18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Как пастельные оттенки от пудрового до небесно-голубого стали трендом?

Tagwalk назвал феминность главным трендом 2024 года. Во время Недель моды дизайнеры препарировали термин ladylike и выдавали кто секси комбинации с кружевом, кто кокеткорные рюши и банты, а кто tradwife-передники. Но почти все — от JW Anderson до Jacquemus и Chloe — единодушно проголосовали за пастельную палитру. Откладываем серые пальто и черные двойки — меняем их на розовые офискорные пижамы Bottega Veneta и бирюзовые пончо Jil Sander.

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Bottega Veneta FW'24

Bottega Veneta FW'24

Carven FW'24

Carven FW'24

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Coperni FW'24

Coperni FW'24

Gucci FW'24

Gucci FW'24

Coach FW'24

Coach FW'24

Blumarine FW'24

Blumarine FW'24

Носим пыльно-розовые шифоновые платья в тандеме с меховыми уггами и винными кожаными плащами, как на показах JW Anderson и Ann Demeulemeester. При желании меняем розовый на голубой (прозрачное платье с оборками сделала Чемена Камали в Chloe, а Симон Жакмюс сочинил бирюзовое лаконичное макси, замиксовав его с зебровыми сабо). Конкурент бабл-гама — пастельно-зеленый (от травянистого до фисташкового). Пополняем коллекцию вещей в главном цвете года пушистой шубой Dries Van Noten, блузой-перевертышем Carven и поло Gucci. Любимый лот среди верхней одежды — бархатное пончо Jil Sander (носим с псевдокупальной шапочкой — это тренд!). 

Hermes, TSUM Collect, 1 411 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 1 411 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 241 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 241 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 234 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 234 000 руб.

Jil Sander, Oskelly, 209 230 руб.

Jil Sander, Oskelly, 209 230 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Meowshka, 197 800 руб.

Meowshka, 197 800 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 138 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 138 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 136 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 136 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 128 160 руб.

Gucci, ДЛТ, 128 160 руб.

Cestrx, 78 000 руб.

Cestrx, 78 000 руб.

Gapanovich и rxbshoes, 75 000 руб.

Gapanovich и rxbshoes, 75 000 руб.

Lesyanebo, 68 000 руб.

Lesyanebo, 68 000 руб.

Maison by Nude, 65 000 руб.

Maison by Nude, 65 000 руб.

404 NOT FOUND, 58 900 руб.

404 NOT FOUND, 58 900 руб.

Acne Studios, TSUM Collect, 46 000 руб.

Acne Studios, TSUM Collect, 46 000 руб.

Choux, 44 980 руб.

Choux, 44 980 руб.

Erika Cavallini, ДЛТ, 41 950 руб.

Erika Cavallini, ДЛТ, 41 950 руб.

Jacquemus, Oskelly, 39 000 руб.

Jacquemus, Oskelly, 39 000 руб.

По примеру Chloe носим пасторальное платье (есть в ДЛТ) с замшевыми ботфортами. Поддерживаем тренд на прозрачность кружевным боди Saint Laurent и комбинацией Gucci. Раздаем кокеткор со сложносочиненным жакетом с драпировками 404 Not Found, ретро-двойкой Meowshka и пыльно-розовым платьем M_U_R из винтажной саржи. 

J.Kim, 36 000 руб.

J.Kim, 36 000 руб.

Imakebags, 31 900 руб.

Imakebags, 31 900 руб.

M_U_R, 30 000 руб.

M_U_R, 30 000 руб.

Ushatava, 29 500 руб.

Ushatava, 29 500 руб.

Age of Innocence, 28 330 руб.

Age of Innocence, 28 330 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.

Daniil Antsiferov, 23 750 руб.

Daniil Antsiferov, 23 750 руб.

Ola Ola, 23 800 руб.

Ola Ola, 23 800 руб.

Ugly Sweater Club, 23 700 руб.

Ugly Sweater Club, 23 700 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

You, 15 990 руб.

You, 15 990 руб.

Walk of Shame, Babochka, 14 700 руб.

Walk of Shame, Babochka, 14 700 руб.

Irnby, 13 900 руб.

Irnby, 13 900 руб.

Secret Garden, 10 800 руб.

Secret Garden, 10 800 руб.

2Mood, 9 980 руб.

2Mood, 9 980 руб.

Chois Studios, 8 590 руб.

Chois Studios, 8 590 руб.

You Wanna, 7 950 руб.

You Wanna, 7 950 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Corporelle, 5 990 руб.

Corporelle, 5 990 руб.

Choux, 4 980 руб.

Choux, 4 980 руб.

My812, 4 830 руб.

My812, 4 830 руб.

Продолжаем носить пижамы и осенью (тренд заверен Loewe, JW Anderson и Burberry). За локальный пижамкор отвечают профи Maison by Nude и Any Wowzers. А за лучшим бельем идем в гости к Corporelle (петербургский бренд одобрен стайл-директором ЦУМа Юкой Вижгородской). Обувной хайлайт Недели моды сезона осень-зима 2024 — атласные туфли Erdem. Ничуть не хуже есть у fem-обувщиков Age of Innocence — кокеткорная пара на kitten heel с бантиком. Устраиваем тотальный dress-up со сверкающим топом Walk of Shame — выгуливаем с лиловыми брюками Ola Ola (мимикрируют под главный десерт лета — бенто-кейк с голубой матчей и незабудками Stay Gold). 

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует футболку в матча-латте-оттенке с атласной бабл-гам юбкой и бирюзовыми сабо (гуру колорблокинга!)

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует футболку в матча-латте-оттенке с атласной бабл-гам юбкой и бирюзовыми сабо (гуру колорблокинга!)

Хейли Бибер примеряет подиумный total-look Jacquemus из платья с баской, платка и солнцезащитных очков (все в оттенке сливочного масла)

Хейли Бибер примеряет подиумный total-look Jacquemus из платья с баской, платка и солнцезащитных очков (все в оттенке сливочного масла)

Бланка Миро спасается от жары в прозрачной двойке из джемпера и юбки в нежно-голубом оттенке и миксует ее с соломенной канотье

Бланка Миро спасается от жары в прозрачной двойке из джемпера и юбки в нежно-голубом оттенке и миксует ее с соломенной канотье 

Эмили Синдлев выгуливает полосатые пижамные брюки в тандеме с клетчатым топом в тон

Эмили Синдлев выгуливает полосатые пижамные брюки в тандеме с клетчатым топом в тон

Инфлюенсер Фанни Экстранд выбирает атласный костюм в сливочном оттенке и снижает градус нарядности с помощью простой белой футболки и контрастных

Инфлюенсер Фанни Экстранд выбирает атласный костюм в сливочном оттенке и снижает градус нарядности с помощью простой белой футболки и контрастных черных босоножек 

Жанна Дамас носит шелковую серо-голубую комбинацию с ворквир-курткой и серебристыми сабо

Жанна Дамас носит шелковую серо-голубую комбинацию с ворквир-курткой и серебристыми сабо

Негин Мирсалехи голосует за кокеткор трикотажным розовым макси с оборками

Негин Мирсалехи голосует за кокеткор трикотажным розовым макси с оборками

Сандра Генрих Соседа сочетает голубой сет из футболки и брюк с лампасами с вьетнамками и ретро-кожанкой (dadlike!)

Сандра Генрих Соседа сочетает голубой сет из футболки и брюк с лампасами с вьетнамками и ретро-кожанкой (dadlike!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: