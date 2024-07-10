Пижамные, гавайские и кроше: выбрали 60 лучших рубашек на лето

Локалы упражняются в экспериментах с кроем и декором. Masterpeace создали кокеткорную рубашку с открытой спиной и рукавами-крыльями. А Nude Story — сорочку с фракообразным хвостом. Весельчаки Сhoux придумали разноцветную рубашку Франкеншейна с прорезями на локтях. А 2MOOD кивнули в сторону апсайклинга и выпустили сложносочиненную в клетку. За классику отвечают главные в Петербурге по минимализму Gate31 — отправляемся в гости за лаконичной сорочкой из вискозы в оттенке мха и за рубашкой в полоску (не путать с пижамной!).