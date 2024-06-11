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Шорт-лист: 60 лучших шортов для нее и для него

Лето равно шорты! Все — от Miu Miu и Jacquemus до Chanel — призывают провести три ближайших месяца именно в них. Каких — сейчас расскажем. 

Prada, ДЛТ, 88 000 руб.

Prada, ДЛТ, 88 000 руб. 

Miu Miu, ДЛТ, 86 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 86 000 руб.

Amiri, ДЛТ, 82 750 руб.

Amiri, ДЛТ, 82 750 руб.

Magliano, Peak Store Moscow, 76 950 руб.

Magliano, Peak Store Moscow, 76 950 руб. 

Lorena Antoniazzi, Babochka, 67 100 руб.

Lorena Antoniazzi, Babochka, 67 100 руб. 

Ereda, Кашемир и Шелк, 62 879 руб.

Ereda, Кашемир и Шелк, 62 879 руб. 

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 59 800 руб.

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 59 800 руб. 

Zimmermann, ДЛТ, 53 950 руб.

Zimmermann, ДЛТ, 53 950 руб

Dries Van Noten, Daynight, 52 800 руб.

Dries Van Noten, Daynight, 52 800 руб. 

Jil Sander, Babochka, 50 300 руб.

Jil Sander, Babochka, 50 300 руб. 

Meowshka, 48 000 руб.

Meowshka, 48 000 руб.

GCDS, Кенгуру, 47 600 руб.

GCDS, Кенгуру, 47 600 руб. 

The Andamane, ДЛТ, 47 150 руб.

The Andamane, ДЛТ, 47 150 руб. 

Главные фэшн-универсалы сезона — бермуды, одинаково освоившиеся как на рабочих совещаниях, так и на кадрах светской хроники. За ними выстраиваемся в очередь к главным в Петербурге по классическому минимализму — GATE31. А за вариантом поэкстремальнее строим маршрут в бутик Golden Line  — там нашлись MM6 Maison Margiela с как бы случайным джинсовым поясом. Или к мастерам экспериментов Ushatava — здесь по традиции вывернули наизнанку небесно-голубые шорты изо льна (не пытайтесь повторить дома).

Oseree, ДЛТ, 39 050 руб.

Oseree, ДЛТ, 39 050 руб. 

Iro, 37 900 руб.

Iro, 37 900 руб. 

Tara Jarmon, 29 900 руб.

Tara Jarmon, 29 900 руб. 

Pervert, 27 000 руб.

Pervert, 27 000 руб. 

Say no more, 26 800 руб.

Say no more, 26 800 руб.

Le Sarte Pettegole, Кашемир и Шелк, 24 753 руб.

Le Sarte Pettegole, Кашемир и Шелк, 24 753 руб. 

Barrow, ДЛТ, 19 350 руб.

Barrow, ДЛТ, 19 350 руб. 

Gerald Darel, 17 900 руб.

Gerald Darel, 17 900 руб. 

Any Wowzers, 16 500 руб.

Any Wowzers, 16 500 руб. 

Monochrome, 16 000 руб.

Monochrome, 16 000 руб. 

Nude Story, 14 850 руб.

Nude Story, 14 850 руб. 

Sorelle Era, 14 000 руб.

Sorelle Era, 14 000 руб. 

2MOOD, 13 980 руб.

2MOOD, 13 980 руб. 

Seven Lab, 13 800 руб.

Seven Lab, 13 800 руб.

Prada и Miu Miu хором отрабатывают тренд на мужские боксеры в качестве женских шортов. Носим такие с oversize-рубашками из той же ткани или с неряшливо (читай: художественно!) заправленной вовнутрь футболкой. Локалы 404 NOT FOUND предлагают с помощью белоснежных микро-шортов сделать вид, что вы просто забыли снять пижаму (хэштег #wokeuplikethis). Помним, что ее и правда нет смысла снимать — заверено Хейли Бибер и петербургскими виртуозами пижам Maison by Nude и Any Wowzers. Идем дальше и конвертируем белье в шорты: например, в сливовые шелковые Corporelle.

404 Not Found, 12 800 руб.

404 Not Found, 12 800 руб. 

My812, 12 000 руб.

My812, 12 000 руб. 

GCDS, Кенгуру, 11 899 руб.

GCDS, Кенгуру, 11 899 руб. 

Walk of Shame, Babochka, 10 600 руб.

Walk of Shame, Babochka, 10 600 руб. 

Ushatava, 10 500 руб.

Ushatava, 10 500 руб. 

Adidas, SuperStep, 10 299 руб.

Adidas, SuperStep, 10 299 руб.

Pitkina, 9 700 руб.

Pitkina, 9 700 руб. 

Autentiments, 9 500 руб.

Autentiments, 9 500 руб. 

Selected, 9 500 руб.

Selected, 9 500 руб.

Emka, 8 990 руб.

Emka, 8 990 руб. 

Ushatava, 8 500 руб.

Ushatava, 8 500 руб. 

Corporelle, 8 290 руб.

Corporelle, 8 290 руб. 

Gate31, 7 990 руб.

Gate31, 7 990 руб. 

Choux, 7 480 руб.

Choux, 7 480 руб. 

Charuel, 6 990 руб.

Charuel, 6 990 руб. 

You, 6 990 руб.

You, 6 990 руб. 

1811stores, 6 990 руб.

1811stores, 6 990 руб. 

United Colors of Benetton, 6 599 руб.

United Colors of Benetton, 6 599 руб. 

The vow, 6 500 руб.

The vow, 6 500 руб. 

Charmstore, 5 490 руб.

Charmstore, 5 490 руб. 

Anna Pekun, 5 980 руб.

Anna Pekun, 5 980 руб. 

Sela, 3 299 руб.

Sela, 3 299 руб. 

Love Republic, 2 999 руб.

Love Republic, 2 999 руб. 

Lime, 2 590 руб.

Lime, 2 590 руб. 

Gloria Jeans, 2 499 руб.

Gloria Jeans, 2 499 руб. 

Befree, 2 299 руб.

Befree, 2 299 руб. 

Необходимость бермудов из денима признали Valentino, Isabel Marant и Dries Van Noten. По их примеру стилизуем джинсовые шорты с пиджаками и куртками из той же ткани. Если не успели обзавестись такими еще в прошлом сезоне (да, они с нами надолго!), шорты в наличии у Anna Pekun или у массмаркета с лицом Ирины Шейк – Gloria Jeans. Носим такие в духе Эмили Синдлев — с лоферами, высокими носками и беретом!     

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 105 000 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 105 000 руб.

Prada, ДЛТ, 80 000 руб.

Prada, ДЛТ, 80 000 руб.

Vetements, Daynight, 77 000 руб.

Vetements, Daynight, 77 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 68 900 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 68 900 руб.

Barrow, Golden Line, 19 800 руб.

Barrow, Golden Line, 19 800 руб.

Timberland, Bootwood, 12 341 руб.

Timberland, Bootwood, 12 341 руб.

House of Leo, 12 000 руб.

House of Leo, 12 000 руб.

Gent Manners, Golden Line, 11 200 руб.

Gent Manners, Golden Line, 11 200 руб.

Питерский Щит, 6 500 руб.

Питерский Щит, 6 500 руб. 

В мире мужских шорт с явным отрывом лидируют (сюрпрайз-сюрпрайз) бермуды. Потертые из денима Dries Van Noten миксуем с полупрозрачной блузой или майкой-алкоголичкой. Приз за лучший стайлинг-трюк сезона достается Prada: Раф и Миучча заправляют шорты пиджак (для красоты!). Они же предлагают мэтчить шорты с рубашкой с чудаковатым принтом: вместо орнаментов – экзотические растения и «Чужой». 

Текст: Юлия Ишимова

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