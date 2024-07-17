50 красивых летних кардиганов: в цветочек, полоску и арт-крапинку

Миучча Прада продолжает противопоставлять оверсайзу акцентные приталенные силуэты (стимулируя популярность оземпикового шика): из коллекции Miu Miu FW'23 яркие обтягивающие кардиганы перекочевали на мужской показ Prada SS'25 и в наши гардеробы. Так что смело носим на голое тело хлопковые жакеты от итальянцев Fabiana Filippi в сочетании со стейтмент-ювелиркой (как советуют фэшн-редактор Леандра Медин и стайлинг-команда M Magazine), а для экспериментов с лэйерингом примеряем несколько кардиганов за раз либо комбинируем один из них с рубашкой и акцентным платком.