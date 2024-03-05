Homies, RxBshoes, Razumno, Sintezia: кто придумывает самую крутую (и высокохудожественную!) обувь?

Самые пушистые мюли придуманы петербургским арт-обувщиком (с задатками кутюрье!) и выпускницей University of the Arts London Милой Разгуляевой-Благонравовой (в багаже — стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти). Во время визита в Русский музей Мила решила, что Петербургу не хватает фирменных высокохудожественных тяг — так появились клоги RxBshoes с рисунками Фриды Кало, супрематизмом Малевича и таитянскими пасторалями Гогена. Каждая новинка проходит суровый краш-тест: разработка колодки длится полгода, затем износостойкость обуви тестируется на солнце, под прессом, на полу с подогревом и в ежедневной носке. RxBshoes не остановились на музейных репродукциях: делают коллаборации с «человеком-перформансом» Андреем Бартеневым и сказочным анималистом Кириллом Овчинниковым. Расширяют линейки за счет уличной обуви и меховых лодочек (трепещите, Charlotte Olympia и Aquazzura!), а также дебютировали с обувным кутюром (с отсылками к rainbow shoes Сальваторе Феррагамо и сюрреализму Андре Перуджи!). В планах — перезапуск коллаборации с музеем Фаберже и релиз весенней коллекции с отсылками к авангарду в черно-белой гамме (и с оммажем квадрату Малевича!).