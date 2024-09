Ну просто куколка! Что такое dollcore и как его носить?

Dollcore-база — платья, похожие на пирожные, леденцы и сахарную вату. За самыми сладкими идем к фее пышных юбок и рукавов колумбийке Кике Варгас (есть в ДЛТ) и локалам Masterpeace. Москвичи Choux и петербуржцы Ola Ola друг за другом выпустили айтемы под названием бэбидолл (вам алую двойку с юбкой-баллон или инфантильное платье в цветочек?). А новая коллекция Kalmanovich — образцовый dollcore с твидовыми панталонами, мини-платьями с пайетками и вельветовыми микро-шортами. Записываем в осенний вишлист фисташковое пальто May of May — выгуливаем на открытии театрального сезона и прогулках по Финскому заливу с жокейскими сапогами и вязаным чепчиком.