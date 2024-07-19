Как панк-шик стал самой модной эстетикой года?

Модный антипод кокеткора — панк-шик! По следам «тамтамовских» панков выкручиваем трэш-хоррор-вайбы на максимум и примеряем черные макабрические худи, украшенные цепями, шипами и скелетонизированными кольцами, — как именно, сейчас расскажем.
Триумф панка — логичное продолжение тренда на готиккор имени Уэнсдей Адамс (а в России — синефильские афтершоки после успеха сериала «Король и Шут» с Константином Плотниковым в роли Михаила Горшенева). В этом году Balenciaga дополняет мрачные рабочие костюмы заклепками и цепным мультиобвесом, Junya Watanabe экспериментируем с обилием ремешков (чем больше — тем лучше), а Рик Оуэнс и Донателла Версаче возвращают нам взъерошенные ирокезы. За рванину отвечает Йоджи Ямамото, а Мария Грация Кьюри в круизной коллекции Dior переодевает нас во вивьенвествудскую клетку (паттерн сезона!) и в резиновые сапоги-внедорожники.
Не выходим из дома без пожившей косухи (есть у Gucci и Manokhi), которую сочетаем с демоническими свитшотами от датских минималистов Han Kjøbenhavn либо с гранжевыми худи от депрессивных непо-бейбисов Enfants Riches Deprimes. Лучшие юбочные драпировки найдены у Ottolinger, а самые экоустойчивые панк-куртки — у петербуржских сумочных профи Arny Praht. За зубастыми ботильонами GCDS идем в мультибрендовый бутик «Кенгуру», а дутые босоножки в духе Rick Owens берем у Yume Yume.
Панк-база — зловещие аксессуары: гремим кандалами в браслетах от петербургских ювелирных бруталистов SØLV, примеряем ошейники-наручники Outlaw (в таком появилась Ксения Собчак на Каннском кинофестивале и фэшн-журналистка Анастасия Полетаева на балу Black & White Ксении Китаевой), носим черепа из боросиликатного стекла 78 glass в роли кулонов, а вместо солнечнозащитных авиаторов надеваем сногглы Grade из американского ореха, повторяющие северные очки от снежной слепоты.
Средневековые референсы панку как родные: вооружаемся кожаными наплечниками Siniy Vsadnik и ассиметричными кожанками 139dec (из гардероба Великого Инквизитора), а вместо головного убора надеваем защитную кольчугу от Nevoda. Если и носим ультрамодный багет, то только шипованный (есть у Abra) — идеален в сочетании с trompe l'oeil платьем Jean Paul Gaultier, отсылающим к концертному луку Мадонны, и шнурованными туфлями от петербургских хардкор-сапожников Sintezia.
Лучший думкорный панк + арт + фэшн получился в коллаборации Befree и виртуоза мрачной графики Александры Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина): носим свитер тонкой вязки из дропа вместе с вареным серым денимом (есть у OAMC), цепями и кастетами (пригодятся на случай незапланированного фэшн-противостояния!).
Муза Balenciaga Минтту Весала дополняет черные куртки мультиобвесом из цепей и очками-сферами
Мария Миногарова носит макабрический свитшот Steno515 в лучших традициях ленинградских панков — вместе с джинсами и берцами
Не представляем Мишель Лами без демонического макияжа, кожаных тог-драпировок, сложносочиненного обвеса из колец и браслетов, а также окрашенных в черную краску пальцев (в традициях берберских женщин)
Звезда кутюрных показов Balenciaga Элиза Дуглас носит черные костюмы на голое тело вместе с зомби-сапогами и кулонами «Крика»
Лауреат «ТОП50» — 2024 Salavat Qypere сочетает куртку Junya Watanabe с маской и ювелирным обвесом Rick Owens
В числе фанатов Enfants Riches Deprimes — стилисты Миша и Китти: выгуливают футболки бренда с брюками прямого кроя и черной обувью
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