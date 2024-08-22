Как массивные браслеты стали самыми модными и причем тут Tiffany?

Крупные литые браслеты засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году — неожиданно все вспомнили о браслетах-каффах Bone, созданных Эльзой Перетти для Tiffany больше 50 лет назад (локальный негласный амбассадор — фэшн-консультант Оксана Рим). В этом сезоне выбор пополнился роговыми браслетами Gabriela Hearst, ориенталистскими System и древнегреческими (в аккурат к Олимпиаде) Christian Dior. Энтони Ваккарелло в Saint Laurent зарифмовал прозрачные пластиковые браслеты (привет, нулевые!) с голыми шифоновыми блузами, юбками и капроновыми колготками (на ногах и голове!). А Питер Хокингс в Tom Ford поженил массивный золотистый браслет с крупными цепями. Фиксируем новый стайлинг-трюк — носим украшения не только на запястьях, но и на предплечьях (как на показе Casablanca) и наслаиваем поверх манжет рубашки (и всего, чего угодно) по примеру Patou.