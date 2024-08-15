Код красный! Как все снова вспомнили о классическом алом и вернули его в топ трендов (и наш виш-лист)?

В сезоне осень-зима 2024 подиумы заалели ярче прежнего — красный был там всегда, но сейчас по частоте появлений может посоревноваться (и выиграть!) даже с трендовым зеленым. Дизайнеры признались в чувствах к цвету более 1000 раз (именно столько публикаций по тегу red есть на Tagwalk) — тотально (одевая модель с ног до головы в алый) или частично, но не менее эффектно. Рассказываем о главных стайлинг-трюках с Недель моды и показываем, где искать лучшие вещи в классическом красном.
Зеленый — от фисташки до brat green — делит фэшн-пьедестал с классическим красным. В отличие от конкурента алый претендует не на одиночный акцент, а сразу на total look — стилисты Jil Sander предлагают носить красный джемпер с кружевной юбкой, а на показе Isabel Marant замиксовали трикотажное макси с кожаной баской в тон. Учимся колорблокингу на примере Dries Van Noten (не уступает «Словарю цветовых сочетаний» Сандзо Вада!) — женим алый с персиковым пухом и фисташкой. Айтем мечты — пушистая накидка Gabriela Hearst, мимикрирующая под собаку породы командор, и юбка в придачу.
Повторяем подиумный total red с рваным свитером R13, сложносочиненной шелковой миди J.Kim и жокейскими сапогами Hermes. В порыве фэшн-эклектичности усложняем микс анораком Valentino (розы — это тренд!). Переобуваемся из феминных балеток и слингбэков в маскулинные дерби Razumno и носим их со всем — от офискорных двоек до кокеткорных блуз (одобрено The Row и Bally).
Чувствуем себя везде, как дома, в атласной пижаме-кимоно софткор-виртуозов Any Wowzers и кулуарном халате (трансформируется в платье) Petra. Запасаемся попкорном и пижамой в горошек Aspesi (есть в Daynight) перед просмотром нового сезона «Эмили в Париже» (стартует сегодня!). Устраиваем полный dress-up для самых нарядных вечеринок Петербурга в Cava Disco с декадентским платьем в пайетках 404 Not Found и сверкающим сетом Annuko и по примеру Saint Laurent стилизуем их с капроновыми тюрбанами и повязками из колготок.
Сандра Генрих Соседа миксует алый кэтсьют с массивным кэмел-пальто и колготками (so Saint Laurent!)
Фэшн-редактор Леандра Медин мэтчит красный кардиган с небесно-голубой юбкой с отделкой в тон и добавляет аксессуары в оттенке сливочного масла — косынку и прозрачные балетки
Мими Нгуен сочетает красные джинсы в обувью в цвет, дополняя образ серой майкой
Инфлюенсер Эмили Синдлев голосует за total red и сочетает красный сет Miu Miu с кроссовками в тон
Лора Моро выгуливает яркий топ с пижамкорными шортами (или мужскими трусами?) и слингбэками
Учимся эклектике на примере Инес Исайи — неожиданно миксуем красные треники с белой рубашкой, ретро-бомбером и лео-комбинацией
Фанни Экстранд украшает лаконичный бежевый тренч красными слингбэками на фигурном каблуке (это тренд!)
Комментарии (0)