стайлинг-чудинок не обойтись без изумрудной кудрявой косухи Red September, которая в два счета обеспечит любому образу приставку «фэшн». 

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24

Givenchy FW'24

Givenchy FW'24

Rhude FW'24

Rhude FW'24

Dolce&Gabbana FW'24

Dolce&Gabbana FW'24

Louis Vuitton SS'25

Louis Vuitton SS'25

Rhude FW'24

Rhude FW'24

Bluemarble FW'24

Bluemarble FW'24

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