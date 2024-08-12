Как пастельные оттенки от пудрового до небесно-голубого стали трендом?

Tagwalk назвал феминность главным трендом 2024 года. Во время Недель моды дизайнеры препарировали термин ladylike и выдавали кто секси комбинации с кружевом, кто кокеткорные рюши и банты, а кто tradwife-передники. Но почти все — от JW Anderson до Jacquemus и Chloe — единодушно проголосовали за пастельную палитру. Откладываем серые пальто и черные двойки — меняем их на розовые офискорные пижамы Bottega Veneta и бирюзовые пончо Jil Sander.