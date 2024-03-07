Vereja, Mirstores, Lyna+, Free Age: главные фэшн-передовики трикотажа

Лучшее поло (на зависть Dries Van Noten) из полупрозрачной вискозы сшили петербургские спецы по премиальному трикотажу Free Age. Вещи бренда носят актриса Полина Сидихина и прима­балерина Мария Абашова. Серебристый джемпер украшен акцентной молнией — пригодится в сочетании и с денимом, и с атласной мидакси. Секрет успеха Free Age — эксперименталь- ное производство в цехах «Красного треугольника» с 19­-ю суперсовременными вязальными машинами и фэшн­дисциплина фаундера Татьяны Затравиной. Последовательно работает в расписании мировых байерских сессий, показывает две сезонные коллекции в год, а вместе с легендой глянца Екатериной Мухиной воплотил в жизнь нежный бренд-мейковер. На весну Free Age приготовил небесно­голубые кардиганы, двухсторонние шелковые костюмы и анималистичные платья и вовсю готовится к открытию нового бутика в Петербурге.