Red September, BLCV, At Ease: существует ли русский деним?

Русский деним есть: правильно посаженные бананы, стрейты идеальной потертости, ажурные палаццо идут в комбо с экоустойчивыми материалами и способны бросить вызов Diesel, Levi’s и Andersson Bell
Red September
Мария Миногарова в джинсах и куртке Red September c Ильей Куручем
Джинсы Red September
Джинсы Red September
Шорты Red September
Кто делает: профи стритвира Ольга Васюкова
Самые авангардные джинсы весны — брюки-косы с высокой посадкой и геометричными вырезами (в числе фанатов — Маша Миногарова). Они придуманы выпускницей флорентийской Polimoda и мастером стритвира Ольгой Васюковой, взрастившей бренд Red September, в экспериментальных цехах которого работают с асимметричным кроем и интерпретируют в вещах (пост)советские культурные коды (например, сочиняют принты с панельками и фрагментами фотохроники с пляжа 1970-х). Ольга планирует вежливо подвинуть Ader Error и Maison Mihara Yasuhiro, а пока одевает нас (а также Билли Айлиш, Джулию Фокс и диджея Diplo) в коричневый деним, джинсовые бермуды с акцентными вырезами и вареные стрейты с двойным поясом (чтоб собраться — только дважды подпоясаться).
Мария Миногарова
Модель, автор Youtube-шоу «Позавчерашние новости»
Впервые увидела бренд Red September в KM20 и сразу даже не поняла, что это что-то свое родное и отечественное. Настолько уж он хорошо сделан (не в обиду другим русским брендам, всех обожаю), но на фоне многих выглядит максимально современно и модно.
Антон Гулевский
Фэшн-журналист, автор телеграм канала That’s Haute
Увидел коллекцию Red September осень-зима 2021/22 с принтами по мотивам сигаретных пачек — и влюбился. На российском фэшн-рынке не так много брендов, которые формулируют собственный визуальный язык, и RS — один из них. За это и ценю.
Мои личные мастхэвы RS — это яркие оверсайз-кардиганы. Я ношу их так часто, что они превратились в своего рода униформу. Еще нравится, как команда бренда работает с денимом. Джинсы я почти не ношу (хотя подумываю пересмотреть свои взгляды ради знаковых «пятикарманников»), а вот две принтованные рубашки из денима в моем гардеробе поселились. Надеваю их обычно с контрастными по цвету брюками карго или джоггерами широкого кроя.
Lime
Дарья Клюкина в джинсах Lime
Джинсы Lime
Джинсы Lime
Кто делает: коммерсант-инкогнито Дмитрий Хохлов
Эталонный деним — у Lime: их джинсы покорили массы и их инфлюенсеров — например, молодую мать Дарью Клюкину и новопетербурженку Тетю Мотю (а также весь A-list стилистов). Команда бренда отшивает самые модные сиkуэты — широкополые брюки-клеш в заклепках, бойфренды в стразах и перламутровые брюки-трубы на низкой посадке (им под силу перещеголять деним Blumarine и Coach). Секрет фэшн-успеха в доли секунды адаптируют подиумные тренды, а с подачи худрука и бывшего директора моды Vogue Ольги Дуниной сравнялись по кампейн-мастерству с Inditex. В планах Lime — запуск хоум-линейки и открытие московского арт+фэшн-флагмана со встроенной галереей совриска, а также развитие дубайского молла, чтобы как следует встряхнуть мировую массмаркет-индустрию.
BLCV
Лиза Шакира в джинсах BLCV
Джинсы BLCV
Кто делает: деним-легенда Илья Булычев
Лучший джинсовый палаццо-силуэт (тренд, заверенный Dior и Dries Van Noten) — у бестселлера Paula от главных по деним-базе BLCV. Широкие брюки из премиального длинноволокнистого хлопка дополнены карманами из высокопрочной ткани (мало ли что!). Имеется красная окантовка пуговиц и внутренних швов (для эффектных подворотов). Разработка Paula — дело рук фаундера-самоучки Ильи Булычева с двадцатидвухлетним деним-стажем: начинал в рижском ателье с кастомных штанин (в перьях, коже и заклепках!), а теперь дорос до собственных прет-а-порте коллекций, бутика в «Галерее» и статуса русского Diesel. Придумывает лучшие графитовые буткаты, асимметричные бананы и гранжевые пэчворк-стрейты (на зависть Andersson Bell), а в экспериментальной линейке Laboratory колдует над экоустойчивыми лимитками (деним-апсайкл с бахромой-стеклярусом!)
AT EASE
Настя Кински в джинсах At Ease
Кто делает: экофэшн-звезда и кофаундер Arny Praht Анна Прахт
Образцовая низкая посадка (проверено фэшн-инфлюенсером Настей Кински и лично модным отделом «Собака.ru») — расслабленные джинсы Wide свободного кроя в грязно-голубом оттенке с экологичными силиконовыми жакронами вместо натуральной кожи. Устойчивый маст-хэв гардероба (стритвир в духе Diesel и Acne Studios) придуман в студии петербургского деним-дебютанта At Ease от экофэшн-звезды и кофаундера Arny Praht Анны Прахт и отшит по всем заветам устойчивой моды из 100%-ного органического хлопка (выращен без вредных удобрений и пригоден для переработки) на стамбульских фабриках с разумным потреблением воды. В числе мастхэвов At Ease — Wide в трендовом сером оттенке (любимые брюки фаундера Анны Прахт) и прямолинейные Straight, визуально удлиняющие ноги до подиумных размеров.
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