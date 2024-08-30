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Авангард: 8 молодых визионеров-футуристов индустрии стиля

Новое поколение русских фэшн-авангардистов раздает лютый киберфутуризм, приручает темные материи и смело превращает себя в арт + фэшн-объекты, собирая вокруг светское комьюнити из фанатов раритетного панк-шика (на зависть Рику Оуэнсу!).

Salavat Kypere

Приручает темные материи и служит арт-объектом.
Лиза Всегдарада

Поженила аутдор с панк-шиком и словила творческий мэтч с идеологом модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой.
Карина Крапива

Восходящая рок-звезда петербургского стайлинга: проверено Марией Червоткиной, Тосей Чайкиной и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко.
Света Спирит

Мастер галлюциногенно-макабрических стилизаций.
Миша и Китти

Влюбили модную индустрию и светский истэблишмент в винсажный панк-авангард.
София Философия

Адепт многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты и драпировки, главные суперклиенты — Даша Золотухина и Наиля Асланова.
Надя Зеленова

В ответе за луки худрука концепт-стора KM20 (в этом году отмечает 15 лет!) Ольги Карпуть
Юля Кастрюлька и Ники Мальцев

Динамическая панк-авангард пара с диапазоном стилизаций от кампейнов пуховиков Fable до «Позавчерашних новостей» Марии Миногаровой

Salavat Kypere

Salavat Kypere
Соня Сивкова

Salavat Kypere

Salavat Kypere
Евгения Филатова

Salavat Kypere

Salavat Kypere как арт-объект на выставке Super Juicy Sexy Flowers Евгении Филатовой
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Salavat Kypere как арт-объект на выставке Super Juicy Sexy Flowers Евгении Филатовой

Одной рукой приручает темные материи, другой — обнимает пуделька Мартина (назван в честь семечек, а не Маржелы!). Виктория Чураева aka Salavat Kypere (это «радуга» по-татарски и жилой массив в Кировском районе Казани) выросла в Татарстане, а оказалась самым модным (и дорогим — чек выше 500 тысяч рублей!) стилистом Петербурга. С опорой на зловещие дарк-луки динамической пары Рика Оуэнса и Мишель Лами рассекает на костылях по Парижу во время fashion month и переодевает Ксению Собчак в плечистые кожаные плащи Balenciaga и чокеры-ошейники Daniiar Khaziev. Служила арт-объектом на выставке диджитал-художницы Евгении Филатовой, выходила замуж в Петербурге в викторианском панк-платье Elena Dawson, запустила общенародный курс по разбору гардероба и освоилась в роли ведущей тревел-шоу Encore (спойлер: скоро будет вести его вместе с шальной фэшн-императрицей Марией Миногаровой!).

Лиза Всегдарада

Лиза Всегдарада
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Лиза Всегдарада

Кампейн «Аутло», весна-лето 2024
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Кампейн «Аутло», весна-лето 2024

Кампейн Solutions
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Кампейн Solutions

Знает, как поженить аутдор и панк-шик в одном луке. В 16 лет перебралась из Мышкина в Петербург и рванула в стайлинг: доросла до главного стилиста GATE31 и куратора фэшн-школы Selfmade Оли Слово. Следом развивала ресейл-проект V Vintage и разогналась до лютого авангарда на страницах журнала Badlon, в кампейнах бренда «Аутло» и секс-позитивного белья Petra. В ответе за стайлинг коллаборации Глеба Костина, худрука «Solutions.», со звездой аниме-совриска Shyzi, а также за сценические костюмы рэпера Хаски (в том числе для клипа «Молодой русский»). Творческий мэтч случился с идеологом модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой: на съемке придумали барсетку-фару (ответка вытянутым сумкам-таксам!) и сняли для нее отдельный кампейн. Следом в команде со стилистами Аней Фортуной и Аней Лагун руководила стайлингом показа в честь десятилетия Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка», сочинив сорок панк-луков для героев шоу (вам бандитские кожанки, рваный деним или клатчи-домино из папье-маше от художницы Анастасии Андреевны?).

Света Спирит

Света Спирит
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Света Спирит

Мария Червоткина
Евгения Филатова

Мария Червоткина

Из магистра экономики превратилась в авангардного стилиста и дизайнера неоготических украшений Sacrovim (их носят Миша и Китти, Саша Сулим, Авдотья Александрова и обожают братья Хованские). Придумывала кампейны для бренда галлюциногенных платьев Yaspis и макабрических футболок Reminisce c эмо-рэпером Kai Angel, а сейчас объединилась с мастером арт + фэшн-фотографии Евгенией Филатовой и виртуозным креатором Анастасией Ярославцевой: вместе сделали временный гальяновский мейковер Salavat Kypere и одели фэшн-инфлюенсера Марию Червоткину в петербургские пинетки из коллаборации Homies и JENËK.

Карина Крапива

Карина Крапива
Вероника Goldberg

Карина Крапива

Карина Мурашкина
Арина Назарова

Карина Мурашкина

Илья Куруч
Валентин Блох

Илья Куруч

Восходящая рок-звезда петербургского стайлинга: ученица «Тряпки» (именитый СПбГУПТД) собрала портфолио из съемок с топовыми рокерами, блогерами и рэперами страны. Нарядила фронтмена The Hatters Юрия Музыченко в апсайкл-юбки из галстуков, снабдила металлистов Jane Air клетчатыми рубашками, одела в лео-мех и ворсистые мунбуты инфлюенсера Марию Червоткину и взялась за панк-мейковер легенды YouTube Ромы Желудя (камбэк года!). Плюс сотрудничала с Тосей Чайкиной: готовила луки для выступлений поп-дивы на «Газпром Арене» и на фестивале «Алые паруса». Помимо селебрити, стилизует обложки PAP Magazine, работает над кампейнами Predubezhdai, Befree и 404 Not Found, преподает стайлинг в школе UNWTR (на пару с Алиной Артей). Нежно любим за работы в Собака.ru: собирала луки для сверхновой звезды рэпа Toxi$ и стритстайл-комика Ильи Куруча (главная постироничная икона стиля!).

Миша и Китти

Миша и Китти для Peak Store Moscow
Лейсан Ибатуллина

Миша и Китти для Peak Store Moscow

Влюбили светский истеблишмент в винтажный панк- авангард Martin Margiela, Vivienne Westwood и Jean Paul Gaultier. Все редкие фэшн-находки собирают в собственном ресейл-проекте Zusammen Archive, куда протоптали дорогу Ксения Чилингарова, Salavat Kypere, Вита Клац и София Бурнашева. Стилизовали королеву тру-крайма Сашу Сулим для Black Square и Ксению Собчак в проекте «Ход вещей», работали над кампейном коллаборации ювелиров Secrets с мастерами ростовской финифти, а также над стилем двух показов Александра Арутюнова (Миша даже вышла на подиум). В свободное время сами позируют в кадре вместе с псами Пётриком и Марселем: снимались для викторианского кампейна Sorelle (получился роялкор с толикой панка!), в софткорном лукбуке Magliano для проекта Peak Store Moscow. А на страницах Badlon Mag примерили сюрреалистичные кожанки из выпускной коллекции дизайнера Lime Дарьи Ряполовой.

София Философия

София Философия
Анастасия Ильина

София Философия

Даша Золотухина на дне рождения светского хостера Ксении Китаевой
Антон Быстров

Даша Золотухина на дне рождения светского хостера Ксении Китаевой

Наиля Асланова
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Наиля Асланова

После факультета госуправления СПбГУ вместо Смольного устремилась в фэшн: начинала в пиар-отделе ДЛТ и в редакциях Interview и «Коммерсанта», а затем стала адептом многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты и драпировки (проверено рэпером Boulevard Depo, фаундером Vereja Машей Комаровой, моделью Ольгой Обумовой, блогером Марией Червоткиной и фитнес-иконой Анастасией Мироновой). Собирает подиумные сокровища в ресейл-сторе Oddball Archives и готовит образы для HR-директора «Яндекса» Даши Золотухиной, одевая в архивную Vivienne Westwood, кастомную Lou de Betoly и авангардные маски 001pax. Взялась за луки маркетинг-акулы и кофаундера агентства «БУНТ» Наили Аслановой, научив миксовать лонгсливы KNWLS с блузами J. Kim и свиферами Burberry. «К своим съемкам я заказываю вещи из-за границы: если не успевают прийти, для меня это трагедия. Из-за нынешней логистики мы с Дашей Золотухиной готовимся к выходам за три месяца. Когда мы говорим о селебрити-дрессинге, мне кажется, что ты должен быть уникален в своей одежде».

Надя Зеленова

Надя Зеленова
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Надя Зеленова

Ольга Карпуть
Саша Мадемуазель

Ольга Карпуть

Ксения Чилингарова
Андрей Кирсанов

Ксения Чилингарова

Кампейн Red September осень-зима 2023
Игорь Павлов

Кампейн Red September осень-зима 2023

Училась в Технологическом институте моды в Нью-Йорке — вернувшись в Россию, взяла в свои руки коммуникации и спецпроекты культового концепт-стора KM20, а следом — луки его худрука Ольги Карпуть. Для съемок выбирает только фэшн-авангард: в арсенале — платья-драпировки Ottolinger, яркий мех Martine Rose, джинсовки Fidan Novruzova и полупрозрачные топы Ludovic de Saint Sernin. Стилизовала в платья-голограммы Jean Paul Gaultier Ксению Чилингарову, придумывала порношик-наряды для супермодели Arina Arigins, работала с рэпером Obladaet и с коллекциями Red September, Kruzhok и Amantes. Вдобавок раздает лютый вижуал-футуризм вместе с фотографами Элиной Шевченко и Светой Спирит — проверено на мерч-кампейнах творческого объединения «Дура» (московские продолжатели андеграунд-дела «Богемы Ленинград»!).

Юля Кастрюлька и Ники Мальцев

Юля Кастрюлька и Ники Мальцев
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Юля Кастрюлька и Ники Мальцев

Творческая съемка
Ирина Аникина

Творческая съемка

Кампейн Project G/R для Spin4Spin
Максим Kupre

Кампейн Project G/R для Spin4Spin

Умело помогали Юне Вертуке в стилизации бренда аутдор-пуховиков Fable, а затем вышли в открытый фэшн-космос. Работали над книгой немецкого визионера фотографии Невена Альгайера, над кампейном испанцев Evade House и корейского панк-стритвира Project G/R, а в России отвечали за стиль рэпера Soda Luv для российского GQ, стилизовали рэперов Эльдара Джарахова, Хаски и Mayot, превращали Олега Горчанина в Джона Гальяно и трудились над коллаборацией P.Y.E. и Fakoshima. Снимали готическую принцессу Salavat Kypere и подружились с инфлюенсером нашего сердца Марией Миногаровой: в роли личных стилистов нарядили в платье из ортопедических корсетов от мастера готических костюмов Ники Шульги на день рождения Salavat Kypere и готовили образ для выпуска «Позавчерашних новостей» с Александром Гудковым.

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Вика Салават

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