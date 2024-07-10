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Вещи

Пижамные, гавайские и кроше: выбрали 60 лучших рубашек на лето

Не мастхэв, а база! Летом голосуем за пижамные из шелка, разноцветные гавайки и белоснежные из хлопка (нашли даже в виде корсета и с рукавами-крыльями!). 

Gucci, ДЛТ, 187 200 руб.

Gucci, ДЛТ, 187 200 руб.

Simonetta Ravizza, ДЛТ, 99 500 руб.

Simonetta Ravizza, ДЛТ, 99 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.

Крестецкая строчка, 87 000 руб.

Крестецкая строчка, 87 000 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 86 500 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 86 500 руб.

Celine, TSUM Collect, 75 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 75 000 руб.

Marni, ДЛТ, 74 550 руб.

Marni, ДЛТ, 74 550 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 62 300 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 62 300 руб.

Toteme, Oskelly, 60 000 руб.

Toteme, Oskelly, 60 000 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 55 000 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 55 000 руб.

Ushatava, 49 000 руб.

Ushatava, 49 000 руб.

Charo Ruiz Ibiza, ДЛТ, 48 450 руб.

Charo Ruiz Ibiza, ДЛТ, 48 450 руб.

MSGM, ДЛТ, 39 300 руб.

MSGM, ДЛТ, 39 300 руб.

Closed, ДЛТ, 37 600 руб.

Closed, ДЛТ, 37 600 руб.

MM6 MAISON MARGIELA, Кенгуру, 37 500 руб.

MM6 MAISON MARGIELA, Кенгуру, 37 500 руб.

FORTE_FORTE, Golden Line, 37 000 руб.

FORTE_FORTE, Golden Line, 37 000 руб.

RAZUMNO x MOX, 36 000 руб.

RAZUMNO x MOX, 36 000 руб.

Пижама — униформа лета. А самые модные рубашки — домашние (или те, что такими притворяются). Gucci, Simonetta Ravizza и Celine хором призывают носить шелковые сорочки с экзотическими цветами, леопардовые (куда без них!) и традиционные в полоску. Их главные конкуренты — жизнерадостные гавайки, которые выгуливаем не только у бассейна или на островах, но и на террасе Aster Bakery и на тусовках легендарного бара «Стирка 40°». 

LNB STUDIO, Babochka, 36 000 руб.

LNB STUDIO, Babochka, 36 000 руб.

Walk of Shame, 36 000 руб.

Walk of Shame, 36 000 руб.

ATELIERMARU, 35 000 руб.

ATELIERMARU, 35 000 руб.

Denimist, Daynight, 32 340 руб.

Denimist, Daynight, 32 340 руб.

Autentiments, 30 900 руб.

Autentiments, 30 900 руб.

IRO, 29 330 руб.

IRO, 29 330 руб.

Masterpeace, 28 000 руб.

Masterpeace, 28 000 руб.

Tara Jarmon, 26 900 руб.

Tara Jarmon, 26 900 руб.

Nude Story, 18 150 руб.

Nude Story, 18 150 руб.

EASY PESERICO, Кашемир и Шелк, 26 212 руб.

EASY PESERICO, Кашемир и Шелк, 26 212 руб.

Sanchy, 24 900 руб.

Sanchy, 24 900 руб.

Linen Sky, 19 770 руб.

Linen Sky, 19 770 руб.

YULIAWAVE, 18 750 руб.

YULIAWAVE, 18 750 руб. 

Any Wowzers, 18 500 руб.

Any Wowzers, 18 500 руб.

2MOOD, 17 980 руб.

2MOOD, 17 980 руб.

Seven Lab, 17 800 руб.

Seven Lab, 17 800 руб.

Сhoux, 16 980 руб.

Сhoux, 16 980 руб.

ELEGANZZA, 16 900 руб.

ELEGANZZA, 16 900 руб.

Pitkina, 16 700 руб.

Pitkina, 16 700 руб.

Mellow, 14 900 руб.

Mellow, 14 900 руб.

Gate31, 10 290 руб.

Gate31, 10 290 руб.

Локалы упражняются в экспериментах с кроем и декором. Masterpeace создали кокеткорную рубашку с открытой спиной и рукавами-крыльями. А Nude Story — сорочку с фракообразным хвостом. Весельчаки Сhoux придумали разноцветную рубашку Франкеншейна с прорезями на локтях. А 2MOOD кивнули в сторону апсайклинга и выпустили сложносочиненную в клетку. За классику отвечают главные в Петербурге по минимализму Gate31 — отправляемся в гости за лаконичной сорочкой из вискозы в оттенке мха и за рубашкой в полоску (не путать с пижамной!).  

12storeez, 12 980 руб.

12storeez, 12 980 руб.

Сode Couture, 10 200 руб.

Сode Couture, 10 200 руб.

Ushatava, 10 150 руб.

Ushatava, 10 150 руб.

MYLENE, Gerald Darel, 10 140 руб.

MYLENE, Gerald Darel, 10 140 руб.

Belle you, 9 999 руб.

Belle you, 9 999 руб.

Сhois Studios, 9 590 руб.

Сhois Studios, 9 590 руб.

Gate31, 8 990 руб.

Gate31, 8 990 руб.

VITTORIA VICCI, 8 950 руб.

VITTORIA VICCI, 8 950 руб.

Charmstore, 7 990 руб.

Charmstore, 7 990 руб.

All We Need x Антон тут рядом, 7 990 руб.

All We Need x Антон тут рядом, 7 990 руб.

Sisley, 7 690 руб.

Sisley, 7 690 руб.

Pompa, 6 083 руб.

Pompa, 6 083 руб.

United Colors of Benetton, 5 599 руб.

United Colors of Benetton, 5 599 руб.

Дефиле, 2 400 руб.

Дефиле, 2 400 руб.

SELA, 2 299 руб.

SELA, 2 299 руб.

В мире мужских рубашек — звериный отрыв! Рыба-ископаемое у Hermes, безумные тигрята у TRYYT и зебра (главный принт этого года!) у Сhernim Cherno — миксуйте с костюмными бермудами (фэшн-необходимость лета!) и джинсами (самые лучшие — в BLCV) или пижамными брюками. 

Hermes, TSUM Collect, 110 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 110 000 руб.

OAMC, Daynight, 96 250 руб.

OAMC, Daynight, 96 250 руб.

House of Leo, 26 000 руб.

House of Leo, 26 000 руб.

Red September, 21 000 руб.

Red September, 21 000 руб.

Outlaw Moscow, 19 500 руб.

Outlaw Moscow, 19 500 руб.

12storeez, 16 980 руб.

12storeez, 16 980 руб.

TRYYT, 15 500 руб.

TRYYT, 15 500 руб.

Barrow, Golden Line, 12 800 руб.

Barrow, Golden Line, 12 800 руб.

Hugo, ДЛТ, 12 450 руб.

Hugo, ДЛТ, 12 450 руб.

Сhernim Cherno, 9 800 руб.

Сhernim Cherno, 9 800 руб.

GARAGE x solutions., 8 490 руб.

GARAGE x solutions., 8 490 руб.

Ushatava, 8 450 руб.

Ushatava, 8 450 руб.

O'stin, 999 руб.

O'stin, 999 руб.

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