50 красивых летних кардиганов: в цветочек, полоску и арт-крапинку

Второй год подряд индустрия моды не расстается с кардиганами (а как иначе во время триумфального The Eras Tour Тейлор Свифт, сочинившей трек Cardigan!). Трикотажные жакеты спасут в жару, защитят от ветра и помогут отработать главные тренды сезона (от кроше и цветочных принтов до панк-рванины и психоделичных горошков!).
Миучча Прада продолжает противопоставлять оверсайзу акцентные приталенные силуэты (стимулируя популярность оземпикового шика): из коллекции Miu Miu FW'23 яркие обтягивающие кардиганы перекочевали на мужской показ Prada SS'25 и в наши гардеробы. Так что смело носим на голое тело хлопковые жакеты от итальянцев Fabiana Filippi в сочетании со стейтмент-ювелиркой (как советуют фэшн-редактор Леандра Медин и стайлинг-команда M Magazine), а для экспериментов с лэйерингом примеряем несколько кардиганов за раз либо комбинируем один из них с рубашкой и акцентным платком.
Альтернатива кардиганам машинной вязки — кроше-техники (страх трипофоба!), приглянувшиеся дизайн-командам круизных коллекций Chanel и Gucci. Вслед за фитнес-иконой Анастасией Мироновой примеряем монохромный ажур от Lime, вдобавок присматриваясь к кокеткорным воротничкам Miu Miu и вязке Loulou Studio. Для отработки трендовых принтов выбираем зебровый кардиган Red September из мохера (а вдруг похолодает) и клетчатый MSGM (в числе фанатов узора аргайл замечена бывший редактор Elle и восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа).
Самые летне-расслабленные варианты создали Lyna+ вместе с Оксаной Рим, а у 2mood найдены универсальные карди-халаты (на пляж, в офис и на завтрак в Peche возле открывшейся «Чернышевской»!). Невесомые паутинки лучше всего удаются DADAknit и IDOL, тем временем петербургские трикотажные профи Free Age и AND The Brand преуспели в кимоно-силуэтах и гранжевых необработанных краях (на зависть Marni!). Лютый авангард раздает фэшн-фольклорист Игорь Андреев в Vereja за счет сложносочиненной вязки приручил вязаных пауков-чихуахуа.
Сливаемся с мухоморной инсталляцией на выставке «Пушкинская-10» при помощи горошкового кардигана Nininono (Кусама есть у нас дома!) и запасаемся попкорном для просмотра тру-крайма в клетчатом Mirstores (либо в жакете Emka в черно-белую тюремную полоску). А для (воображаемого) выхода в море примеряем Masterpeace в комбо с морячкой, плиссированной мини и палубными туфлями (обувной тренд сезона!).
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