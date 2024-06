Шорт-лист: 60 лучших шортов для нее и для него

Prada и Miu Miu хором отрабатывают тренд на мужские боксеры в качестве женских шортов. Носим такие с oversize-рубашками из той же ткани или с неряшливо (читай: художественно!) заправленной вовнутрь футболкой. Локалы 404 NOT FOUND предлагают с помощью белоснежных микро-шортов сделать вид, что вы просто забыли снять пижаму (хэштег #wokeuplikethis). Помним, что ее и правда нет смысла снимать — заверено Хейли Бибер и петербургскими виртуозами пижам Maison by Nude и Any Wowzers. Идем дальше и конвертируем белье в шорты: например, в сливовые шелковые Corporelle.