Red September, BLCV, At Ease: существует ли русский деним?

Фэшн-журналист, автор телеграм канала That’s Haute

Увидел коллекцию Red September осень-зима 2021/22 с принтами по мотивам сигаретных пачек — и влюбился. На российском фэшн-рынке не так много брендов, которые формулируют собственный визуальный язык, и RS — один из них. За это и ценю.

Мои личные мастхэвы RS — это яркие оверсайз-кардиганы. Я ношу их так часто, что они превратились в своего рода униформу. Еще нравится, как команда бренда работает с денимом. Джинсы я почти не ношу (хотя подумываю пересмотреть свои взгляды ради знаковых «пятикарманников»), а вот две принтованные рубашки из денима в моем гардеробе поселились. Надеваю их обычно с контрастными по цвету брюками карго или джоггерами широкого кроя.