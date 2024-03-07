Vereja, Mirstores, Lyna+, Free Age: главные фэшн-передовики трикотажа

Чемпионы русского трикотажа — это арт-жилетки Vereja (Chopova Lowena дома), шелковые кардиганы Free Age (в духе Miu Miu), свитеры-барельефы Mirstores (привет, матье блази!) и полупрозрачные водолазки Lyna+ (не хуже The Row)
Lyna+
Лили Григалашвили в комбинезоне Lyna+
Кто делает: трикотажный артизан Юлия Крестинина
Самая тонкая водолазка из шелка и шерсти мериноса — у мастеров полупрозрачного трикотажа Lyna+. Фаундер Юлия Крестинина сумела развить собственное ателье до высокотехнологичного производства (спасибо японским супермашинам вязальщицам ShimaSeiki), но сохранила артизанский фэшнподход: отшивает лимитированные капсулытрансформеры с пристальным вниманием к качеству. Заручившись кураторской поддержкой минимал дивы Оксаны Рим, Lyna+ шагнула в большую фэшнигру, став флагманом тихой роскоши в мире трикотажа — с велнесинфлюенсером Натальей Османн, ювелиром Лили Григалашвили и стилистом Мари Мих в роли верных бренддрузей.
Оксана Рим
Стилист, креативный директор Lyna+
Вместе с Юлей Крестининой мы планомерно, четко и осознанно подходим к нашей нише премиального, комфортного и уникального трикотажа. Я работаю над стайлингом вещей и бренд-концепцией — от дизайна шоурума и стиля ведения соцсетей до разработки летней льняной капсулы. Юля фанат своего дела, знает все о производстве трикотажа, разбирается во всех технологических процессах и крутой аналитик. Эти черты присущи и мне, поэтому нам так легко в команде.
Free Age
Кто делает: петербургский фэшн-передовик Татьяна Затравина
Лучшее поло (на зависть Dries Van Noten) из полупрозрачной вискозы сшили петербургские спецы по премиальному трикотажу Free Age. Вещи бренда носят актриса Полина Сидихина и примабалерина Мария Абашова. Серебристый джемпер украшен акцентной молнией — пригодится в сочетании и с денимом, и с атласной мидакси. Секрет успеха Free Age — эксперименталь- ное производство в цехах «Красного треугольника» с 19-ю суперсовременными вязальными машинами и фэшндисциплина фаундера Татьяны Затравиной. Последовательно работает в расписании мировых байерских сессий, показывает две сезонные коллекции в год, а вместе с легендой глянца Екатериной Мухиной воплотил в жизнь нежный бренд-мейковер. На весну Free Age приготовил небесноголубые кардиганы, двухсторонние шелковые костюмы и анималистичные платья и вовсю готовится к открытию нового бутика в Петербурге.
Vereja
Кто делает: панк-вязальщики Игорь Андреев и Маша Комарова
Главный авангардный кардиган весны связали трикотажные визионеры Vereja (их перчатки с бабочками и платья-паутинки носят тиктокмиллионница Юля Гаврилина и фэшндива Ольга Карпуть). За кроше-причудами стоят фаундеры Игорь Андреев и Маша Комарова с командой из 70 вязальщиков: в 2019--м начинали с апсайклэкспериментов с пряжей, а осенью 2023-го одели героев климатического балета-антиутопии «О дивный новый мир» Ильи Манылова для Новой сцены Александринского театра в свои деконструктивистские боди и рваные кэтсьюты. Этой весной раздают яркие жилетки с фирменными паука- мичихуахуа, кружевные юбки и краснокорал- ловые свитеры с цветочной вышивкой, обещая удивить кампейном в жанре психохоррора (ом- маж Билли Миллигану и Джеймсу Макэвою из «Сплита»).
Mirstores
Кто делает: фэшн-вязальщица Катя Киндрась
Самая виртуозная вязка — у уютных свитеров и кардиганов из стопроцентной шерсти от бренда трикотажа ручной работы Mirstores. В 2020 году команда из двадцати вязальщиц во главе с худруком Катей Киндрась придумала фирменный принцип вязки «рисунок поверх рисунка» — так на свитерах марки появились объемные барашки, разноцветные розы и астрологические овны с козерогами. Плюс новая техника позволила создавать рельефные узоры из разномастных кос — как на приталенном оверсайз-свитере «Три текстуры» из корпуса бестселлеров бренда. В трикотаже марки ищут уют медиауправленец Ксения Собчак, гений коммуникаций Саша Жаркова и фэшн-интервьюер Настя Полетаева.
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