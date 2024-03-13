Belik, Atelier Biser, Yanina Couture, Kalmanovich: кто делает самые нарядные платья?

Платья — главная русская фэшн-скрепа: Янина и Подвальная одели в перья и стразы весь Голливуд, Калманович приручила вечерний прет-а-порте, а Белик провозгласила эру посткутюра.
Belik
Кто делает: посткутюрье Мария Белик
Лучшие скульптурные платья страны придумывает идеолог посткутюра Маша Белик. Маша отрицает фэшн-график, показы и компьютеры и наделяет ткани агентностью. Бросила Париж и работу в Steffie Christiaens ради роли старшего дизайнера в Ulyana Sergeenko, а затем стала самостоятельной кутюрной единицей, одев в свои монументальные платья-статуи Снежанну Георгиеву, Лену Перминову, Софью Эрнст, а также Лизу Шакиру и Дарью Мороз (на обложке «Собака.ru»). В новой коллекции «Шипы и розы» (главный герой мудборда — Франсиско Гойя эпохи «Капричос») дополнила фирменные наряды асимметричными драпировками, готичными корсетами и плиссировкой с эффектом мраморной вуали.
Снежанна Георгиева
Светская гранд-дама
Я очень ценю все, что делает Маша Белик — силуэт, кропотливую работу и яркий кутюрный почерк, который сложно спутать. Корсетные платья Belik требуют дисциплины в носке — в первую очередь осанки. Главное в корсетах не удобство, а образ, атмосфера и настроение, и все это есть в каждом кутюрном наряде бренда.
Kalmanovich
Кто делает: виртуоз дофаминовой вечерки Юлия Калманович
Самый весенний наряд — оранжевое платье из тафты от виртуоза прет-а-порте вечерки (и талантливой выпускницы лаборатории Славы Зайцева) Юлии Калманович, чьи вещи в мире носят Хейли Бибер, Леандра Медин и Кэти Перри, а дома — журналист Ксения Соловьева и фэшн-деятель Марина Голомаздина. Декольте платья украшено акцентными сборками и перламутровыми цветками из страз (flowers for spring!). Дофаминовая фэшн-альтернатива из весенне-летней коллекции бренда — салатовый топ-бандо с объемным рукавом и алое платье из тафты с гранд-бантом на поясе (на зависть Giambattista Valli и Carolina Herrera).
Yanina Couture
Кто делает: легенда кутюра Юлия Янина
Самые богатые на декор вечерние платья — в кутюрных работах модного дома Yanina. За три десятилетия дизайнер Юлия Янина прошла путь от саратовского ателье до почетного места в расписании недели высокой моды в Париже и фэшн-дружбы с Джей Ло, Адрианой Скленариковой и Фань Бинбин. В весенней коллекции променяла привычный flowercore на черных лебедей из страз и перьев на силуэтных платьях, крылатых кейпах и приталенных жакетах.
Atelier Biser
Ciara в кейпе Atelier Biser
Кто делает: кутюрье-феномен Ксения Подвальная
Хайповые кутюрные платья создаются не в экспериментальных цехах Valentino и Christian Dior, а в скромном ателье индпошива Atelier Biser на Таврической улице в Петербурге. Оттуда разлетаются по всему миру: к R&B-иконе Сиаре, бразильской поп-диве Анитте и неувядающей Джей Ло. Невероятный глобальный фэшн-успех — заслуга кутюрье-самоучки Ксении Подвальной. Мечтает одеть с ног до головы Бейонсе (та пока примерила только перчатки бренда) — на пути к цели раздает стразовые кэтсьюты, кружевные корсетные мини и лазурные бодиконы с драпировками в весенне-летней коллекции Diva (наряды уже покорили звезду «Танцев улиц» Дженнифер Фриман и «Миссис Мейзел» в лице Рейчел Броснахэн).
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