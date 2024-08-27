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Ну просто куколка! Что такое dollcore и как его носить?

Дизайнеры при поддержке тиктокеров (больше 29 миллионов публикаций с хэштегом #rulesofdollcore) выкрутили кокеткор на максимум — так появился dollcore. Умножаем рюши, банты и кружево на десять и миксуем их с фарфоровой кожей по примеру визажиста Пэт Макграт. Рассказываем о новой трендовой эстетике и о лучших dollcore-находках. 

Maison Margiela Couture SS'24

Maison Margiela Couture SS'24

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24

Marc Jacobs FW'24

Marc Jacobs FW'24

Dilara Findikoglu FW'24

Dilara Findikoglu FW'24

Bora Aksu FW'24

Bora Aksu FW'24

Thom Browne FW'24

Thom Browne FW'24

Популярная эстетика гипертрофированной феминности делает человека похожим на куклу — нереалистично затянутые корсеты Maison Margiela, мультяшные пальто Marc Jacobs, тандем кружева, рукавов-буфов, перчаток и пышных юбок Bora Aksu. А впридачу к этому — фарфоровая кожа авторства визажиста Пэт Макграт (работала над кутюрным показом Джона Гальяно), искусственный румянец на шоу Dilara Findikoglu и ярко-красная помада у Thom Browne. Главное отличие от кокеткора и тем более от любого другого феминного стиля — нарочитая утрированность декора (рюши, оборки, бантики), форм (от нечеловечески узкой талии до гиперобъемных юбок) и макияжа (накладные ресницы и бирюзовые тени, как у Marc Jacobs, приветствуются!).

Сумка Chanel, TSUM Collect, 699 500 руб.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 699 500 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 220 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 220 000 руб.

Костюм Meowshka, цена по запросу

Костюм Meowshka, цена по запросу

Платье Lina Gasanova, 128 000 руб.

Платье Lina Gasanova, 128 000 руб.

Блуза Miu Miu, ДЛТ, 125 000 руб.

Блуза Miu Miu, ДЛТ, 125 000 руб.

Юбка Christian Dior, TSUM Collect, 90 000 руб.

Юбка Christian Dior, TSUM Collect, 90 000 руб.

Туфли Valentino, ДЛТ, 87 300 руб.

Туфли Valentino, ДЛТ, 87 300 руб.

Блуза Alexander McQueen, ДЛТ, 82 600 руб.

Блуза Alexander McQueen, ДЛТ, 82 600 руб.

Блуза Lesyanebo, 68 000 руб.

Блуза Lesyanebo, 68 000 руб.

Платье J.Kim, 64 000 руб.

Платье J.Kim, 64 000 руб.

Кейп Cloche, 60 000 руб.

Кейп Cloche, 60 000 руб.

Ботильоны Fendi, TSUM Collect, 60 000 руб.

Ботильоны Fendi, TSUM Collect, 60 000 руб.

Платье Sasha Kim, 57 900 руб.

Платье Sasha Kim, 57 900 руб.

Вспоминаем детство и наряжаем себя, как любимых кукол (да, не наигрались!) — во все самое пестрое и пышное. Для последних теплых дней забираем флористическую двойку из шорт-панталонов и укороченного жакета Meowshka и миксуем с фуксийными туфлями Valentino. При желании меняем каблук на кремовые балетки с бантиком MM6. Не отказываемся от dollcore даже в офисе — стилизуем блузу в горох Lesyanebo или нежно-голубую с воротником-стойкой Alexander McQueen с винтажными ботильонами Fendi и ярко-розовой сумкой Chanel. 

Платье Kika Vargas, ДЛТ, 57 250 руб.

Платье Kika Vargas, ДЛТ, 57 250 руб.

Шорты Kalmanovich, 49 500 руб.

Шорты Kalmanovich, 49 500 руб.

Блуза Walk of Shame, 48 000 руб.

Блуза Walk of Shame, 48 000 руб.

Балетки MM6, ДЛТ, 45 400 руб.

Балетки MM6, ДЛТ, 45 400 руб.

Платье Masterpeace, 35 000 руб.

Платье Masterpeace, 35 000 руб.

Платье 404 Not Found, 28 000 руб.

Платье 404 Not Found, 28 000 руб.

Пальто May of May, 26 320 руб.

Пальто May of May, 26 320 руб.

Юбка Choux, 24 980 руб.

Юбка Choux, 24 980 руб.

Платье Ola Ola, 19 305 руб.

Платье Ola Ola, 19 305 руб.

Платье Annuko, 18 900 руб.

Платье Annuko, 18 900 руб.

Dollcore-база — платья, похожие на пирожные, леденцы и сахарную вату. За самыми сладкими идем к фее пышных юбок и рукавов колумбийке Кике Варгас (есть в ДЛТ) и локалам Masterpeace. Москвичи Choux и петербуржцы Ola Ola друг за другом выпустили айтемы под названием бэбидолл (вам алую двойку с юбкой-баллон или инфантильное платье в цветочек?). А новая коллекция Kalmanovich — образцовый dollcore с твидовыми панталонами, мини-платьями с пайетками и вельветовыми микро-шортами. Записываем в осенний вишлист фисташковое пальто May of May — выгуливаем на открытии театрального сезона и прогулках по Финскому заливу с жокейскими сапогами и вязаным чепчиком. 

Главная по поп-dollcore — Сабрина Карпентер — миксует блестящий корсет с микро-юбкой, атласными туфлями на высокой платформе и тиарой впридачу с

Главная по поп-dollcore — Сабрина Карпентер — миксует блестящий корсет с микро-юбкой, атласными туфлями на высокой платформе и тиарой впридачу с фарфоровым сиянием кожи и ярким румянцем

Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев мимикрирует под самую известную куклу — Барби — в розовой двойке из мини-шорт и укороченного жакета, атласных

Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев мимикрирует под самую известную куклу — Барби — в розовой двойке из мини-шорт и укороченного жакета, атласных мэриджейнах и ободке с бантиком в тон  

Инфлюенсер Мори Гьяру голосует за аниме-dollcore — мэтчит корсет в азиатском стиле с прической японской школьницы

Инфлюенсер Мори Гьяру голосует за аниме-dollcore — мэтчит корсет в азиатском стиле с прической японской школьницы

Тилли миксует нежно-розовый лонгслив с белой юбкой с оборками, белыми гольфами и обилием аксессуаров — колье из бусин в тон к одежде, жемчужными

Тилли миксует нежно-розовый лонгслив с белой юбкой с оборками, белыми гольфами и обилием аксессуаров — колье из бусин в тон к одежде, жемчужными поясом и браслетом

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