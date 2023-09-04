6 ведущих-стилистов, которые в ответе за фэшн-телевидение

Мечтал работать журналистом в SNC (хотел только к ним и никуда больше), а в итоге оказался там ассистентом фэшн-отдела. Помогал стилизовать съемки Numéro, позже взялся за дело в Tatler и Cosmo. Колдовал над вязаными кампейнами Vereja и сюрреалистичным гранжем в Sintezia, из последнего — приложил руку к цветочному кампейну Millefleurs у ювелиров Avgvst и стилизует мужскую линейку Limé. Препарирует московскую светскую жизнь и ее фэшн-нравы с Мадонной Мур и Евгенией Миловой в новой диджитал-передаче «Светские крошки». Не любит раздавать советы, но рекомендует готовить сани с лета (как и любую съемку). «Все успехи свожу к тому, что до сих пор получаю удовольствие от процесса — хороший аргумент продолжать в том же духе».