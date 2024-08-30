Двойки Пьеро, браслеты-мантры и те самые сумки: модный дайджест

Петербургские романтики My812 (проповедовали фэшн-феминность до того, как это стало мейнстримом!) предлагают провести осень в приталенных платьях из шерсти и трикотажа, полупрозрачных льняных топах и лонгсливах, классических двойках (а куда без них!) и архитектурных пальто. Личный фаворит — укороченное нежно-розовое (пастель — тренд!) пальто с акцентной талией и воротом-бантом. Уходим в тотальный dollcore и миксуем пальто с пудровым сетом из лонгслива и лифа с завязками. Провожаем лето в шелковом асимметричном платье со скрытым внутренним корсетом на ближневосточном бранче ресторана Cast во дворе Sight (пробуем салат с томатами и тахини и тартар из говядины с йеменской аджикой Схуг уже в это воскресенье).