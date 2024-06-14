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Лен — кашемир лета! Вот 77 вещей-доказательств

Классный лен — не мастхэв, а база: этим летом шагаем в нем и на важную планерку в бизнес-центр Quattro Corti (лен охлаждает тело похлеще офисного кондиционера!), и за высокоранговыми пирожными в новорожденную чайную «Крестецкой строчки».

Платье Gucci, TSUM Collect, 1 190 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Gucci, TSUM Collect, 1 190 000 руб.

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 360 000 руб.

Платье Gucci, TSUM Collect, 270 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Gucci, TSUM Collect, 270 000 руб.

Платье Chloe, ДЛТ, 258 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Chloe, ДЛТ, 258 500 руб.

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 160 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 160 000 руб.

Юбка Loewe, TSUM Collect, 125 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Loewe, TSUM Collect, 125 000 руб.

Жакет Alessandro Vigilante, ДЛТ, 119 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Alessandro Vigilante, ДЛТ, 119 500 руб.

Платье «Крестецкая строчка», 115 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье «Крестецкая строчка», 115 000 руб.

Жакет Co, ДЛТ, 112 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Co, ДЛТ, 112 500 руб.

Жакет Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 98 961 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 98 961 руб.

Юбка Jil Sander, День и Ночь, 97 020 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Jil Sander, День и Ночь, 97 020 руб.

Платье Forte dei Marmi Couture, Кенгуру, 96 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Forte dei Marmi Couture, Кенгуру, 96 000 руб.

Zimmermann, ДЛТ, 95 550 руб.
Архивы пресс-служб

Zimmermann, ДЛТ, 95 550 руб.

Белоснежный лен — самый фотогеничный и самый модный (тренд заверен Людовиком де Сен-Серненом и Жакмюсом): легко находится в маккуиновских архивах (в люверсах и драпировках!) и в современных изданиях Chloé. Если белый шум надоел, то в поисках колористического разнообразия присматриваемся к оттенку топленого масла (как у юбки-полотенца Loewe) либо пускаемся во все цветовые тяжкие: от лазурного жакета Alessandro Vigilante из гардероба Плавалагуны до красно-карменовского топа I am studio.

Юбка Dorothee Schumacher, ДЛТ, 82 800 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Dorothee Schumacher, ДЛТ, 82 800 руб.

Платье Cult Gaia, ДЛТ, 78 150 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Cult Gaia, ДЛТ, 78 150 руб.

Летнее пальто Lyna+, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Летнее пальто Lyna+, 75 000 руб.

Zimmermann, ДЛТ, 59 950 руб.
Архивы пресс-служб

Zimmermann, ДЛТ, 59 950 руб.

Топ In the Mood for Love, ДЛТ, 56 450 руб.
Архивы пресс-служб

Топ In the Mood for Love, ДЛТ, 56 450 руб.

Брюки Peserico, Кашемир и Шелк, 51 052 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Peserico, Кашемир и Шелк, 51 052 руб.

Платье Elena Miro, 38 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Elena Miro, 38 900 руб.

Платье Sanchy, 34 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sanchy, 34 900 руб.

Платье Aline, Babochka, 34 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Aline, Babochka, 34 500 руб.

Туника Masterpeace, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туника Masterpeace, 30 000 руб.

Платье Antelope the Label, Golden Line, 29 600 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Antelope the Label, Golden Line, 29 600 руб.

Платье Linen Sky, 27 800 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Linen Sky, 27 800 руб.

Пиджак Ushatava, 27 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Ushatava, 27 900 руб.

В рубрике «коллекционный лот» встречаем льняное платье Gucci (сверху целиком и полностью украшено пайетками — римско-микеллевская мозаика!) по цене скромного хэтчбека. За демократичными фэшн-ценами идем на ресейл — например, у Vintage Voyage ловим первых ласточек с ассиметричной юбки JW Anderson, а в случае успеха сочетаем ее с белыми топами и футболками-поло

Юбка JW Anderson, Vintage Voyage, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка JW Anderson, Vintage Voyage, 24 900 руб.

Жакет 12 Storeez, 22 980 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет 12 Storeez, 22 980 руб.

Брюки Nude Story, 21 450 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Nude Story, 21 450 руб.

Жакет GATE31, 20 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет GATE31, 20 990 руб.

Костюм DADAknit, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм DADAknit, 19 980 руб.

Брюки annuko, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки annuko, 18 900 руб.

Жакет Daisy Knit, 17 890 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Daisy Knit, 17 890 руб.

Larne, 17 800 руб.
Архивы пресс-служб

Larne, 17 800 руб.

Кимоно Mellow, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кимоно Mellow, 16 900 руб.

Рубашка Yuliawave, 16 200 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Yuliawave, 16 200 руб.

Лонгслив My812, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив My812, 16 000 руб.

Костюм Voishe, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм Voishe, 14 990 руб.

Юбка Moveli, 13 890 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Moveli, 13 890 руб.

Лен бывает смесовый, умягченный, премиальный (как у Nude Story), но порой он — не то, чем кажется: воздушные лонгсливы от петербургских романтиков My812 притворяются шифоном, невесомые чехлы от платьев 6 colors of linen — органзой, а Миучча Прада выдаёт льняную куртку-жакет Prada за гранжевую накидку из серого денима. 

Топ Present & Simple, 12 990 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Present & Simple, 12 990 руб.

Платье 2mood, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

Платье 2mood, 12 980 руб.

Платье Le Vertiver, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Le Vertiver, 12 500 руб.

Сорочка Yourantihero, 12 300 руб.
Архивы пресс-служб

Сорочка Yourantihero, 12 300 руб.

Шорты Razumno, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Razumno, 12 000 руб.

Idol, 10 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 10 990 руб.

Топ I am studio, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ I am studio, 10 900 руб.

Платье 6 colors of linen, 10 890 руб.
Архивы пресс-служб

Платье 6 colors of linen, 10 890 руб.

Elis, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Elis, 9 999 руб.

Платье Country Textile, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Country Textile, 9 900 руб.

Жилет Le Vertiver, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Le Vertiver, 9 500 руб.

Платье Lime, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Lime, 8 999 руб.

Блуза Pompa, 8 690 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Pompa, 8 690 руб.

Отрабатываем главные тренды сезона, не вылезая из нарядов-охладителей: льняную лео-крапинку приручил австралийский бохо-дуэт Ники и Симоны Циммерманн, лучшие цветочные композиции найдены у кэжуал-мастеров 2mood, за полосатую матрасную полоску отвечают льняные спецы Linen Texture, а платье-поло Bottega Veneta так и просится в теннисный гардероб Зендеи (вместе с юбками-шортами, этим летом готовым составить модную конкуренцию нано-панталонам Miu Miu). 

Топ Charmstore, 7 990 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Charmstore, 7 990 руб.

Бермуды Selfmade, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Бермуды Selfmade, 7 900 руб.

Топ Gerard Darel, 7 120 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Gerard Darel, 7 120 руб.

Юбка Anna Pekun, 6 980 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Anna Pekun, 6 980 руб.

Комбинезон Love Republic, 6 299 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон Love Republic, 6 299 руб.

Платье Sela, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sela, 5 999 руб.

Брюки Linen Texture, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Linen Texture, 5 500 руб.

Ivolga, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Ivolga, 5 200 руб.

Топ All We Need, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Топ All We Need, 4 990 руб.

Блуза «Остров имени тебя», 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза «Остров имени тебя»,  4 500 руб.

Шорты Finn Flare, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Finn Flare, 4 490 руб.

Рубашка You, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка You, 3 500 руб.

Рубашка Chois, 3 490 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Chois, 3 490 руб.

Не снимаем лен до первого внушительного похолодания: для модных геотегов на Ласковом пляже (croisettecore у нас дома!) примеряем ассиметричные футляры Lime, для хайкинга по историческому центру берем удобные бермуды Selfmade, а в ареале обитания «Стрит-арт хранения» достаем из массивного тоута авангардную рубашку Your Antihero (желательно вместе с черными парашютами). 

Плюс сверяемся со временем: на утро выбираем важный пиджак Fabiana Filippi, а к вечеру в «Хороводе» повышаем градус нарядности до лифов-ракушек All We Need и топов-розочек Charmstore.

Рубашка Agnona, ДЛТ, 152 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Agnona, ДЛТ, 152 500 руб.

Рубашка Loewe, TSUM Collect, 142 900 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Loewe, TSUM Collect, 142 900 руб.

Рубашка Rhude, ДЛТ, 113 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Rhude, ДЛТ, 113 500 руб.

Рубашка Brioni, ДЛТ, 105 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Brioni, ДЛТ, 105 500 руб.

Рубашка Casablanka, ДЛТ, 103 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Casablanka, ДЛТ, 103 500 руб.

Пиджак Off-White, TSUM Collect, 85 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Off-White, TSUM Collect, 85 000 руб.

Рубашка Aspesi, Peak, 54 950 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Aspesi, Peak, 54 950 руб.

Брюки Bottega Veneta, TSUM Collect, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Bottega Veneta, TSUM Collect, 49 000 руб.

Рубашка Andersson Bell, Studio Slow, 42 990 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Andersson Bell, Studio Slow, 42 990 руб.

Жилет House of Leo, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет House of Leo, 27 000 руб.

Брюки Finn Flare, 6 290 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Finn Flare, 6 290 руб.

Рубашка Gloria Jeans, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Gloria Jeans, 2 799 руб.

Лен — лучший друг масиков, чечиков и даже штрихов (последних легко вычислить по черной-черной рубашке Loewe), а золотистые ретриверы замечены в любви к вышитым тюльпанам House of Leo (не путать с нарциссами). Тем временем команда Andersson Bell ударилась в гжельскую вышивку ромашек и незабудок, мастера шик-стритвира Rhude увлеклись таитянскими пасторалями, а итальянские тяжеловесы Brioni поймали на нюдовой тенниске тень от пальмовой ветви (субтропическое бессознательное!).

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