Что Где Брать: выбрали лучшие вещи, на которые только способны локальные бренды

Российское фэшн-пространство расширяется и заселяется с такой скоростью, что можно потерять ориентиры. Модные бренды выстраиваются в иерархию — появляется новый истеблишмент.
Отдел моды «Собака.ru» проделал неистовый полевой ресерч и делится результатами: отвечает на главный вопрос — что где брать. Мы прокачали собственную сервисность и составили маршрутную карту, чтобы между вами и вашим любимым кроп-жакетом, джинсами или гранд-платьем пролегал кратчайший отрезок (длиной в уверенный клик!). И важно: фиксируем появление нового социального пласта — у русских брендов наконец появились амбассадоры. Это модники А-листа, осознанно променявшие Balenciaga на Ushatava, Alaia на Belik, Saint Laurent на Autentiments (и да, The Row на 12 Storeez!).
Платья — главная русская фэшн-скрепа: Янина и Подвальная одели в перья и стразы весь Голливуд, Калманович приручила вечерний прет-а-порте, а Белик провозгласила эру посткутюра.
Пока Джонатан Андерсон плодит голубей, жаб и ежат, аксессуарные локалы-искусники куют клатчи-ветки, плетут ведьминские сумки и тиражируют сердца.
Фиксируем расцвет фэшн-тейлоринга: сложносочиненные пиджаки-плащи Ushatava из прозрачного винила, сенлорановские кроп-жакеты Autentiments и арт-пиджаки Ola Ola в узорах с советских ковров.
Лоферы Prada и тапочки Balenciaga есть у нас дома: локальные сапожники-виртуозы приручили стоковую кожу и пробковое дерево, мастерят панк-ботильоны и сочиняют высокохудожественные кутюрные мюли (с Гогеном и Малевичем!).
Русские дизайнеры придумывают лучшие стритвир-бомберы, отшивают образцовые кашемировые пальто и делают технологичный фэшн-аудтор, бросая вызов Fear of God и Juun.J.
Русский деним есть: правильно посаженные бананы, стрейты идеальной потертости, ажурные палаццо идут в комбо с экоустойчивыми материалами и способны бросить вызов Diesel, Levi’s и Andersson Bell.
Чемпионы русского трикотажа — это арт-жилетки Vereja (Chopova Lowena дома), шелковые кардиганы Free Age (в духе Miu Miu), свитеры-барельефы Mirstores (привет, матье блази!) и полупрозрачные водолазки Lyna+ (не хуже The Row).
В авангарде русского female gaze — бельевые бренды: шьют бра и слипы по индивидуальным меркам (никаких навязанных фэшн-стандартов!) с акцентом на телесность, раздавая сексуальность на своих правилах.
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