Homies, RxBshoes, Razumno, Sintezia: кто придумывает самую крутую (и высокохудожественную!) обувь?

Лоферы Prada и тапочки Balenciaga есть у нас дома: локальные сапожники-виртуозы приручили стоковую кожу и пробковое дерево, мастерят панк-ботильоны и сочиняют высокохудожественные кутюрные мюли (с Гогеном и Малевичем!)
RxBshoes
Кто делает: обувной кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова
Самые пушистые мюли придуманы петербургским арт-обувщиком (с задатками кутюрье!) и выпускницей University of the Arts London Милой Разгуляевой-Благонравовой (в багаже — стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти). Во время визита в Русский музей Мила решила, что Петербургу не хватает фирменных высокохудожественных тяг — так появились клоги RxBshoes с рисунками Фриды Кало, супрематизмом Малевича и таитянскими пасторалями Гогена. Каждая новинка проходит суровый краш-тест: разработка колодки длится полгода, затем износостойкость обуви тестируется на солнце, под прессом, на полу с подогревом и в ежедневной носке. RxBshoes не остановились на музейных репродукциях: делают коллаборации с «человеком-перформансом» Андреем Бартеневым и сказочным анималистом Кириллом Овчинниковым. Расширяют линейки за счет уличной обуви и меховых лодочек (трепещите, Charlotte Olympia и Aquazzura!), а также дебютировали с обувным кутюром (с отсылками к rainbow shoes Сальваторе Феррагамо и сюрреализму Андре Перуджи!). В планах — перезапуск коллаборации с музеем Фаберже и релиз весенней коллекции с отсылками к авангарду в черно-белой гамме (и с оммажем квадрату Малевича!).
Homies
Кто делает: тапочный артизан Виталий Поляков
Самые модные свеферы сезона — пушистые тапки Pets на невесомой подошве из микропористого материала. Придумал мастеровитый сапожник (и фанат маккуиновских ботинок!) Виталий Поляков для своего бренда Homies: каждую пару обуви делает только под заказ из итальянской и российской кожи (качество превыше всего) в петербургской мастерской. Еще прославился балекторными мэриджейнами Polly и тапками Lee из апсайкл- денима. Записал в именитых «хомиков» фотографа Машу Попову, фэшн-икону Наталью Гольденберг, стилиста Анну Слоникову, люкс-инфлюенсера Оксану Рим и фолк-авангардиста Яра Пикулева. Преуспел в коллаборациях: вместе с кастомизатором Амиком Мгеладзе выпустил лоферы Lee Flat из отживших джинсов, с Женей Петровой из Jenёk — пастельные пинетки, с винтажниками Kostrov Store — уютные тапки Nomad из мохеровых ретрошарфов. Вовсю готовится показать новые тяги вместе с авторами устойчивых ватников Vatnique.
Маша Попова
Фотограф и арт-директор
Homies — первые, кто приходит мне в голову из отечественных обувных марок. Их тапочки подарил мне хозяин бренда Виталий Поляков. Я их сочетаю с винтажными голубыми левисами — считаю, больше человеку ничего не нужно.
Razumno
Кто делает: потомственный обувщик Алена Лозовская
Совершенные пенни-лоферы Brico ручной работы найдены у Razumno (переобули Шахри Амирханову, Сюзанну и Асет Героеву). Верх и подклад туфель выполнены из лаковой кожи с дубилен, где закупаются The Row и Jil Sander. Все этапы мануфактурного производства отслеживает фаундер Алена Лозовская: начинала с подмастерья в мужском ателье Per Nobile, где работают ее родители, а затем собрала команду сапожников-виртуозов в городе Владимире. Лично разрабатывает новинки, закупает материалы и тестирует сэмплы на удобство и практичность в носке. Гордится балетками Plisetskaya в золотистом металлике (тренд от Miu Miu и Marc Jacobs) и босоножками Delone на плоском ходу в лазурном оттенке (подойдут и под деним, и под летящее платье). Весной во всю планирует запустить мужскую линейку одежды и обуви, а также расширить ассортимент одежды Razumno.
Sintezia
Кто делает: панк-сапожники Рита и Саша Кутуковы
Весенний маст-хэв — кроссботы Grid из кожи на приподнятой тракторной подошве от дуэта панк-сапожников и контент-визионеров Риты и Саши Кутуковых. Начинали с подпольного ателье (со свадебными платьями!), а после ситуативного скорняжного заказа для Максима Леонидова из группы «Секрет» рванули в обувное дело: так появились ботильоны Seg (виниловые и кучерявые), черные боты Daff (любимая обувь звезды тру-крайма Саши Сулим!), шнурованные сандалии Cut и болотные Ribs. Заслужив любовь фэшн-дивы Розы Хайруллиной с вилладж-инфлюенсером Полей из деревки и став полноправным конкурентом Dr. Martens, Sintezia вернулись к трикотажным истокам: отшивают гранж-свитеры Acid и готические плащи Werk, а весной обещают обуздать деним. Параллельно люто инвестируют в арт+фэшн, делая коллаборации с экспрессионисткой Дашей Патрик, медиапанком Антоном Ревой и развивая собственный совриск-хаб «Кибермодерн».
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