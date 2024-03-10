Corporelle, Chois, Blizhe, Petra, belle you: кто делает лучшее российское белье?

Незаменимую домашне-бельевую базу отшивают в belle you. Фаундер — кэжуал-визионер Марина Голомаздина, преобразившая бельевое производство мужа Роберта Нуретдинова до уровня Skims. Помимо белья и домашнего гардероба, запустили линейки для мужчин и беременных, а заодно одели в свои комплекты всю селебрити-индустрию. Инфлюенсера Дарью Клюкину — в топы из шелковистой микрофибры, стилиста Алексея Сухарева — в комфорткорные пижамы из мягкого поплина, а светскую гранд-даму Светлану Бондарчук — в праздничные палаццо из шелковистого сатина. На весну припасли бельевой маст-хэв — дофаминовый комплект Eclat оттенка bottega red: без боковых швов, с высокими слипами (в лучших традициях микрошорт от Миуччи Прада!).