Шорт-лист: 60 лучших шортов для нее и для него

Необходимость бермудов из денима признали Valentino, Isabel Marant и Dries Van Noten. По их примеру стилизуем джинсовые шорты с пиджаками и куртками из той же ткани. Если не успели обзавестись такими еще в прошлом сезоне (да, они с нами надолго!), шорты в наличии у Anna Pekun или у массмаркета с лицом Ирины Шейк – Gloria Jeans. Носим такие в духе Эмили Синдлев — с лоферами, высокими носками и беретом!