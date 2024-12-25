Как мужчины вернули себе шубы, а теперь раздают уроки по меховому стайлингу?

Подтягиваем фэшн-матчасть: слово «шуба» произошло от арабского «шаубе» — средневековая мужская (!) одежда на меху. Спустя шесть веков она вернулась на привычные плечи и очевидно планирует задержаться здесь надолго (заверено Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и Rhude). К счастью, маскулинные шубы отметились не только на подиумах, но и в образах передового фэшн-отряда в лице стритстайл-легенды Петербурга Юрия Дормидошина, гуру эклектики Китти и диджея Кирилла Шаповалова.
Музыкант Владимир Золотухин aka Zoloto для Собака.ru
Актер Александр Горбатов для Собака.ru
Модный консультант и фэшиониста Василий Остахов
Стрит-стайл легенда Петербурга (в прошлом светский обозреватель Собака.ru!) Юрий Дормидошин
Стилист Китти
Диджей Кирилл Шаповалов
Стилист и ведущий «Модного подкаста» Алексей Сухарев
Стилист и телеведущий Александр Рогов
Стилист и дизайнер Олег Горчанин
Тюбики в унылых куртках — out, масики в добротных шубах — in! Вслед за маскулинным фэшн-авангардом приручаем меховой зверинец: по примеру героя ноябрьского номера Собака.ru Владимира Золотухина (aka Zoloto!) миксуем дикое лео-пальто с классическим total black, а при желании уходим в стайлинг-отрыв на манер стилиста Китти и сочетаем пятнышки с пестрым кроше-жилетом, офискорной рубашкой и дутыми ботинками для экспедиций на Северный полюс. Понижаем уровень эклектичности до менее экстремального: подсматриваем трюк диджея Кирилла Шаповалова и носим винтажную норковую шубу в паре с цветочными пижамкорными брюками. Там, где Алексей Сухарев и Олег Горчанин учились стилизовать черный мех, Юрий Дормидошин преподавал! Смотрим и запоминаем: выгуливаем объемную шубу с пушистой панамой, широкими grandpacore-брюками и курткобейновской оправой. А его верный спутник и фэшн-летописец (а еще — модный консультант!) Василий Остахов голосует за белоснежную шубу-высказывание Doublet из петербургского концепт-стора Daynight.
Отказываемся demure-пальто в пользу luxury-мехов: в 404 Not Found и Lime отшили образовый бояр-кор, которому под силу дополнить праздничные смокинги и первоянварские пижамы. Если накануне нового года вы скорее Гринч, чем добрый эльф, подстройте свое внешнее состояние к внутреннему с кислотно-зеленой Balenciaga. Для адептов классики нашелся кучерявый дафлкот Saint Laurent и гладкошерстный бомбер Ushatava, а фанатам стайлинг-чудинок не обойтись без изумрудной кудрявой косухи Red September, которая в два счета обеспечит любому образу приставку «фэшн».
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