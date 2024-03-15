Imakebags, JENËK, Arny Praht, Madame Chatelet: вот главные российские it-bags

Лучшая сумка для тихо-роскошного лука (с кашемировым пальто и сабо-свиферами) — миниатюрная Banana Cream от петербургских мастеров по хобо и багетам MISA Bags (с ними ходят актриса Нино Нинидзе и гуру визажа Лена Крыгина). Сшита из натуральной итальянской кожи и украшена гофрированной ручкой — все сделано вручную на собственном производстве на Обводном канале небольшой командой проверенных мастеров. Худрук бренда Екатерина Харитошина контролирует качество стежков с дотошностью бывалой вышивальщицы (на правах выпускницы почтенной парижской институции Lesage). Сумочная альтернатива на весну — ультрачерный тоут Tote (создан с опорой на лекала классической канноли и работы сюрреалиста Макса Эрнста) и сумка-трюфель Truffle из матовой кожи с фурнитурой ручной работы (украшаем обвесом из брелков, как у Balenciaga, и носим под мышкой по примеру Miu Miu).