Лен — кашемир лета! Вот 77 вещей-доказательств

Классный лен — не мастхэв, а база: этим летом шагаем в нем и на важную планерку в бизнес-центр Quattro Corti (лен охлаждает тело похлеще офисного кондиционера!), и за высокоранговыми пирожными в новорожденную чайную «Крестецкой строчки».
Белоснежный лен — самый фотогеничный и самый модный (тренд заверен Людовиком де Сен-Серненом и Жакмюсом): легко находится в маккуиновских архивах (в люверсах и драпировках!) и в современных изданиях Chloé. Если белый шум надоел, то в поисках колористического разнообразия присматриваемся к оттенку топленого масла (как у юбки-полотенца Loewe) либо пускаемся во все цветовые тяжкие: от лазурного жакета Alessandro Vigilante из гардероба Плавалагуны до красно-карменовского топа I am studio.
В рубрике «коллекционный лот» встречаем льняное платье Gucci (сверху целиком и полностью украшено пайетками — римско-микеллевская мозаика!) по цене скромного хэтчбека. За демократичными фэшн-ценами идем на ресейл — например, у Vintage Voyage ловим первых ласточек с ассиметричной юбки JW Anderson, а в случае успеха сочетаем ее с белыми топами и футболками-поло.
Лен бывает смесовый, умягченный, премиальный (как у Nude Story), но порой он — не то, чем кажется: воздушные лонгсливы от петербургских романтиков My812 притворяются шифоном, невесомые чехлы от платьев 6 colors of linen — органзой, а Миучча Прада выдаёт льняную куртку-жакет Prada за гранжевую накидку из серого денима.
Отрабатываем главные тренды сезона, не вылезая из нарядов-охладителей: льняную лео-крапинку приручил австралийский бохо-дуэт Ники и Симоны Циммерманн, лучшие цветочные композиции найдены у кэжуал-мастеров 2mood, за полосатую матрасную полоску отвечают льняные спецы Linen Texture, а платье-поло Bottega Veneta так и просится в теннисный гардероб Зендеи (вместе с юбками-шортами, этим летом готовым составить модную конкуренцию нано-панталонам Miu Miu).
Не снимаем лен до первого внушительного похолодания: для модных геотегов на Ласковом пляже (croisettecore у нас дома!) примеряем ассиметричные футляры Lime, для хайкинга по историческому центру берем удобные бермуды Selfmade, а в ареале обитания «Стрит-арт хранения» достаем из массивного тоута авангардную рубашку Your Antihero (желательно вместе с черными парашютами).
Плюс сверяемся со временем: на утро выбираем важный пиджак Fabiana Filippi, а к вечеру в «Хороводе» повышаем градус нарядности до лифов-ракушек All We Need и топов-розочек Charmstore.
Лен — лучший друг масиков, чечиков и даже штрихов (последних легко вычислить по черной-черной рубашке Loewe), а золотистые ретриверы замечены в любви к вышитым тюльпанам House of Leo (не путать с нарциссами). Тем временем команда Andersson Bell ударилась в гжельскую вышивку ромашек и незабудок, мастера шик-стритвира Rhude увлеклись таитянскими пасторалями, а итальянские тяжеловесы Brioni поймали на нюдовой тенниске тень от пальмовой ветви (субтропическое бессознательное!).
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