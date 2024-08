Как пастельные оттенки от пудрового до небесно-голубого стали трендом?

Продолжаем носить пижамы и осенью (тренд заверен Loewe, JW Anderson и Burberry). За локальный пижамкор отвечают профи Maison by Nude и Any Wowzers. А за лучшим бельем идем в гости к Corporelle (петербургский бренд одобрен стайл-директором ЦУМа Юкой Вижгородской). Обувной хайлайт Недели моды сезона осень-зима 2024 — атласные туфли Erdem. Ничуть не хуже есть у fem-обувщиков Age of Innocence — кокеткорная пара на kitten heel с бантиком. Устраиваем тотальный dress-up со сверкающим топом Walk of Shame — выгуливаем с лиловыми брюками Ola Ola (мимикрируют под главный десерт лета — бенто-кейк с голубой матчей и незабудками Stay Gold).