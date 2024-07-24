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Вещи

55 лучших мужских рубашек, шорт, кардиганов и плавок этого лета

Рубашки-зебры, doodle-бермуды, огненные плавки и панк-шик-кардиганы: выбрали 55 лучших летних вещей для мужчин.

Рубашки

Hermes, TSUM Collect, 110 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 110 000 руб.

OAMC, Daynight, 68 750 руб.

OAMC, Daynight, 68 750 руб.

House of Leo, 26 000 руб.

House of Leo, 26 000 руб.

Red September, 21 000 руб.

Red September, 21 000 руб.

Outlaw Moscow, 19 500 руб.

Outlaw Moscow, 19 500 руб.

12storeez, 17 000 руб.

12storeez, 17 000 руб.

TRYYT, 15 500 руб.

TRYYT, 15 500 руб.

Barrow, Golden Line, 12 800 руб.

Barrow, Golden Line, 12 800 руб.

Hugo, ДЛТ, 12 450 руб.

Hugo, ДЛТ, 12 450 руб.

Сhernim Cherno, 9 800 руб.

Сhernim Cherno, 9 800 руб.

GARAGE x solutions., 8 490 руб.

GARAGE x solutions., 8 490 руб.

Ushatava, 8 450 руб.

Ushatava, 8 450 руб.

O'stin, 799 руб.

O'stin, 799 руб.

В мире мужских рубашек — звериный отрыв! Рыба-ископаемое у Hermes, безумные тигрята у TRYYT и зебра (главный принт этого года!) у Сhernim Cherno — миксуйте с костюмными бермудами (фэшн-необходимость лета!) и джинсами (самые лучшие — в BLCV) или пижамными брюками.

Шорты

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 105 000 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 105 000 руб.

Prada, ДЛТ, 80 000 руб.

Prada, ДЛТ, 80 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 68 900 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 68 900 руб.

Vetements, Daynight, 38 500 руб.

Vetements, Daynight, 38 500 руб.

Barrow, Golden Line, 13 900 руб.

Barrow, Golden Line, 13 900 руб.

Timberland, Bootwood, 12 341 руб.

Timberland, Bootwood, 12 341 руб.

House of Leo, 12 000 руб.

House of Leo, 12 000 руб.

Gent Manners, Golden Line, 11 200 руб.

Gent Manners, Golden Line, 11 200 руб.

Lee Cooper, 9 490 руб.

Lee Cooper, 9 490 руб.

Питерский Щит, 6 500 руб.

Питерский Щит, 6 500 руб. 

С явным отрывом лидируют (сюрпрайз-сюрпрайз) бермуды. Потертые из денима Dries Van Noten миксуем с полупрозрачной блузой или майкой-алкоголичкой. Приз за лучший стайлинг-трюк сезона достается Prada: Раф и Миучча заправляют шорты пиджак (для красоты!). Они же предлагают мэтчить шорты с рубашкой с чудаковатым принтом: вместо орнаментов – экзотические растения и «Чужой».

Лен

Agnona, ДЛТ, 152 500 руб.

Agnona, ДЛТ, 152 500 руб.

Loewe, TSUM Collect, 142 900 руб.

Loewe, TSUM Collect, 142 900 руб.

Rhude, ДЛТ, 113 500 руб.

Rhude, ДЛТ, 113 500 руб.

Brioni, ДЛТ, 105 500 руб.

Brioni, ДЛТ, 105 500 руб.

Casablanka, ДЛТ, 103 500 руб.

Casablanka, ДЛТ, 103 500 руб.

Off-White, TSUM Collect, 85 000 руб.

Off-White, TSUM Collect, 85 000 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 49 000 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 49 000 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 42 990 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 42 990 руб.

Aspesi, Peak, 38 460 руб.

Aspesi, Peak, 38 460 руб.

House of Leo, 27 000 руб.

House of Leo, 27 000 руб.

Finn Flare, 6 290 руб.

Finn Flare, 6 290 руб.

Gloria Jeans, 2 799 руб.

Gloria Jeans, 2 799 руб.

Лен — лучший друг масиков, чечиков и даже штрихов (последних легко вычислить по черной-черной рубашке Loewe), а золотистые ретриверы замечены в любви к вышитым тюльпанам House of Leo (не путать с нарциссами). Тем временем команда Andersson Bell ударилась в гжельскую вышивку ромашек и незабудок, мастера шик-стритвира Rhude увлеклись таитянскими пасторалями, а итальянские тяжеловесы Brioni поймали на нюдовой тенниске тень от пальмовой ветви (субтропическое бессознательное!).

Пляжные шорты и плавки

Jil Sander, ДЛТ, 69 550 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 69 550 руб.

Vetements, ДЛТ, 55 800 руб.

Vetements, ДЛТ, 55 800 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 52 100 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 52 100 руб.

Good Morning Tapes, Peak, 11 860 руб.

Good Morning Tapes, Peak, 11 860 руб.

12Storeez, 9 980 руб.

12Storeez, 9 980 руб.

Diesel, ДЛТ, 7 195 руб.

Diesel, ДЛТ, 7 195 руб.

Intimissimi, 5 999 руб.

Intimissimi, 5 999 руб.

Mango, 5 999 руб.

Mango, 5 999 руб.

Calzedonia, 4 999 руб.

Calzedonia, 4 999 руб.

Before Co:Create x Сила Ветра, 1 599 руб.

Before Co:Create x Сила Ветра, 1 599 руб.

Befree, 1 599 руб.

Befree, 1 599 руб.

Во всю экспериментируем с принтами: от кактусов Intimissimi и папайи Mango до грибных фотопринтов Good Morning Tapes (мечта фэшн-натуралиста!) и языков пламени Vetements. А лучшие черные плавки (это база) придумала команда Befree Co:Create в коллаборации с парусными энтузиастами из «Силы ветра» (пригодятся как на суше, так и во время морской вылазки на яхте!).

Летние кардиганы

Valentino, ДЛТ, 315 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 315 000 руб.

R13, ДЛТ, 78 500 руб.

R13, ДЛТ, 78 500 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 57 990 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 57 990 руб.

Gucci, TSUM Collect, 32 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 32 000 руб.

After Pray, NUW Store, 27 900 руб.

After Pray, NUW Store, 27 900 руб.

12Storeez, 25 000 руб.

12Storeez, 25 000 руб.

Red September, 18 850 руб.

Red September, 18 850 руб.

Kruzhok, NUW Store, 10 875 руб.

Kruzhok, NUW Store, 10 875 руб.

Сливаемся с мухоморной инсталляцией на выставке «Пушкинская-10» при помощи красно-белого кардигана Valentino и запасаемся попкорном для просмотра тру-крайма в трэш-хоррор-рванине R13. А для (воображаемого) выхода в море примеряем полосатый 12Storeez в тандеме с бермудами и палубными туфлями (обувной тренд сезона!).

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