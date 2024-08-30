Авангард: 8 молодых визионеров-футуристов индустрии стиля

Новое поколение русских фэшн-авангардистов раздает лютый киберфутуризм, приручает темные материи и смело превращает себя в арт + фэшн-объекты, собирая вокруг светское комьюнити из фанатов раритетного панк-шика (на зависть Рику Оуэнсу!).
Salavat Kypere
Приручает темные материи и служит арт-объектом.
Лиза Всегдарада
Поженила аутдор с панк-шиком и словила творческий мэтч с идеологом модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой.
Карина Крапива
Восходящая рок-звезда петербургского стайлинга: проверено Марией Червоткиной, Тосей Чайкиной и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко.
Света Спирит
Мастер галлюциногенно-макабрических стилизаций.
Миша и Китти
Влюбили модную индустрию и светский истэблишмент в винсажный панк-авангард.
София Философия
Адепт многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты и драпировки, главные суперклиенты — Даша Золотухина и Наиля Асланова.
Надя Зеленова
В ответе за луки худрука концепт-стора KM20 (в этом году отмечает 15 лет!) Ольги Карпуть
Юля Кастрюлька и Ники Мальцев
Динамическая панк-авангард пара с диапазоном стилизаций от кампейнов пуховиков Fable до «Позавчерашних новостей» Марии Миногаровой
Salavat Kypere
Одной рукой приручает темные материи, другой — обнимает пуделька Мартина (назван в честь семечек, а не Маржелы!). Виктория Чураева aka Salavat Kypere (это «радуга» по-татарски и жилой массив в Кировском районе Казани) выросла в Татарстане, а оказалась самым модным (и дорогим — чек выше 500 тысяч рублей!) стилистом Петербурга. С опорой на зловещие дарк-луки динамической пары Рика Оуэнса и Мишель Лами рассекает на костылях по Парижу во время fashion month и переодевает Ксению Собчак в плечистые кожаные плащи Balenciaga и чокеры-ошейники Daniiar Khaziev. Служила арт-объектом на выставке диджитал-художницы Евгении Филатовой, выходила замуж в Петербурге в викторианском панк-платье Elena Dawson, запустила общенародный курс по разбору гардероба и освоилась в роли ведущей тревел-шоу Encore (спойлер: скоро будет вести его вместе с шальной фэшн-императрицей Марией Миногаровой!).
Лиза Всегдарада
Знает, как поженить аутдор и панк-шик в одном луке. В 16 лет перебралась из Мышкина в Петербург и рванула в стайлинг: доросла до главного стилиста GATE31 и куратора фэшн-школы Selfmade Оли Слово. Следом развивала ресейл-проект V Vintage и разогналась до лютого авангарда на страницах журнала Badlon, в кампейнах бренда «Аутло» и секс-позитивного белья Petra. В ответе за стайлинг коллаборации Глеба Костина, худрука «Solutions.», со звездой аниме-совриска Shyzi, а также за сценические костюмы рэпера Хаски (в том числе для клипа «Молодой русский»). Творческий мэтч случился с идеологом модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой: на съемке придумали барсетку-фару (ответка вытянутым сумкам-таксам!) и сняли для нее отдельный кампейн. Следом в команде со стилистами Аней Фортуной и Аней Лагун руководила стайлингом показа в честь десятилетия Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка», сочинив сорок панк-луков для героев шоу (вам бандитские кожанки, рваный деним или клатчи-домино из папье-маше от художницы Анастасии Андреевны?).
Света Спирит
Из магистра экономики превратилась в авангардного стилиста и дизайнера неоготических украшений Sacrovim (их носят Миша и Китти, Саша Сулим, Авдотья Александрова и обожают братья Хованские). Придумывала кампейны для бренда галлюциногенных платьев Yaspis и макабрических футболок Reminisce c эмо-рэпером Kai Angel, а сейчас объединилась с мастером арт + фэшн-фотографии Евгенией Филатовой и виртуозным креатором Анастасией Ярославцевой: вместе сделали временный гальяновский мейковер Salavat Kypere и одели фэшн-инфлюенсера Марию Червоткину в петербургские пинетки из коллаборации Homies и JENËK.
Карина Крапива
Восходящая рок-звезда петербургского стайлинга: ученица «Тряпки» (именитый СПбГУПТД) собрала портфолио из съемок с топовыми рокерами, блогерами и рэперами страны. Нарядила фронтмена The Hatters Юрия Музыченко в апсайкл-юбки из галстуков, снабдила металлистов Jane Air клетчатыми рубашками, одела в лео-мех и ворсистые мунбуты инфлюенсера Марию Червоткину и взялась за панк-мейковер легенды YouTube Ромы Желудя (камбэк года!). Плюс сотрудничала с Тосей Чайкиной: готовила луки для выступлений поп-дивы на «Газпром Арене» и на фестивале «Алые паруса». Помимо селебрити, стилизует обложки PAP Magazine, работает над кампейнами Predubezhdai, Befree и 404 Not Found, преподает стайлинг в школе UNWTR (на пару с Алиной Артей). Нежно любим за работы в Собака.ru: собирала луки для сверхновой звезды рэпа Toxi$ и стритстайл-комика Ильи Куруча (главная постироничная икона стиля!).
Миша и Китти
Миша и Китти для Peak Store Moscow
Влюбили светский истеблишмент в винтажный панк- авангард Martin Margiela, Vivienne Westwood и Jean Paul Gaultier. Все редкие фэшн-находки собирают в собственном ресейл-проекте Zusammen Archive, куда протоптали дорогу Ксения Чилингарова, Salavat Kypere, Вита Клац и София Бурнашева. Стилизовали королеву тру-крайма Сашу Сулим для Black Square и Ксению Собчак в проекте «Ход вещей», работали над кампейном коллаборации ювелиров Secrets с мастерами ростовской финифти, а также над стилем двух показов Александра Арутюнова (Миша даже вышла на подиум). В свободное время сами позируют в кадре вместе с псами Пётриком и Марселем: снимались для викторианского кампейна Sorelle (получился роялкор с толикой панка!), в софткорном лукбуке Magliano для проекта Peak Store Moscow. А на страницах Badlon Mag примерили сюрреалистичные кожанки из выпускной коллекции дизайнера Lime Дарьи Ряполовой.
София Философия
После факультета госуправления СПбГУ вместо Смольного устремилась в фэшн: начинала в пиар-отделе ДЛТ и в редакциях Interview и «Коммерсанта», а затем стала адептом многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты и драпировки (проверено рэпером Boulevard Depo, фаундером Vereja Машей Комаровой, моделью Ольгой Обумовой, блогером Марией Червоткиной и фитнес-иконой Анастасией Мироновой). Собирает подиумные сокровища в ресейл-сторе Oddball Archives и готовит образы для HR-директора «Яндекса» Даши Золотухиной, одевая в архивную Vivienne Westwood, кастомную Lou de Betoly и авангардные маски 001pax. Взялась за луки маркетинг-акулы и кофаундера агентства «БУНТ» Наили Аслановой, научив миксовать лонгсливы KNWLS с блузами J. Kim и свиферами Burberry. «К своим съемкам я заказываю вещи из-за границы: если не успевают прийти, для меня это трагедия. Из-за нынешней логистики мы с Дашей Золотухиной готовимся к выходам за три месяца. Когда мы говорим о селебрити-дрессинге, мне кажется, что ты должен быть уникален в своей одежде».
Надя Зеленова
Училась в Технологическом институте моды в Нью-Йорке — вернувшись в Россию, взяла в свои руки коммуникации и спецпроекты культового концепт-стора KM20, а следом — луки его худрука Ольги Карпуть. Для съемок выбирает только фэшн-авангард: в арсенале — платья-драпировки Ottolinger, яркий мех Martine Rose, джинсовки Fidan Novruzova и полупрозрачные топы Ludovic de Saint Sernin. Стилизовала в платья-голограммы Jean Paul Gaultier Ксению Чилингарову, придумывала порношик-наряды для супермодели Arina Arigins, работала с рэпером Obladaet и с коллекциями Red September, Kruzhok и Amantes. Вдобавок раздает лютый вижуал-футуризм вместе с фотографами Элиной Шевченко и Светой Спирит — проверено на мерч-кампейнах творческого объединения «Дура» (московские продолжатели андеграунд-дела «Богемы Ленинград»!).
Юля Кастрюлька и Ники Мальцев
Умело помогали Юне Вертуке в стилизации бренда аутдор-пуховиков Fable, а затем вышли в открытый фэшн-космос. Работали над книгой немецкого визионера фотографии Невена Альгайера, над кампейном испанцев Evade House и корейского панк-стритвира Project G/R, а в России отвечали за стиль рэпера Soda Luv для российского GQ, стилизовали рэперов Эльдара Джарахова, Хаски и Mayot, превращали Олега Горчанина в Джона Гальяно и трудились над коллаборацией P.Y.E. и Fakoshima. Снимали готическую принцессу Salavat Kypere и подружились с инфлюенсером нашего сердца Марией Миногаровой: в роли личных стилистов нарядили в платье из ортопедических корсетов от мастера готических костюмов Ники Шульги на день рождения Salavat Kypere и готовили образ для выпуска «Позавчерашних новостей» с Александром Гудковым.
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