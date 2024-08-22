Как массивные браслеты стали самыми модными и причем тут Tiffany?

Вслед за крупными цепями и внушительными сережками гигантизмом заразились и браслеты. Меняем гвозди Cartier и кидкорные фенечки из бисера на мощные браслеты в духе металлических Ami, пластиковых Saint Laurent и многоярусных Patou.
Крупные литые браслеты засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году — неожиданно все вспомнили о браслетах-каффах Bone, созданных Эльзой Перетти для Tiffany больше 50 лет назад (локальный негласный амбассадор — фэшн-консультант Оксана Рим). В этом сезоне выбор пополнился роговыми браслетами Gabriela Hearst, ориенталистскими System и древнегреческими (в аккурат к Олимпиаде) Christian Dior. Энтони Ваккарелло в Saint Laurent зарифмовал прозрачные пластиковые браслеты (привет, нулевые!) с голыми шифоновыми блузами, юбками и капроновыми колготками (на ногах и голове!). А Питер Хокингс в Tom Ford поженил массивный золотистый браслет с крупными цепями. Фиксируем новый стайлинг-трюк — носим украшения не только на запястьях, но и на предплечьях (как на показе Casablanca) и наслаиваем поверх манжет рубашки (и всего, чего угодно) по примеру Patou.
Меняем скромный теннисный браслет на грандиозный fine jewelry шедевр Alrosa Diamonds или авангардный с сапфирами Amarin Jewelry (это вам не demure!). В поисках лучших винтажных айтемов отправляемся на ресейл-площадки — этнический Etro и побрякивающий Christian Dior были найдены в TSUM Collect, а мечта остеолога Raf Simons (Bone 2.0) есть на Oskelly.
Встраиваемся в панк-шик-эстетику с готическими браслетами Rhoe Bermat с когтем лисы (символ женской находчивости и оберег от очередного тюбика!) и Svarog Sky. Lhasa предлагают носить на предплечье сразу несколько украшений — черный браслет из обсидиана вдохновлен древнекитайской живописью, а серебряный дополнен вставками из эбенового дерева. Собираемся на самую ожидаемую премьеру сезона — Борис Эйфман поставит в Александринке «Преступление и наказание» — и имеем право надеть все лучшее сразу — золотистый бреслет Chic Clic (с лабораторными бриллиантами) в тандеме с серебристым Klever. Или ментально поддерживаем Раскольникова в оковах Omut.
Андреа Риччи носит массивный серебристый браслет с лаконичным total black и оправой в духе офисных сирен
Фэшн-редактор Леандра Медин миксует сразу несколько браслетов — два жестких (на одной руке) и две крупные цепи (на второй)
Джен Себаллос дополняет роговым ретро-браслетом комбо из джинсов и белой футболки
Бланка Миро выгуливает акцентный золотистый браслет с платьем с brat-green-юбкой и изумрудными босоножками
Мими Нгуен женит два крупных браслета и носит их с лаконичными джинами и майкой
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