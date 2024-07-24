55 лучших мужских рубашек, шорт, кардиганов и плавок этого лета

Рубашки-зебры, doodle-бермуды, огненные плавки и панк-шик-кардиганы: выбрали 55 лучших летних вещей для мужчин.
В мире мужских рубашек — звериный отрыв! Рыба-ископаемое у Hermes, безумные тигрята у TRYYT и зебра (главный принт этого года!) у Сhernim Cherno — миксуйте с костюмными бермудами (фэшн-необходимость лета!) и джинсами (самые лучшие — в BLCV) или пижамными брюками.
С явным отрывом лидируют (сюрпрайз-сюрпрайз) бермуды. Потертые из денима Dries Van Noten миксуем с полупрозрачной блузой или майкой-алкоголичкой. Приз за лучший стайлинг-трюк сезона достается Prada: Раф и Миучча заправляют шорты пиджак (для красоты!). Они же предлагают мэтчить шорты с рубашкой с чудаковатым принтом: вместо орнаментов – экзотические растения и «Чужой».
Лен — лучший друг масиков, чечиков и даже штрихов (последних легко вычислить по черной-черной рубашке Loewe), а золотистые ретриверы замечены в любви к вышитым тюльпанам House of Leo (не путать с нарциссами). Тем временем команда Andersson Bell ударилась в гжельскую вышивку ромашек и незабудок, мастера шик-стритвира Rhude увлеклись таитянскими пасторалями, а итальянские тяжеловесы Brioni поймали на нюдовой тенниске тень от пальмовой ветви (субтропическое бессознательное!).
Во всю экспериментируем с принтами: от кактусов Intimissimi и папайи Mango до грибных фотопринтов Good Morning Tapes (мечта фэшн-натуралиста!) и языков пламени Vetements. А лучшие черные плавки (это база) придумала команда Befree Co:Create в коллаборации с парусными энтузиастами из «Силы ветра» (пригодятся как на суше, так и во время морской вылазки на яхте!).
Сливаемся с мухоморной инсталляцией на выставке «Пушкинская-10» при помощи красно-белого кардигана Valentino и запасаемся попкорном для просмотра тру-крайма в трэш-хоррор-рванине R13. А для (воображаемого) выхода в море примеряем полосатый 12Storeez в тандеме с бермудами и палубными туфлями (обувной тренд сезона!).
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