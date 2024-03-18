Что Где Брать: выбрали лучшие вещи, на которые только способны локальные бренды

Отдел моды «Собака.ru» проделал неистовый полевой ресерч и делится результатами: отвечает на главный вопрос — что где брать. Мы прокачали собственную сервисность и составили маршрутную карту, чтобы между вами и вашим любимым кроп-жакетом, джинсами или гранд-платьем пролегал кратчайший отрезок (длиной в уверенный клик!). И важно: фиксируем появление нового социального пласта — у русских брендов наконец появились амбассадоры. Это модники А-листа, осознанно променявшие Balenciaga на Ushatava, Alaia на Belik, Saint Laurent на Autentiments (и да, The Row на 12 Storeez!).