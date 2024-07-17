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Вещи

50 красивых летних кардиганов: в цветочек, полоску и арт-крапинку

Второй год подряд индустрия моды не расстается с кардиганами (а как иначе во время триумфального The Eras Tour Тейлор Свифт, сочинившей трек Cardigan!). Трикотажные жакеты спасут в жару, защитят от ветра и помогут отработать главные тренды сезона (от кроше и цветочных принтов до панк-рванины и психоделичных горошков!). 

Gucci, ДЛТ, 475 200 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 475 200 руб.

Chanel, TSUM Collect, 184 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 184 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 180 000 руб.

Auralee, Peak, 153 960 руб.
Архивы пресс-служб

Auralee, Peak, 153 960 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 145 500 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 145 500 руб.

Prada, ДЛТ, 105 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 105 000 руб.

Dorothee Schumacher, Кенгуру, 72 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dorothee Schumacher, Кенгуру, 72 000 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 60 527 руб.
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 60 527 руб.

Diesel, Кенгуру, 59 000 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, Кенгуру, 59 000 руб.

IRO Paris, 57 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 57 900 руб.

AND the brand, 56 660 руб.
Архивы пресс-служб

AND the brand, 56 660 руб.

Миучча Прада продолжает противопоставлять оверсайзу акцентные приталенные силуэты (стимулируя популярность оземпикового шика): из коллекции Miu Miu FW'23 яркие обтягивающие кардиганы перекочевали на мужской показ Prada SS'25 и в наши гардеробы. Так что смело носим на голое тело хлопковые жакеты от итальянцев Fabiana Filippi в сочетании со стейтмент-ювелиркой (как советуют фэшн-редактор Леандра Медин и стайлинг-команда M Magazine), а для экспериментов с лэйерингом примеряем несколько кардиганов за раз либо комбинируем один из них с рубашкой и акцентным платком. 

Andersson Bell, Peak, 54 950 руб.
Архивы пресс-служб

Andersson Bell, Peak, 54 950 руб.

Monochrome, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Monochrome, 48 000 руб.

MSGM, Golden Line, 47 100 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Golden Line, 47 100 руб.

Vereja, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 46 000 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 45 565 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 45 565 руб.

Andreadamo, KM20, 39 700 руб.
Архивы пресс-служб

 Andreadamo, KM20, 39 700 руб.

Free Age, 37 800 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 37 800 руб.

Loulou Studio, ДЛТ, 36 500 руб.
Архивы пресс-служб

Loulou Studio, ДЛТ, 36 500 руб.

Closed, ДЛТ, 35 850 руб.
Архивы пресс-служб

Closed, ДЛТ, 35 850 руб.

Masterpeace, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 30 000 руб.

Monncahsmere, 24 980 руб.
Архивы пресс-служб

Monncahsmere, 24 980 руб.

Ugly Sweater Club, 23 700 руб.
Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, 23 700 руб.

Альтернатива кардиганам машинной вязки — кроше-техники (страх трипофоба!), приглянувшиеся дизайн-командам круизных коллекций Chanel и Gucci. Вслед за фитнес-иконой Анастасией Мироновой примеряем монохромный ажур от Lime, вдобавок присматриваясь к кокеткорным воротничкам Miu Miu и вязке Loulou Studio. Для отработки трендовых принтов выбираем зебровый кардиган Red September из мохера (а вдруг похолодает) и клетчатый MSGM (в числе фанатов узора аргайл замечена бывший редактор Elle и восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа).

Lyna+, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna+, 23 000 руб.

Mirstores, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mirstores, 18 000 руб.

Sorelle, 15 200 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle, 15 200 руб.

DADAknit, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

DADAknit, 14 990 руб.

Studio 29, 11 190 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 11 190 руб.

IDOL, 10 990 руб.
Архивы пресс-служб

IDOL, 10 990 руб.

2mood, 9 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 9 980 руб.

Rogov, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rogov, 9 900 руб.

Daisy Knit, 9 890 руб.
Архивы пресс-служб

Daisy Knit, 9 890 руб.

Pitkina, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Pitkina, 9 800 руб.

Самые летне-расслабленные варианты создали Lyna+ вместе с Оксаной Рим, а у 2mood найдены универсальные карди-халаты (на пляж, в офис и на завтрак в Peche возле открывшейся «Чернышевской»!). Невесомые паутинки лучше всего удаются DADAknit и IDOL, тем временем петербургские трикотажные профи Free Age и AND The Brand преуспели в кимоно-силуэтах и гранжевых необработанных краях (на зависть Marni!). Лютый авангард раздает фэшн-фольклорист Игорь Андреев в Vereja за счет сложносочиненной вязки приручил вязаных пауков-чихуахуа. 

annuko, 9 540 руб.
Архивы пресс-служб

annuko, 9 540 руб.

Ola Ola, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 9 000 руб.

Nininono, Babochka, 8 570 руб.
Архивы пресс-служб

Nininono, Babochka, 8 570 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 7 490 руб.
Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 7 490 руб.

You, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

You, 6 500 руб.

Ushatava, 5 250 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 5 250 руб.

Emka, 5 190 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 5 190 руб.

Belle You, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 4 999 руб.

To Be Blossom, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 4 990 руб.

Charmstore, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Charmstore, 4 490 руб.

Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 999 руб.

Aim Clo, 2 780 руб.
Архивы пресс-служб

Aim Clo, 2 780 руб.

Сливаемся с мухоморной инсталляцией на выставке «Пушкинская-10» при помощи горошкового кардигана Nininono (Кусама есть у нас дома!) и запасаемся попкорном для просмотра тру-крайма в клетчатом Mirstores (либо в жакете Emka в черно-белую тюремную полоску). А для (воображаемого) выхода в море примеряем Masterpeace в комбо с морячкой, плиссированной мини и палубными туфлями (обувной тренд сезона!). 

Valentino, ДЛТ, 315 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 315 000 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 57 990 руб.
Архивы пресс-служб

Andersson Bell, Studio Slow, 57 990 руб.

R13, ДЛТ, 78 500 руб.
Архивы пресс-служб

R13, ДЛТ, 78 500 руб.

Gucci, TSUM Collect, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, TSUM Collect, 32 000 руб.

After Pray, NUW Store, 27 900 руб.
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After Pray, NUW Store, 27 900 руб.

Barrow, ДЛТ, 26 850 руб.
Архивы пресс-служб

Barrow, ДЛТ, 26 850 руб.

12 Storeez, 24 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 24 980 руб.

Red September, 18 850 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 18 850 руб.

Kruzhok, NUW Store, 10 875 руб.
Архивы пресс-служб

Kruzhok, NUW Store, 10 875 руб.

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