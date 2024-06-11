Шорт-лист: 60 лучших шортов для нее и для него

Лето равно шорты! Все — от Miu Miu и Jacquemus до Chanel — призывают провести три ближайших месяца именно в них. Каких — сейчас расскажем.
Главные фэшн-универсалы сезона — бермуды, одинаково освоившиеся как на рабочих совещаниях, так и на кадрах светской хроники. За ними выстраиваемся в очередь к главным в Петербурге по классическому минимализму — GATE31. А за вариантом поэкстремальнее строим маршрут в бутик Golden Line — там нашлись MM6 Maison Margiela с как бы случайным джинсовым поясом. Или к мастерам экспериментов Ushatava — здесь по традиции вывернули наизнанку небесно-голубые шорты изо льна (не пытайтесь повторить дома).
Prada и Miu Miu хором отрабатывают тренд на мужские боксеры в качестве женских шортов. Носим такие с oversize-рубашками из той же ткани или с неряшливо (читай: художественно!) заправленной вовнутрь футболкой. Локалы 404 NOT FOUND предлагают с помощью белоснежных микро-шортов сделать вид, что вы просто забыли снять пижаму (хэштег #wokeuplikethis). Помним, что ее и правда нет смысла снимать — заверено Хейли Бибер и петербургскими виртуозами пижам Maison by Nude и Any Wowzers. Идем дальше и конвертируем белье в шорты: например, в сливовые шелковые Corporelle.
Необходимость бермудов из денима признали Valentino, Isabel Marant и Dries Van Noten. По их примеру стилизуем джинсовые шорты с пиджаками и куртками из той же ткани. Если не успели обзавестись такими еще в прошлом сезоне (да, они с нами надолго!), шорты в наличии у Anna Pekun или у массмаркета с лицом Ирины Шейк – Gloria Jeans. Носим такие в духе Эмили Синдлев — с лоферами, высокими носками и беретом!
В мире мужских шорт с явным отрывом лидируют (сюрпрайз-сюрпрайз) бермуды. Потертые из денима Dries Van Noten миксуем с полупрозрачной блузой или майкой-алкоголичкой. Приз за лучший стайлинг-трюк сезона достается Prada: Раф и Миучча заправляют шорты пиджак (для красоты!). Они же предлагают мэтчить шорты с рубашкой с чудаковатым принтом: вместо орнаментов – экзотические растения и «Чужой».
Текст: Юлия Ишимова
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