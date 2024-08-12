Как пастельные оттенки от пудрового до небесно-голубого стали трендом?

Tagwalk назвал феминность главным трендом 2024 года. Во время Недель моды дизайнеры препарировали термин ladylike и выдавали кто секси комбинации с кружевом, кто кокеткорные рюши и банты, а кто tradwife-передники. Но почти все — от JW Anderson до Jacquemus и Chloe — единодушно проголосовали за пастельную палитру. Откладываем серые пальто и черные двойки — меняем их на розовые офискорные пижамы Bottega Veneta и бирюзовые пончо Jil Sander.
Носим пыльно-розовые шифоновые платья в тандеме с меховыми уггами и винными кожаными плащами, как на показах JW Anderson и Ann Demeulemeester. При желании меняем розовый на голубой (прозрачное платье с оборками сделала Чемена Камали в Chloe, а Симон Жакмюс сочинил бирюзовое лаконичное макси, замиксовав его с зебровыми сабо). Конкурент бабл-гама — пастельно-зеленый (от травянистого до фисташкового). Пополняем коллекцию вещей в главном цвете года пушистой шубой Dries Van Noten, блузой-перевертышем Carven и поло Gucci. Любимый лот среди верхней одежды — бархатное пончо Jil Sander (носим с псевдокупальной шапочкой — это тренд!).
По примеру Chloe носим пасторальное платье (есть в ДЛТ) с замшевыми ботфортами. Поддерживаем тренд на прозрачность кружевным боди Saint Laurent и комбинацией Gucci. Раздаем кокеткор со сложносочиненным жакетом с драпировками 404 Not Found, ретро-двойкой Meowshka и пыльно-розовым платьем M_U_R из винтажной саржи.
Продолжаем носить пижамы и осенью (тренд заверен Loewe, JW Anderson и Burberry). За локальный пижамкор отвечают профи Maison by Nude и Any Wowzers. А за лучшим бельем идем в гости к Corporelle (петербургский бренд одобрен стайл-директором ЦУМа Юкой Вижгородской). Обувной хайлайт Недели моды сезона осень-зима 2024 — атласные туфли Erdem. Ничуть не хуже есть у fem-обувщиков Age of Innocence — кокеткорная пара на kitten heel с бантиком. Устраиваем тотальный dress-up со сверкающим топом Walk of Shame — выгуливаем с лиловыми брюками Ola Ola (мимикрируют под главный десерт лета — бенто-кейк с голубой матчей и незабудками Stay Gold).
Фэшн-редактор Леандра Медин миксует футболку в матча-латте-оттенке с атласной бабл-гам юбкой и бирюзовыми сабо (гуру колорблокинга!)
Хейли Бибер примеряет подиумный total-look Jacquemus из платья с баской, платка и солнцезащитных очков (все в оттенке сливочного масла)
Бланка Миро спасается от жары в прозрачной двойке из джемпера и юбки в нежно-голубом оттенке и миксует ее с соломенной канотье
Эмили Синдлев выгуливает полосатые пижамные брюки в тандеме с клетчатым топом в тон
Инфлюенсер Фанни Экстранд выбирает атласный костюм в сливочном оттенке и снижает градус нарядности с помощью простой белой футболки и контрастных черных босоножек
Жанна Дамас носит шелковую серо-голубую комбинацию с ворквир-курткой и серебристыми сабо
Негин Мирсалехи голосует за кокеткор трикотажным розовым макси с оборками
Сандра Генрих Соседа сочетает голубой сет из футболки и брюк с лампасами с вьетнамками и ретро-кожанкой (dadlike!)
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