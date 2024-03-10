Corporelle, Chois, Blizhe, Petra, belle you: кто делает лучшее российское белье?

В авангарде русского female gaze — бельевые бренды: шьют бра и слипы по индивидуальным меркам (никаких навязанных фэшн-стандартов!) с акцентом на телесность, раздавая сексуальность на своих правилах
Petra
Кто делает: спец по секс-позитивному белью Вероника Хан
Флагман ультрафеминного белья — московский бренд Petra, обыгрывающий телесность и сексуальность на правах female gaze. Фаундер Вероника Хан (с дипломом искусствоведа) начинала с домашнего ателье — в итоге за 10 лет создала завидный бизнес (вместе с бельем продает массажные масла и бьюти-наборы) и заслужила почетное место в списке Forbes «30 до 30». Внимательно следит за трендами и в последних дропах сосредоточилась на полупрозрачных тканях и цветочных рисунках. В числе маст-хэвов — хольтер Madame Butterfly из черного тюля, расшитый розами-стразами, и (полу)прозрачное бандо Basic Ruby алого оттенка.
Chois
Кто делает: мастер бельевого софткора Соня Власова
Приз за лучшую интерпретацию тренда на бельевую полупрозрачность — у cетчатого лифа Passion и будуаркорного рюш-комплекта Angel из сетки в белоснежном, пудровом и бордовом оттенках (бросает вызов лифам-ракушкам Nensi Dojaka). Воздушные слипы и бра на бретелях зафиксированы на мягкой резинке под изгибами миниволанов. Первые трусы Chois фаундер Соня Власова придумала во время пандемии и за пару лет одела Настю Миронову, Мусю Тотибадзе и Веру Вольт в джейностиновские пижамы, тюлевые бра и приталенные комбинации из жатой ткани.
Вера Вольт
Актриса и медиа-инфлюэнсер
Я обожаю классное белье и роскошные пижамы. Собственно, именно пижамки у chois могу посоветовать в первую очередь — а еще их трусы в стиле «Лолиты» купальники (главный летний мастхэв).
Blizhe
Кто делает: профи кружевного белья Женя Пашкевич
Самое сложносочиненное кружево — у двухслойного бюстгальтера Solitude в нюдовом и готическом оттенках. Команда бренда во главе с фаундером Женей Пашкевич смело мэтчит кружево с прозрачной сет- кой, придумывает многослойные комбинации из бра и ажурных топов, дополняет базовые слипы стрингами и высокопосаженными брифами. Носят фуд-энтузиаст Майя Клугман, гинеколог-просветитель Оля Крумкач и диджей Даша Яструбицкая. Главная фэшн-ставка на весну от Blizhe — кружевные гетры с открытым носком и акцентными вырезами на икрах (подойдут и для дома, и под flowercore-платье).
Corporelle
Кто делает : виртуоз тихой сексуальности Ксения Круглова-Реченская
Лучший лиф ручной работы — невесомое бра Sara из мягкой вискозы с акцентным крючком между чашечками (привет, ампир!). Придуман дипломированным спецом по тихой сексуальности и фаундером бельевого супербренда Corporelle Ксенией Кругловой-Реченской. Заручилась портновской поддержкой мамы-кутюрье, ворохом итальянских стоковых тканей и покорила Salon International de la lingerie и Galeries Lafayette. Плюс украсила бельевые гардеробы Ксении Собчак, Муси Тотибадзе и Аличе Пагани, провозгласив начало бума бельевых марок в России. После пандемии осела в мини-шоуруме на Петроградке, где продает штучные вещи по индивидуальным меркам — bespoke-комплекты шьются в кутюрной технике скрытых швов из шелкового тюля и тонкого кашемира.
belle you
Кто делает: кэжуал-дива Марина Голомаздина
Незаменимую домашне-бельевую базу отшивают в belle you. Фаундер — кэжуал-визионер Марина Голомаздина, преобразившая бельевое производство мужа Роберта Нуретдинова до уровня Skims. Помимо белья и домашнего гардероба, запустили линейки для мужчин и беременных, а заодно одели в свои комплекты всю селебрити-индустрию. Инфлюенсера Дарью Клюкину — в топы из шелковистой микрофибры, стилиста Алексея Сухарева — в комфорткорные пижамы из мягкого поплина, а светскую гранд-даму Светлану Бондарчук — в праздничные палаццо из шелковистого сатина. На весну припасли бельевой маст-хэв — дофаминовый комплект Eclat оттенка bottega red: без боковых швов, с высокими слипами (в лучших традициях микрошорт от Миуччи Прада!).
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