18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Код красный! Как все снова вспомнили о классическом алом и вернули его в топ трендов (и наш виш-лист)?

В сезоне осень-зима 2024 подиумы заалели ярче прежнего — красный был там всегда, но сейчас по частоте появлений может посоревноваться (и выиграть!) даже с трендовым зеленым. Дизайнеры признались в чувствах к цвету более 1000 раз (именно столько публикаций по тегу red есть на Tagwalk) — тотально (одевая модель с ног до головы в алый) или частично, но не менее эффектно. Рассказываем о главных стайлинг-трюках с Недель моды и показываем, где искать лучшие вещи в классическом красном.

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Carven FW'24

Carven FW'24

Bottega Veneta FW'24

Bottega Veneta FW'24

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Schiaparelli FW'24

Schiaparelli FW'24

Isabel Marant FW'24

Isabel Marant FW'24

Зеленый — от фисташки до brat green — делит фэшн-пьедестал с классическим красным. В отличие от конкурента алый претендует не на одиночный акцент, а сразу на total look — стилисты Jil Sander предлагают носить красный джемпер с кружевной юбкой, а на показе Isabel Marant замиксовали трикотажное макси с кожаной баской в тон. Учимся колорблокингу на примере Dries Van Noten (не уступает «Словарю цветовых сочетаний» Сандзо Вада!) — женим алый с персиковым пухом и фисташкой. Айтем мечты — пушистая накидка Gabriela Hearst, мимикрирующая под собаку породы командор, и юбка в придачу. 

Valentino, ДЛТ, 669 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 669 500 руб.

Hermes, TSUM Collect, 590 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 590 000 руб.

Christian Dior, Oskelly, 445 000 руб.

Christian Dior, Oskelly, 445 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 352 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 352 000 руб.

R13, Oskelly, 222 820 руб.

R13, Oskelly, 222 820 руб.

Missoni, ДЛТ, 121 500 руб.

Missoni, ДЛТ, 121 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 105 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 105 000 руб.

Meowshka, цена по запросу

Meowshka, цена по запросу

J.Kim, 72 000 руб.

J.Kim, 72 000 руб.

Lesyanebo, 68 000 руб.

Lesyanebo, 68 000 руб.

Сeline, TSUM Collect, 65 000 руб.

Сeline, TSUM Collect, 65 000 руб.

Myseasons, 42 000 руб.

Myseasons, 42 000 руб.

Сhoux, 39 980 руб.

Сhoux, 39 980 руб.

Misa, 37 500 руб.

Misa, 37 500 руб.

Masterpeace, 35 000 руб.

Masterpeace, 35 000 руб.

Razumno, 33 000 руб.

Razumno, 33 000 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.

Повторяем подиумный total red с рваным свитером R13, сложносочиненной шелковой миди J.Kim и жокейскими сапогами Hermes. В порыве фэшн-эклектичности усложняем микс анораком Valentino (розы — это тренд!). Переобуваемся из феминных балеток и слингбэков в маскулинные дерби Razumno и носим их со всем — от офискорных двоек до кокеткорных блуз (одобрено The Row и Bally). 

404 Not Found, 26 800 руб.

404 Not Found, 26 800 руб.

Petra, 24 900 руб.

Petra, 24 900 руб.

Mercy, 23 500 руб.

Mercy, 23 500 руб.

12Storeez, 21 000 руб.

12Storeez, 21 000 руб.

Aspesi, Daynight, 18 150 руб.

Aspesi, Daynight, 18 150 руб.

Emka, 16 990 руб

Emka, 16 990 руб

SAMB, Selected, 16 500 руб.

SAMB, Selected, 16 500 руб.

Ushatava, 15 000 руб.

Ushatava, 15 000 руб.

Pitkina, 13 900 руб.

Pitkina, 13 900 руб.

Annuko, 13 230 руб.

Annuko, 13 230 руб.

P.P.S., 12 890 руб.

P.P.S., 12 890 руб.

Паче, 10 900 руб.

Паче, 10 900 руб.

Imakebags, 7 200 руб.

Imakebags, 7 200 руб.

Corporelle, 5 990 руб.

Corporelle, 5 990 руб.

Lime, 4 999 руб.

Lime, 4 999 руб.

2Mood, 4 980 руб.

2Mood, 4 980 руб.

Антон тут рядом х Ola Ola, 4 000 руб.

Антон тут рядом х Ola Ola, 4 000 руб.

Gate31, 660 руб.

Gate31, 660 руб.

Чувствуем себя везде, как дома, в атласной пижаме-кимоно софткор-виртуозов Any Wowzers и кулуарном халате (трансформируется в платье) Petra. Запасаемся попкорном и пижамой в горошек Aspesi (есть в Daynight) перед просмотром нового сезона «Эмили в Париже» (стартует сегодня!). Устраиваем полный dress-up для самых нарядных вечеринок Петербурга в Cava Disco с декадентским платьем в пайетках 404 Not Found и сверкающим сетом Annuko и по примеру Saint Laurent стилизуем их с капроновыми тюрбанами и повязками из колготок.

Сандра Генрих Соседа миксует алый кэтсьют с массивным кэмел-пальто и колготками (so Saint Laurent!)

Сандра Генрих Соседа миксует алый кэтсьют с массивным кэмел-пальто и колготками (so Saint Laurent!)

Фэшн-редактор Леандра Медин мэтчит красный кардиган с небесно-голубой юбкой с отделкой в тон и добавляет аксессуары в оттенке сливочного масла

Фэшн-редактор Леандра Медин мэтчит красный кардиган с небесно-голубой юбкой с отделкой в тон и добавляет аксессуары в оттенке сливочного масла — косынку и прозрачные балетки

Мими Нгуен сочетает красные джинсы в обувью в цвет, дополняя образ серой майкой

Мими Нгуен сочетает красные джинсы в обувью в цвет, дополняя образ серой майкой

Инфлюенсер Эмили Синдлев голосует за total red и сочетает красный сет Miu Miu с кроссовками в тон

Инфлюенсер Эмили Синдлев голосует за total red и сочетает красный сет Miu Miu с кроссовками в тон

Лора Моро выгуливает яркий топ с пижамкорными шортами (или мужскими трусами?) и слингбэками

Лора Моро выгуливает яркий топ с пижамкорными шортами (или мужскими трусами?) и слингбэками

Учимся эклектике на примере Инес Исайи — неожиданно миксуем красные треники с белой рубашкой, ретро-бомбером и лео-комбинацией

Учимся эклектике на примере Инес Исайи — неожиданно миксуем красные треники с белой рубашкой, ретро-бомбером и лео-комбинацией

Фанни Экстранд украшает лаконичный бежевый тренч красными слингбэками на фигурном каблуке (это тренд!)

Фанни Экстранд украшает лаконичный бежевый тренч красными слингбэками на фигурном каблуке (это тренд!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: