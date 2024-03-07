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Vereja, Mirstores, Lyna+, Free Age: главные фэшн-передовики трикотажа

Чемпионы русского трикотажа — это арт-жилетки Vereja (Chopova Lowena дома), шелковые кардиганы Free Age (в духе Miu Miu), свитеры-барельефы Mirstores (привет, матье блази!) и полупрозрачные водолазки Lyna+ (не хуже The Row)

Lyna+

Лили Григалашвили в комбинезоне Lyna+
Архив Лили Григалашвили

Лили Григалашвили в комбинезоне Lyna+

Кардиган Lyna+, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Lyna+, 52 000 руб.

Водолазка Lyna+, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Водолазка Lyna+, 25 000 руб.

Водолазка Lyna+, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Водолазка Lyna+, 26 000 руб.

Кто делает: трикотажный артизан Юлия Крестинина

Самая тонкая водолазка из шелка и шерсти мериноса — у мастеров полупрозрачного трикотажа Lyna+. Фаундер Юлия Крестинина сумела развить собственное ателье до высокотехнологичного производства (спасибо японским супермашинам­ вязальщицам Shima­Seiki), но сохранила артизанский фэшн­подход: отшивает лимитированные капсулы­трансформеры с пристальным вниманием к качеству. Заручившись кураторской поддержкой минимал­ дивы Оксаны Рим, Lyna+ шагнула в большую фэшн­игру, став флагманом тихой роскоши в мире трикотажа — с велнес­инфлюенсером Натальей Османн, ювелиром Лили Григалашвили и стилистом Мари Мих в роли верных бренд­друзей.

Оксана Рим

Стилист, креативный директор Lyna+

Вместе с Юлей Крестининой мы планомерно, четко и осознанно подходим к нашей нише премиального, комфортного и уникального трикотажа. Я работаю над стайлингом вещей и бренд-концепцией — от дизайна шоурума и стиля ведения соцсетей до разработки летней льняной капсулы. Юля фанат своего дела, знает все о производстве трикотажа, разбирается во всех технологических процессах и крутой аналитик. Эти черты присущи и мне, поэтому нам так легко в команде.

Free Age

Екатерина Мухина во Free Age
Кристина Снегирева

Екатерина Мухина во Free Age

Жакет Free Age, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Free Age, 48 000 руб.

Юбка Free Age, 44 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Free Age, 44 000 руб.

Кто делает: петербургский фэшн-передовик Татьяна Затравина

Лучшее поло (на зависть Dries Van Noten) из полупрозрачной вискозы сшили петербургские спецы по премиальному трикотажу Free Age. Вещи бренда носят актриса Полина Сидихина и прима­балерина Мария Абашова. Серебристый джемпер украшен акцентной молнией — пригодится в сочетании и с денимом, и с атласной мидакси. Секрет успеха Free Age — эксперименталь- ное производство в цехах «Красного треугольника» с 19­-ю суперсовременными вязальными машинами и фэшн­дисциплина фаундера Татьяны Затравиной. Последовательно работает в расписании мировых байерских сессий, показывает две сезонные коллекции в год, а вместе с легендой глянца Екатериной Мухиной воплотил в жизнь нежный бренд-мейковер. На весну Free Age приготовил небесно­голубые кардиганы, двухсторонние шелковые костюмы и анималистичные платья и вовсю готовится к открытию нового бутика в Петербурге.

Vereja

Перчатки Vereja, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Перчатки Vereja, 24 000 руб.

Свитер Vereja
Архивы пресс-служб

Свитер Vereja

Свитер Vereja
Архивы пресс-служб

Свитер Vereja

Кто делает: панк-вязальщики Игорь Андреев и Маша Комарова

Главный авангардный кардиган весны связали трикотажные визионеры Vereja (их перчатки с бабочками и платья­-паутинки носят тикток­миллионница Юля Гаврилина и фэшн­дива Ольга Карпуть). За кроше­-причудами стоят фаундеры Игорь Андреев и Маша Комарова с командой из 70 вязальщиков: в 2019--­м начинали с апсайкл­экспериментов с пряжей, а осенью 2023­-го одели героев климатического балета­-антиутопии «О дивный новый мир» Ильи Манылова для Новой сцены Александринского театра в свои деконструктивистские боди и рваные кэтсьюты. Этой весной раздают яркие жилетки с фирменными паука- ми­чихуахуа, кружевные юбки и красно­корал- ловые свитеры с цветочной вышивкой, обещая удивить кампейном в жанре психохоррора (ом- маж Билли Миллигану и Джеймсу Макэвою из «Сплита»).

Mirstores

Саша Жаркова в свитере Mirstores
Архивы пресс-служб

Саша Жаркова в свитере Mirstores

Кардиган Mirstores, 23 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Mirstores, 23 990 руб.

Кардиган Mirstores, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Mirstores, 24 990 руб.

Кто делает: фэшн-вязальщица Катя Киндрась

Самая виртуозная вязка — у уютных свитеров и кардиганов из стопроцентной шерсти от бренда трикотажа ручной работы Mirstores. В 2020 году команда из двадцати вязальщиц во главе с худ­руком Катей Киндрась придумала фирменный принцип вязки «рисунок поверх рисунка» — так на свитерах марки появились объемные барашки, разноцветные розы и астрологические овны с козерогами. Плюс новая техника позволила создавать рельефные узоры из разномастных кос — как на приталенном оверсайз­-свитере «Три текстуры» из корпуса бестселлеров бренда. В трикотаже марки ищут уют медиауправленец Ксения Собчак, гений коммуникаций Саша Жаркова и фэшн­-интервьюер Настя Полетаева.

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