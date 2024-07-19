Как панк-шик стал самой модной эстетикой года?

Средневековые референсы панку как родные: вооружаемся кожаными наплечниками Siniy Vsadnik и ассиметричными кожанками 139dec (из гардероба Великого Инквизитора), а вместо головного убора надеваем защитную кольчугу от Nevoda. Если и носим ультрамодный багет, то только шипованный (есть у Abra) — идеален в сочетании с trompe l'oeil платьем Jean Paul Gaultier, отсылающим к концертному луку Мадонны, и шнурованными туфлями от петербургских хардкор-сапожников Sintezia.

Лучший думкорный панк + арт + фэшн получился в коллаборации Befree и виртуоза мрачной графики Александры Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина): носим свитер тонкой вязки из дропа вместе с вареным серым денимом (есть у OAMC), цепями и кастетами (пригодятся на случай незапланированного фэшн-противостояния!).