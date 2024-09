Двойки Пьеро, браслеты-мантры и те самые сумки: модный дайджест

Мастера по фем-кору To Be Blossom готовятся к началу рабочего сезона по-своему. Их Back to office — это минимум традиционных двоек (и те мятного оттенка или из мягкого трикотажа), а вместо них — уютные джемперы с розами (принт заверен Miu Miu и Erdem) и вышивками la fleur de ma vie и je t’aime, вязаные платья и приталенные кардиганы. Не отказываемся от шорт даже осенью — меняем любимые пижамные на кожаные бермуды и сочетаем их с рубашкой с объемными рукавами и высокими сапогами.