Ну просто куколка! Что такое dollcore и как его носить?

Вспоминаем детство и наряжаем себя, как любимых кукол (да, не наигрались!) — во все самое пестрое и пышное. Для последних теплых дней забираем флористическую двойку из шорт-панталонов и укороченного жакета Meowshka и миксуем с фуксийными туфлями Valentino. При желании меняем каблук на кремовые балетки с бантиком MM6. Не отказываемся от dollcore даже в офисе — стилизуем блузу в горох Lesyanebo или нежно-голубую с воротником-стойкой Alexander McQueen с винтажными ботильонами Fendi и ярко-розовой сумкой Chanel.