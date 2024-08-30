Авангард: 8 молодых визионеров-футуристов индустрии стиля

После факультета госуправления СПбГУ вместо Смольного устремилась в фэшн: начинала в пиар-отделе ДЛТ и в редакциях Interview и «Коммерсанта», а затем стала адептом многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты и драпировки (проверено рэпером Boulevard Depo, фаундером Vereja Машей Комаровой, моделью Ольгой Обумовой, блогером Марией Червоткиной и фитнес-иконой Анастасией Мироновой). Собирает подиумные сокровища в ресейл-сторе Oddball Archives и готовит образы для HR-директора «Яндекса» Даши Золотухиной, одевая в архивную Vivienne Westwood, кастомную Lou de Betoly и авангардные маски 001pax. Взялась за луки маркетинг-акулы и кофаундера агентства «БУНТ» Наили Аслановой, научив миксовать лонгсливы KNWLS с блузами J. Kim и свиферами Burberry. «К своим съемкам я заказываю вещи из-за границы: если не успевают прийти, для меня это трагедия. Из-за нынешней логистики мы с Дашей Золотухиной готовимся к выходам за три месяца. Когда мы говорим о селебрити-дрессинге, мне кажется, что ты должен быть уникален в своей одежде».