Пижамные, гавайские и кроше: выбрали 60 лучших рубашек на лето

Не мастхэв, а база! Летом голосуем за пижамные из шелка, разноцветные гавайки и белоснежные из хлопка (нашли даже в виде корсета и с рукавами-крыльями!).
Пижама — униформа лета. А самые модные рубашки — домашние (или те, что такими притворяются). Gucci, Simonetta Ravizza и Celine хором призывают носить шелковые сорочки с экзотическими цветами, леопардовые (куда без них!) и традиционные в полоску. Их главные конкуренты — жизнерадостные гавайки, которые выгуливаем не только у бассейна или на островах, но и на террасе Aster Bakery и на тусовках легендарного бара «Стирка 40°».
Локалы упражняются в экспериментах с кроем и декором. Masterpeace создали кокеткорную рубашку с открытой спиной и рукавами-крыльями. А Nude Story — сорочку с фракообразным хвостом. Весельчаки Сhoux придумали разноцветную рубашку Франкеншейна с прорезями на локтях. А 2MOOD кивнули в сторону апсайклинга и выпустили сложносочиненную в клетку. За классику отвечают главные в Петербурге по минимализму Gate31 — отправляемся в гости за лаконичной сорочкой из вискозы в оттенке мха и за рубашкой в полоску (не путать с пижамной!).
В мире мужских рубашек — звериный отрыв! Рыба-ископаемое у Hermes, безумные тигрята у TRYYT и зебра (главный принт этого года!) у Сhernim Cherno — миксуйте с костюмными бермудами (фэшн-необходимость лета!) и джинсами (самые лучшие — в BLCV) или пижамными брюками.
Комментарии (0)