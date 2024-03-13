Belik, Atelier Biser, Yanina Couture, Kalmanovich: кто делает самые нарядные платья?

Хайповые кутюрные платья создаются не в экспериментальных цехах Valentino и Christian Dior, а в скромном ателье индпошива Atelier Biser на Таврической улице в Петербурге. Оттуда разлетаются по всему миру: к R&B-иконе Сиаре, бразильской поп-диве Анитте и неувядающей Джей Ло. Невероятный глобальный фэшн-успех — заслуга кутюрье-самоучки Ксении Подвальной. Мечтает одеть с ног до головы Бейонсе (та пока примерила только перчатки бренда) — на пути к цели раздает стразовые кэтсьюты, кружевные корсетные мини и лазурные бодиконы с драпировками в весенне-летней коллекции Diva (наряды уже покорили звезду «Танцев улиц» Дженнифер Фриман и «Миссис Мейзел» в лице Рейчел Броснахэн).