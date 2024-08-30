Двойки Пьеро, браслеты-мантры и те самые сумки: модный дайджест

Фиксируем в осеннем to-buy-list: пятнистый (и пушистый!) жилет Cloche, dollcore-пальто в оттенке сладкой ваты My812, бургунди-таксы Arny Praht и самая дофаминовая шуба Only me (цвет — малиновый беллини).
My812
Петербургские романтики My812 (проповедовали фэшн-феминность до того, как это стало мейнстримом!) предлагают провести осень в приталенных платьях из шерсти и трикотажа, полупрозрачных льняных топах и лонгсливах, классических двойках (а куда без них!) и архитектурных пальто. Личный фаворит — укороченное нежно-розовое (пастель — тренд!) пальто с акцентной талией и воротом-бантом. Уходим в тотальный dollcore и миксуем пальто с пудровым сетом из лонгслива и лифа с завязками. Провожаем лето в шелковом асимметричном платье со скрытым внутренним корсетом на ближневосточном бранче ресторана Cast во дворе Sight (пробуем салат с томатами и тахини и тартар из говядины с йеменской аджикой Схуг уже в это воскресенье).
Lime
И снова новости от Lime — еще не проводили черно-белый трак-кофейню, а уже встречаем новую коллекцию Lime Studio FW'24. Внутри — классические макси-пальто, костюмные двойки (вам с oversize-жакетом или секси-корсетом?), трикотажные костюмы и акцентные золотистые аксессуары (трендовые массивные браслеты тоже есть!) — почти все черного цвета. Поэтому экспериментируем с текстурами и женим в одном образе разные материалы — кожу, шерсть, шелк и хлопок.
Cloche
Hot news: стилист нашего сердца Анна Слоникова запустила собственный бренд Cloche (клеш — в честь любимого силуэта создателя). В первом дропе — всего девять вещей (пятнистый кейп, юбка с подолом-облачком, вельветовая двойка Pierrot, трендовые капри, укороченная белая футболка и три пушистых жилета), которые в два счета миксуются между собой (все возможные сочетания Анна уже показала в своем аккаунте). Команда Cloche делает ставку на особенные материалы (отбираются на итальянских стоках и складах театральных мастерских) и ручной труд, поэтому больших тиражей и регулярных коллекций не ждем.
Gate31
История локального Gate31 началась с верхней одежды (вынудила переменчивая петербургская погода) — и уже несколько сезонов подряд команда перевыпускает знаковые модели, обновляя материалы, детали и палитру. Главные герои коллекции FW'24 — бомберы, пальто, парки, куртки и тренчи в минималистичных оттенках — от графитового до оливкового. В городе утепляемся шерстяными пальто Трентон и куртками Лондон, а в горпкорные образы забираем бомберы Детройт и объемный анорак Тэгу — носим с карго и резиновыми сапогами (фэшн-мастхэв!).
Arny Praht
Экспериментаторы Arny Praht и классику умеют! Сумочные артизаны из Петербурга выпустили коллекцию Timeless с универсальными и лаконичными моделями. Среди них — вместительная графичная Cave, миниатюрный боулер Icon или ультрамодная такса — структурированная Bowie или мягкая Unblock — все в классических оттенках от черного до фирменного песочного и бордового.
Нате, Носите x Кам Тугезер
Мастера ироничных надписей «Нате, носите» (их футболки полюбились Ксении Раппопорт настолько, что она выпустила с ними коллаборацию) объединились с литературным подкастом «Кам Тугезер» и сочинили браслеты-мантры. Choose your fighter — «Думать — это сексуально», «Стоицизм или гедонизм?», «Покуда жив — стань хорош». А еще важно — 20% от продаж пойдет на помощь беженцам в фонд «Дом с маяком».
Seven Lab
Возвращаемся в офисы в кокеткорных блузах с бантами, oversize-двойках и классических пальто из новой осенней коллекции петербуржцев Seven Lab. Не забываем про трендовый панк-шик и запасаемся рваными свитерами (такое тоже есть!): разбавляем черно-бело-серую палитру джемпером в оттенке бургунди (британский Vogue назвал цветом сезона).
To Be Blossom
Мастера по фем-кору To Be Blossom готовятся к началу рабочего сезона по-своему. Их Back to office — это минимум традиционных двоек (и те мятного оттенка или из мягкого трикотажа), а вместо них — уютные джемперы с розами (принт заверен Miu Miu и Erdem) и вышивками la fleur de ma vie и je t’aime, вязаные платья и приталенные кардиганы. Не отказываемся от шорт даже осенью — меняем любимые пижамные на кожаные бермуды и сочетаем их с рубашкой с объемными рукавами и высокими сапогами.
Only me
Спецы по экологичной верхней одежде Only me пополнили коллекцию объемными ретро-пальто, акцентными лео-бомберами, кожаными тренчами и шубами из искусственного меха. Хайлайт дропа — пушистая шуба в оттенке малинового беллини — дожидаемся холодов и по примеру Jacquemus и Carven носим розовый с классическим алым (лодочки меняем на жокейские сапоги, а вниз надеваем красное платье, как у Dries Van Noten).
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