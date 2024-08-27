Ну просто куколка! Что такое dollcore и как его носить?

Дизайнеры при поддержке тиктокеров (больше 29 миллионов публикаций с хэштегом #rulesofdollcore) выкрутили кокеткор на максимум — так появился dollcore. Умножаем рюши, банты и кружево на десять и миксуем их с фарфоровой кожей по примеру визажиста Пэт Макграт. Рассказываем о новой трендовой эстетике и о лучших dollcore-находках.
Популярная эстетика гипертрофированной феминности делает человека похожим на куклу — нереалистично затянутые корсеты Maison Margiela, мультяшные пальто Marc Jacobs, тандем кружева, рукавов-буфов, перчаток и пышных юбок Bora Aksu. А впридачу к этому — фарфоровая кожа авторства визажиста Пэт Макграт (работала над кутюрным показом Джона Гальяно), искусственный румянец на шоу Dilara Findikoglu и ярко-красная помада у Thom Browne. Главное отличие от кокеткора и тем более от любого другого феминного стиля — нарочитая утрированность декора (рюши, оборки, бантики), форм (от нечеловечески узкой талии до гиперобъемных юбок) и макияжа (накладные ресницы и бирюзовые тени, как у Marc Jacobs, приветствуются!).
Вспоминаем детство и наряжаем себя, как любимых кукол (да, не наигрались!) — во все самое пестрое и пышное. Для последних теплых дней забираем флористическую двойку из шорт-панталонов и укороченного жакета Meowshka и миксуем с фуксийными туфлями Valentino. При желании меняем каблук на кремовые балетки с бантиком MM6. Не отказываемся от dollcore даже в офисе — стилизуем блузу в горох Lesyanebo или нежно-голубую с воротником-стойкой Alexander McQueen с винтажными ботильонами Fendi и ярко-розовой сумкой Chanel.
Dollcore-база — платья, похожие на пирожные, леденцы и сахарную вату. За самыми сладкими идем к фее пышных юбок и рукавов колумбийке Кике Варгас (есть в ДЛТ) и локалам Masterpeace. Москвичи Choux и петербуржцы Ola Ola друг за другом выпустили айтемы под названием бэбидолл (вам алую двойку с юбкой-баллон или инфантильное платье в цветочек?). А новая коллекция Kalmanovich — образцовый dollcore с твидовыми панталонами, мини-платьями с пайетками и вельветовыми микро-шортами. Записываем в осенний вишлист фисташковое пальто May of May — выгуливаем на открытии театрального сезона и прогулках по Финскому заливу с жокейскими сапогами и вязаным чепчиком.
Главная по поп-dollcore — Сабрина Карпентер — миксует блестящий корсет с микро-юбкой, атласными туфлями на высокой платформе и тиарой впридачу с фарфоровым сиянием кожи и ярким румянцем
Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев мимикрирует под самую известную куклу — Барби — в розовой двойке из мини-шорт и укороченного жакета, атласных мэриджейнах и ободке с бантиком в тон
Инфлюенсер Мори Гьяру голосует за аниме-dollcore — мэтчит корсет в азиатском стиле с прической японской школьницы
Тилли миксует нежно-розовый лонгслив с белой юбкой с оборками, белыми гольфами и обилием аксессуаров — колье из бусин в тон к одежде, жемчужными поясом и браслетом
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