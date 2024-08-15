Код красный! Как все снова вспомнили о классическом алом и вернули его в топ трендов (и наш виш-лист)?

В сезоне осень-зима 2024 подиумы заалели ярче прежнего — красный был там всегда, но сейчас по частоте появлений может посоревноваться (и выиграть!) даже с трендовым зеленым. Дизайнеры признались в чувствах к цвету более 1000 раз (именно столько публикаций по тегу red есть на Tagwalk) — тотально (одевая модель с ног до головы в алый) или частично, но не менее эффектно. Рассказываем о главных стайлинг-трюках с Недель моды и показываем, где искать лучшие вещи в классическом красном.