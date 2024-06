Лен — кашемир лета! Вот 77 вещей-доказательств

Не снимаем лен до первого внушительного похолодания: для модных геотегов на Ласковом пляже (croisettecore у нас дома!) примеряем ассиметричные футляры Lime, для хайкинга по историческому центру берем удобные бермуды Selfmade, а в ареале обитания «Стрит-арт хранения» достаем из массивного тоута авангардную рубашку Your Antihero (желательно вместе с черными парашютами).

Плюс сверяемся со временем: на утро выбираем важный пиджак Fabiana Filippi, а к вечеру в «Хороводе» повышаем градус нарядности до лифов-ракушек All We Need и топов-розочек Charmstore.