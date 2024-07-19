18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Как панк-шик стал самой модной эстетикой года?

Модный антипод кокеткора — панк-шик! По следам «тамтамовских» панков выкручиваем трэш-хоррор-вайбы на максимум и примеряем черные макабрические худи, украшенные цепями, шипами и скелетонизированными кольцами, — как именно, сейчас расскажем.

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Junya Watanabe FW'24
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe FW'24

Christian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Christian Dior Resort 2025

Versace FW'24
Архивы пресс-служб

Versace FW'24

Junya Watanabe FW'24
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe FW'24

Marni SS'24
Архивы пресс-служб

Marni SS'24

Yohji Yamamoto SS'24
Архивы пресс-служб

Yohji Yamamoto SS'24

Rick Owens FW'24
Архивы пресс-служб

Rick Owens FW'24

Триумф панка — логичное продолжение тренда на готиккор имени Уэнсдей Адамс (а в России — синефильские афтершоки после успеха сериала «Король и Шут» с Константином Плотниковым в роли Михаила Горшенева). В этом году Balenciaga дополняет мрачные рабочие костюмы заклепками и цепным мультиобвесом, Junya Watanabe экспериментируем с обилием ремешков (чем больше — тем лучше), а Рик Оуэнс и Донателла Версаче возвращают нам взъерошенные ирокезы. За рванину отвечает Йоджи Ямамото, а Мария Грация Кьюри в круизной коллекции Dior переодевает нас во вивьенвествудскую клетку (паттерн сезона!) и в резиновые сапоги-внедорожники.

Gucci, ДЛТ, 748 800 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 748 800 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 324 500 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 324 500 руб.

Outlaw, 250 000 руб.
Архивы пресс-служб

Outlaw, 250 000 руб.

Rhoe Bermat, 238 800 руб.
Архивы пресс-служб

Rhoe Bermat, 238 800 руб.

Manokhi, ДЛТ, 155 000 руб.
Архивы пресс-служб

Manokhi, ДЛТ, 155 000 руб.

SØLV, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

SØLV, 150 000 руб.

139dec, 109 500 руб.
Архивы пресс-служб

139dec, 109 500 руб.

Alchemist, Studio Slow, 122 990 руб.
Архивы пресс-служб

Alchemist, Studio Slow, 122 990 руб.

Enfants Riches Deprimes, День и Ночь, 110 264 руб.
Архивы пресс-служб

Enfants Riches Deprimes, День и Ночь, 110 264 руб.

Nevoda, 108 200 руб.
Архивы пресс-служб

Nevoda, 108 200 руб.

OSSA Jewerly, 80 000 руб.
Архивы пресс-служб

OSSA Jewerly, 80 000 руб.

Abra, KM20, 78 600 руб.
Архивы пресс-служб

Abra, KM20, 78 600 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 74 990 руб.
Архивы пресс-служб

Andersson Bell, Studio Slow, 74 990 руб.

Enfants Riches Deprimes, День и Ночь, 69 608 руб.
Архивы пресс-служб

Enfants Riches Deprimes, День и Ночь, 69 608 руб.

Yume Yume, Peak, 57 950 руб.
Архивы пресс-служб

Yume Yume, Peak, 57 950 руб.

Не выходим из дома без пожившей косухи (есть у Gucci и Manokhi), которую сочетаем с демоническими свитшотами от датских минималистов Han Kjøbenhavn либо с гранжевыми худи от депрессивных непо-бейбисов Enfants Riches Deprimes. Лучшие юбочные драпировки найдены у Ottolinger, а самые экоустойчивые панк-куртки — у петербуржских сумочных профи Arny Praht. За зубастыми ботильонами GCDS идем в мультибрендовый бутик «Кенгуру», а дутые босоножки в духе Rick Owens берем у Yume Yume. 

GCDS, Кенгуру, 58 800 руб.
Архивы пресс-служб

GCDS, Кенгуру, 58 800 руб.

22.77, 57 000 руб.
Архивы пресс-служб

22.77, 57 000 руб.

Jean Paul Gaultier, KM20, 54 600 руб.
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier, KM20, 54 600 руб.

Styx Jewel, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Styx Jewel, 50 000 руб.

OAMC, День и Ночь, 34 100 руб.
Архивы пресс-служб

 OAMC, День и Ночь, 34 100 руб.

78glass, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

78glass, 33 000 руб.

Celine, Pif Paf Supershop, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Celine, Pif Paf Supershop, 30 000 руб.

Sinin Vsadnik, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sinin Vsadnik, 28 000 руб.

Ottolinger, Golden Line, 27 800 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, Golden Line, 27 800 руб.

Steno515 x Mozi J, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Steno515 x Mozi J, 25 500 руб.

Grade, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Grade, 25 000 руб.

Ianis Chamalidi, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidi, 24 900 руб.

Ianis Chamalidy, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ianis Chamalidy, 21 000 руб.

Han Kjøbenhavn, Studio Slow, 16 190 руб.
Архивы пресс-служб

Han Kjøbenhavn, Studio Slow, 16 190 руб.

Crawling Death, NUW, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Crawling Death, NUW, 15 900 руб.

Manicure Vampire x 8 Store, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Manicure Vampire x 8 Store, 15 500 руб.

Панк-база — зловещие аксессуары: гремим кандалами в браслетах от петербургских ювелирных бруталистов SØLV, примеряем ошейники-наручники Outlaw (в таком появилась Ксения Собчак на Каннском кинофестивале и фэшн-журналистка Анастасия Полетаева на балу Black & White Ксении Китаевой), носим черепа из боросиликатного стекла 78 glass в роли кулонов, а вместо солнечнозащитных авиаторов надеваем сногглы Grade из американского ореха, повторяющие северные очки от снежной слепоты. 

Бомбер Mozi J, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Mozi J, 15 000 руб.

Omut, 14 200 руб.
Архивы пресс-служб

Omut, 14 200 руб.

Solutions, 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Solutions, 12 900 руб.

Geneva, 10 500 руб.
Архивы пресс-служб

Geneva, 10 500 руб.

Sintezia, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sintezia, 9 900 руб.

The Ragged Priest, Kixbox, 9 793 руб.
Архивы пресс-служб

The Ragged Priest, Kixbox, 9 793 руб.

Denisova Cave, 9 600 руб.
Архивы пресс-служб

Denisova Cave, 9 600 руб.

Styx Jewel, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Styx Jewel, 9 000 руб.

Arny Praht, 8 450 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 8 450 руб.

Protometal, NUW, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Protometal, NUW, 8 500 руб.

Steno515, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Steno515, 6 000 руб.

Mozi J, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mozi J, 6 000 руб.

Liars Collective, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Liars Collective, 4 000 руб.

Питерский щит, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Питерский щит, 3 500 руб.

Befree, 3 299 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 3 299 руб.

Средневековые референсы панку как родные: вооружаемся кожаными наплечниками Siniy Vsadnik и ассиметричными кожанками 139dec (из гардероба Великого Инквизитора), а вместо головного убора надеваем защитную кольчугу от Nevoda. Если и носим ультрамодный багет, то только шипованный (есть у Abra) — идеален в сочетании с trompe l'oeil платьем Jean Paul Gaultier, отсылающим к концертному луку Мадонны, и шнурованными туфлями от петербургских хардкор-сапожников Sintezia.

Лучший думкорный панк + арт + фэшн получился в коллаборации Befree и виртуоза мрачной графики Александры Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина): носим свитер тонкой вязки из дропа вместе с вареным серым денимом (есть у OAMC), цепями и кастетами (пригодятся на случай незапланированного фэшн-противостояния!). 

Муза Balenciaga Минтту Весала дополняет черные куртки мультиобвесом из цепей и очками-сферами

Муза Balenciaga Минтту Весала дополняет черные куртки мультиобвесом из цепей и очками-сферами

Мария Миногарова носит макабрический свитшот Steno515 в лучших традициях ленинградских панков — вместе с джинсами и берцами

Мария Миногарова носит макабрический свитшот Steno515 в лучших традициях ленинградских панков — вместе с джинсами и берцами

Не представляем Мишель Лами без демонического макияжа, кожаных тог-драпировок, сложносочиненного обвеса из колец и браслетов, а также окрашенных в

Не представляем Мишель Лами без демонического макияжа, кожаных тог-драпировок, сложносочиненного обвеса из колец и браслетов, а также окрашенных в черную краску пальцев (в традициях берберских женщин)

Звезда кутюрных показов Balenciaga Элиза Дуглас носит черные костюмы на голое тело вместе с зомби-сапогами и кулонами «Крика»

Звезда кутюрных показов Balenciaga Элиза Дуглас носит черные костюмы на голое тело вместе с зомби-сапогами и кулонами «Крика»

Лауреат «ТОП50» — 2024 Salavat Qypere сочетает куртку Junya Watanabe с маской и ювелирным обвесом Rick Owens

Лауреат «ТОП50» — 2024 Salavat Qypere сочетает куртку Junya Watanabe с маской и ювелирным обвесом Rick Owens

В числе фанатов Enfants Riches Deprimes — стилисты Миша и Китти: выгуливают футболки бренда с брюками прямого кроя и черной обувью

В числе фанатов Enfants Riches Deprimes — стилисты Миша и Китти: выгуливают футболки бренда с брюками прямого кроя и черной обувью

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: