6 ведущих-стилистов, которые в ответе за фэшн-телевидение

Они превратили YouTube в новое фэшн-телевидение, где разбирают селебрити-луки, проводят образцово-показательные мейковеры и слушают, как звучат сумки Gucci и подвески Cartier.
Родился одновременно с индустрией моды в России: в топе были журналы — работал продюсером в журнале «Собака.ru» (главный хайлайт — работа на последней съемке Людмилы Гурченко в «Гранд Отеле Европа»), было круто делать бренд — придумал марку грустной одежды goshwear, в пандемию все присели к телевизору — стал соведущим шоу «Ты — топ-модель на ТНТ», хай панул диджитал — начал вести сразу несколько ютьюб-шоу. Примерял роль селебрити-стилиста с Идой Галич, Тосей Чайкиной, Евой Гурари, преуспел в амплуа блогера-экспериментатора: слушал психотерапевтические звуки люкса (как звучат сумки Gucci, подвески Cartier и куртка Prada) в Fashion ASMR, разгадывал модные квесты в «Ты модель или подделка?» (и находил оригинальные кроссовки в куче фейков).
Как стилист из «Собака.ru» набрал 51 миллион просмотров на Youtube? - читайте наше большое интервью с Гошей Карцевым.
Первый, кто приходит на ум как российский стилист. Гений народных коммуникаций — знает, как найти подход к каждому зрителю (а заодно подобрать ему гардероб). Гуру ТВ-мейковеров: переодел страну на шоу «Шопоголики» и «Успеть за 24 часа», а теперь соревнуется с молодыми дарованиями в преображении близнецов на передаче «Кто круче Рогова?» СТС Love. При колоссальной загрузке на ТВ, активист диджитала: ведет канал Rogov Live на YouTube, где показывает шопинг-vlog, разбирает селебрити-луки и наряды подписчиков (и раздает стайлинг-советы), а в рубрике «Завтрак с королевой» обсуждает с мамой образы Леди Гаги и Doja Cat. В 2013-м запустил марку Rogov, с которой метит в масс-маркет вместо премиума: мечтает о покупке корпорацией Melon, чтобы вещи бренда были доступны каждому и по всей России.
Как Александр Рогов стал самым медийным стилистом страны? - читайте в нашем большом с ним интервью.
Паата Поцхвериа
Мечтал работать журналистом в SNC (хотел только к ним и никуда больше), а в итоге оказался там ассистентом фэшн-отдела. Помогал стилизовать съемки Numéro, позже взялся за дело в Tatler и Cosmo. Колдовал над вязаными кампейнами Vereja и сюрреалистичным гранжем в Sintezia, из последнего — приложил руку к цветочному кампейну Millefleurs у ювелиров Avgvst и стилизует мужскую линейку Limé. Препарирует московскую светскую жизнь и ее фэшн-нравы с Мадонной Мур и Евгенией Миловой в новой диджитал-передаче «Светские крошки». Не любит раздавать советы, но рекомендует готовить сани с лета (как и любую съемку). «Все успехи свожу к тому, что до сих пор получаю удовольствие от процесса — хороший аргумент продолжать в том же духе».
Лина Дембикова
В 16 уехала в Лондон, а затем вернулась в Россию и переодела всю страну на телепередаче «Перезагрузка» на ТНТ. Стилизовала луки Ляйсан Утяшевой на «Танцах» и создавала фантазийные наряды Лены Летучей для рекламы «Ревизорро». Стала амбассадором Всероссийского конкурса для школьников «Министерство школьной моды» с финальным показом в доме Пашкова (дети теперь называют ее модной мамой России), а также запустила сервис по аренде платьев DressUpBar (спасла сотни выпускниц). Сейчас развивает бренд TheDate (на презентации летней коллекции вязаных клатчей-фиников в Buro TSUM засветились Маша Федорова, Катя Минкевич, Наталья Подольская и Вика Салават) и растит новое стайлинг-поколение в собственной школе StyleHunter. «Каждый день для предпринимателя — вызов, каждая съемка для стилиста — вызов. Рано или поздно все получится — вопрос лишь в количестве попыток».
Николай Овечкин
Из белого воротничка «Русала» перевоплотился в мейковер-стилиста на «Модном приговоре» силами коллеги Анастасии Черновой. Продолжил преображать на реалити «Посольство красоты» с Еленой Кулецкой и готовил к выступлениям конкурсантов «Голоса». Преуспел как ведущий «Модели XL» на «Ю», плюс работал с Loboda, Zivert и Anna Asti (связаны эксклюзивным контрактом). Строчит пальто-пледы под лого собственного бренда Øthere Store (берегись, Дэниел Ли!), а осенью будет пробовать себя в роли галериста.
Алексей Сухарев
На площадке главного российского мейковера «Модный приговор» сделал карьерное преображение: под руководством историка моды Александра Васильева из шеф-реда превратился в маститого телевизионного стилиста. Продолжает в том же духе и курирует сразу два ТВ-шоу преображений: «Новый день» на ТВ-3 и «Пацанки» на «Пятнице». Но главное детище — шоу «Модный подкаст» на YouTube с фэшн-ликбезом и звездным составом гостей — от живой легенды Николя Жэнжака до Тоси Чайкиной (200k подписок за год говорят за себя).
Комментарии (0)