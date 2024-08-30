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Вещи

Двойки Пьеро, браслеты-мантры и те самые сумки: модный дайджест

Фиксируем в осеннем to-buy-list: пятнистый (и пушистый!) жилет Cloche, dollcore-пальто в оттенке сладкой ваты My812, бургунди-таксы Arny Praht и самая дофаминовая шуба Only me (цвет — малиновый беллини). 

My812

Пальто My812, 65 000 руб.

Пальто My812, 65 000 руб.

Платье My812, 85 000 руб.

Платье My812, 85 000 руб.

Лонгслив My812, 17 900 руб.

Лонгслив My812, 17 900 руб.

Петербургские романтики My812 (проповедовали фэшн-феминность до того, как это стало мейнстримом!) предлагают провести осень в приталенных платьях из шерсти и трикотажа, полупрозрачных льняных топах и лонгсливах, классических двойках (а куда без них!) и архитектурных пальто. Личный фаворит — укороченное нежно-розовое (пастель — тренд!) пальто с акцентной талией и воротом-бантом. Уходим в тотальный dollcore и миксуем пальто с пудровым сетом из лонгслива и лифа с завязками. Провожаем лето в шелковом асимметричном платье со скрытым внутренним корсетом на ближневосточном бранче ресторана Cast во дворе Sight (пробуем салат с томатами и тахини и тартар из говядины с йеменской аджикой Схуг уже в это воскресенье). 

Lime 

Жакет Lime, 13 999 руб.

Жакет Lime, 13 999 руб.

Брюки Lime, 7 999 руб.

Брюки Lime, 7 999 руб.

Боди Lime, 6 999 руб.

Боди Lime, 6 999 руб.

И снова новости от Lime — еще не проводили черно-белый трак-кофейню, а уже встречаем новую коллекцию Lime Studio FW'24. Внутри — классические макси-пальто, костюмные двойки (вам с oversize-жакетом или секси-корсетом?), трикотажные костюмы и акцентные золотистые аксессуары (трендовые массивные браслеты тоже есть!) — почти все черного цвета. Поэтому экспериментируем с текстурами и женим в одном образе разные материалы — кожу, шерсть, шелк и хлопок. 

Cloche

Кейп Cloche, 60 000 руб.

Кейп Cloche, 60 000 руб.

Жакет Cloche, 25 000 руб.

Жакет Cloche, 25 000 руб.

Жилет Cloche, 15 000 руб.

Жилет Cloche, 15 000 руб.

Hot news: стилист нашего сердца Анна Слоникова запустила собственный бренд Cloche (клеш — в честь любимого силуэта создателя). В первом дропе — всего девять вещей (пятнистый кейп, юбка с подолом-облачком, вельветовая двойка Pierrot, трендовые капри, укороченная белая футболка и три пушистых жилета), которые в два счета миксуются между собой (все возможные сочетания Анна уже показала в своем аккаунте). Команда Cloche делает ставку на особенные материалы (отбираются на итальянских стоках и складах театральных мастерских) и ручной труд, поэтому больших тиражей и регулярных коллекций не ждем.

Gate31

Пальто Gate31, 34 890 руб.

Пальто Gate31, 34 890 руб.

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Gate31

Gate31

История локального Gate31 началась с верхней одежды (вынудила переменчивая петербургская погода) — и уже несколько сезонов подряд команда перевыпускает знаковые модели, обновляя материалы, детали и палитру. Главные герои коллекции FW'24 — бомберы, пальто, парки, куртки и тренчи в минималистичных оттенках — от графитового до оливкового. В городе утепляемся шерстяными пальто Трентон и куртками Лондон, а в горпкорные образы забираем бомберы Детройт и объемный анорак Тэгу — носим с карго и резиновыми сапогами (фэшн-мастхэв!).

Arny Praht

Сумка Arny Praht, 11 900 руб.

Сумка Arny Praht, 11 900 руб.

Сумка Arny Praht, 10 900 руб.

Сумка Arny Praht, 10 900 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Экспериментаторы Arny Praht и классику умеют! Сумочные артизаны из Петербурга выпустили коллекцию Timeless с универсальными и лаконичными моделями. Среди них — вместительная графичная Cave, миниатюрный боулер Icon или ультрамодная такса — структурированная Bowie или мягкая Unblock — все в классических оттенках от черного до фирменного песочного и бордового. 

Нате, Носите x Кам Тугезер

Браслет Нате, Носите x Кам Тугезер, 3 800 руб.

Браслет Нате, Носите x Кам Тугезер, 3 800 руб.

Мастера ироничных надписей «Нате, носите» (их футболки полюбились Ксении Раппопорт настолько, что она выпустила с ними коллаборацию) объединились с литературным подкастом «Кам Тугезер» и сочинили браслеты-мантры. Choose  your fighter — «Думать — это сексуально», «Стоицизм или гедонизм?», «Покуда жив — стань хорош». А еще важно — 20% от продаж пойдет на помощь беженцам в фонд «Дом с маяком». 

Seven Lab

Seven Lab

Seven Lab

Seven Lab

Seven Lab

Seven Lab

Seven Lab

Возвращаемся в офисы в кокеткорных блузах с бантами, oversize-двойках и классических пальто из новой осенней коллекции петербуржцев Seven Lab. Не забываем про трендовый панк-шик и запасаемся рваными свитерами (такое тоже есть!): разбавляем черно-бело-серую палитру джемпером в оттенке бургунди (британский Vogue назвал цветом сезона).

To Be Blossom

Рубашка To Be Blossom, 8 990 руб.

Рубашка To Be Blossom, 8 990 руб.

Свитер To Be Blossom, 14 990 руб.

Свитер To Be Blossom, 14 990 руб.

Мастера по фем-кору To Be Blossom готовятся к началу рабочего сезона по-своему. Их Back to office — это минимум традиционных двоек (и те мятного оттенка или из мягкого трикотажа), а вместо них — уютные джемперы с розами (принт заверен Miu Miu и Erdem) и вышивками la fleur de ma vie и je t’aime, вязаные платья и приталенные кардиганы. Не отказываемся от шорт даже осенью — меняем любимые пижамные на кожаные бермуды и сочетаем их с рубашкой с объемными рукавами и высокими сапогами. 

Only me

Бомбер Only me, 26 980 руб.

Бомбер Only me, 26 980 руб.

Пальто Only me, 28 980 руб.

Пальто Only me, 28 980 руб.

Экошуба Only me, 34 980 руб.

Экошуба Only me, 34 980 руб.

Спецы по экологичной верхней одежде Only me пополнили коллекцию объемными ретро-пальто, акцентными лео-бомберами, кожаными тренчами и шубами из искусственного меха. Хайлайт дропа — пушистая шуба в оттенке малинового беллини — дожидаемся холодов и по примеру Jacquemus и Carven носим розовый с классическим алым (лодочки меняем на жокейские сапоги, а вниз надеваем красное платье, как у Dries Van Noten).

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