55 лучших мужских рубашек, шорт, кардиганов и плавок этого лета

Во всю экспериментируем с принтами: от кактусов Intimissimi и папайи Mango до грибных фотопринтов Good Morning Tapes (мечта фэшн-натуралиста!) и языков пламени Vetements. А лучшие черные плавки (это база) придумала команда Befree Co:Create в коллаборации с парусными энтузиастами из «Силы ветра» (пригодятся как на суше, так и во время морской вылазки на яхте!).