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Что Где Брать: выбрали лучшие вещи, на которые только способны локальные бренды

Российское фэшн-пространство расширяется и заселяется с такой скоростью, что можно потерять ориентиры. Модные бренды выстраиваются в иерархию — появляется новый истеблишмент.

Платья  Сумки  Тейлоринг  Обувь  Пальто и куртки  Деним  Трикотаж  Белье

Отдел моды «Собака.ru» проделал неистовый полевой ресерч и делится результатами: отвечает на главный вопрос — что где брать. Мы прокачали собственную сервисность и составили маршрутную карту, чтобы между вами и вашим любимым кроп-жакетом,  джинсами или гранд-платьем пролегал кратчайший отрезок (длиной в уверенный клик!). И важно: фиксируем появление нового социального пласта — у русских брендов наконец появились амбассадоры. Это модники А-листа, осознанно променявшие Balenciaga на Ushatava, Alaia на Belik, Saint Laurent на Autentiments (и да, The Row на 12 Storeez!).

Belik, Atelier Biser, Yanina Couture, Kalmanovich: кто делает самые нарядные платья?

Платья — главная русская фэшн-скрепа: Янина и Подвальная одели в перья и стразы весь Голливуд, Калманович приручила вечерний прет-а-порте, а Белик провозгласила эру посткутюра.

Imakebags, JENËK, Arny Praht, Madame Chatelet: вот главные российские it-bags

Пока Джонатан Андерсон плодит голубей, жаб и ежат, аксессуарные локалы-искусники куют клатчи-ветки, плетут ведьминские сумки и тиражируют сердца.

Ushatava, Pervert, Ola Ola, Autentiments: кто делает лучший русский тейлоринг?

Фиксируем расцвет фэшн-тейлоринга: сложносочиненные пиджаки-плащи Ushatava из прозрачного винила, сенлорановские кроп-жакеты Autentiments и арт-пиджаки Ola Ola в узорах с советских ковров.

Homies, RxBshoes, Razumno, Sintezia: кто придумывает самую крутую (и высокохудожественную!) обувь?

Лоферы Prada и тапочки Balenciaga есть у нас дома: локальные сапожники-виртуозы приручили стоковую кожу и пробковое дерево, мастерят панк-ботильоны и сочиняют высокохудожественные кутюрные мюли (с Гогеном и Малевичем!).

12 Storeez, Gate31, Choux, YuliaWave: у кого брать самые классные пальто и куртки?

Русские дизайнеры придумывают лучшие стритвир-бомберы, отшивают образцовые кашемировые пальто и делают технологичный фэшн-аудтор, бросая вызов Fear of God и Juun.J.

Red September, BLCV, At Ease: существует ли русский деним?

Русский деним есть: правильно посаженные бананы, стрейты идеальной потертости, ажурные палаццо идут в комбо с экоустойчивыми материалами и способны бросить вызов Diesel, Levi’s и Andersson Bell.

Vereja, Mirstores, Lyna+, Free Age: главные фэшн-передовики трикотажа

Чемпионы русского трикотажа — это арт-жилетки Vereja (Chopova Lowena дома), шелковые кардиганы Free Age (в духе Miu Miu), свитеры-барельефы Mirstores (привет, матье блази!) и полупрозрачные водолазки Lyna+ (не хуже The Row).

Corporelle, Chois, Blizhe, Petra, belle you: кто делает лучшее российское белье?

В авангарде русского female gaze — бельевые бренды: шьют бра и слипы по индивидуальным меркам (никаких навязанных фэшн-стандартов!) с акцентом на телесность, раздавая сексуальность на своих правилах.

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