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Украшения

Как массивные браслеты стали самыми модными и причем тут Tiffany?

Вслед за крупными цепями и внушительными сережками гигантизмом заразились и браслеты. Меняем гвозди Cartier и кидкорные фенечки из бисера на мощные браслеты в духе металлических Ami, пластиковых Saint Laurent и многоярусных Patou. 

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Casablanca FW'24

Casablanca FW'24

Tom Ford FW'24

Tom Ford FW'24

Christian Dior FW'24

Christian Dior FW'24

Patou SS'25

Patou SS'25

Ami SS'25

Ami SS'25

System FW'24

System FW'24

Крупные литые браслеты засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году — неожиданно все вспомнили о браслетах-каффах Bone, созданных Эльзой Перетти для Tiffany больше 50 лет назад (локальный негласный амбассадор — фэшн-консультант Оксана Рим). В этом сезоне выбор пополнился роговыми браслетами Gabriela Hearst, ориенталистскими System и древнегреческими (в аккурат к Олимпиаде) Christian Dior. Энтони Ваккарелло в Saint Laurent зарифмовал прозрачные пластиковые браслеты (привет, нулевые!) с голыми шифоновыми блузами, юбками и капроновыми колготками (на ногах и голове!). А Питер Хокингс в Tom Ford поженил массивный золотистый браслет с крупными цепями. Фиксируем новый стайлинг-трюк — носим украшения не только на запястьях, но и на предплечьях (как на показе Casablanca) и наслаиваем поверх манжет рубашки (и всего, чего угодно) по примеру Patou. 

ALROSA Diamonds, 11 340 100 руб.

ALROSA Diamonds, 11 340 100 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 419 500 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 419 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 240 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 240 000 руб.

Amarin Jewelry, 172 800 руб.

 

Amarin Jewelry, 172 800 руб.

Lhasa, 140 000 руб.

Lhasa, 140 000 руб.

Raf Simons, Oskelly, 125 000 руб.

Raf Simons, Oskelly, 125 000 руб.

SØLV, 120 000 руб.

SØLV, 120 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 86 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 86 000 руб.

Etro, TSUM Collect, 78 000 руб.

Etro, TSUM Collect, 78 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 65 800 руб.

Chloé, ДЛТ, 65 800 руб.

Меняем скромный теннисный браслет на грандиозный fine jewelry шедевр Alrosa Diamonds или авангардный с сапфирами Amarin Jewelry (это вам не demure!). В поисках лучших винтажных айтемов отправляемся на ресейл-площадки — этнический Etro и побрякивающий Christian Dior были найдены в TSUM Collect, а мечта остеолога Raf Simons (Bone 2.0) есть на Oskelly.

Rhoe Bermat, 58 700 руб.

Rhoe Bermat, 58 700 руб.

Chic Clic, Muar jewellery, 58 000 руб.

Chic Clic, Muar jewellery, 58 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 48 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 48 000 руб.

Sevenworlds, 42 900 руб.

Sevenworlds, 42 900 руб.

Statements, 39 000 руб.

Statements, 39 000 руб.

STL, 47 Store, 35 000 руб.

STL, 47 Store, 35 000 руб.

Avgvst, 25 000 руб.

Avgvst, 25 000 руб.

Gas Bijoux, Viva la Vika, 22 400 руб.

Gas Bijoux, Viva la Vika, 22 400 руб.

Klever, Modbrand, 15 500 руб.

Klever, Modbrand, 15 500 руб.

Svarog Sky, Poison Drop, 10 800 руб.

Svarog Sky, Poison Drop, 10 800 руб.

Omut, 5 500 руб.

Omut, 5 500 руб.

Встраиваемся в панк-шик-эстетику с готическими браслетами Rhoe Bermat с когтем лисы (символ женской находчивости и оберег от очередного тюбика!) и Svarog Sky. Lhasa предлагают носить на предплечье сразу несколько украшений — черный браслет из обсидиана вдохновлен древнекитайской живописью, а серебряный дополнен вставками из эбенового дерева. Собираемся на самую ожидаемую премьеру сезона — Борис Эйфман поставит в Александринке «Преступление и наказание» — и имеем право надеть все лучшее сразу — золотистый бреслет Chic Clic (с лабораторными бриллиантами) в тандеме с серебристым Klever. Или ментально поддерживаем Раскольникова в оковах Omut.

Андреа Риччи носит массивный серебристый браслет с лаконичным total black и оправой в духе офисных сирен

Андреа Риччи носит массивный серебристый браслет с лаконичным total black и оправой в духе офисных сирен

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует сразу несколько браслетов — два жестких (на одной руке) и две крупные цепи (на второй)

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует сразу несколько браслетов — два жестких (на одной руке) и две крупные цепи (на второй)

Джен Себаллос дополняет роговым ретро-браслетом комбо из джинсов и белой футболки

Джен Себаллос дополняет роговым ретро-браслетом комбо из джинсов и белой футболки

Бланка Миро выгуливает акцентный золотистый браслет с платьем с brat-green-юбкой и изумрудными босоножками

Бланка Миро выгуливает акцентный золотистый браслет с платьем с brat-green-юбкой и изумрудными босоножками

Мими Нгуен женит два крупных браслета и носит их с лаконичными джинами и майкой

Мими Нгуен женит два крупных браслета и носит их с лаконичными джинами и майкой

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