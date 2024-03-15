Imakebags, JENËK, Arny Praht, Madame Chatelet: вот главные российские it-bags

Пока Джонатан Андерсон плодит голубей, жаб и ежат, аксессуарные локалы-искусники куют клатчи-ветки, плетут ведьминские сумки и тиражируют сердца.
Imakebags
Кто делает: артизан с дипломом политолога Ксения Лапшова
Верный способ вычислить фэшн-россиянина за границей — дофаминовая SEVA от петербургских сумочных мастеров Imakebags, связанная из кожаных пэчворк-лоскутков (остатки производства — фэшн-апсайкл!). Узнаваемую сумку-мем придумала дипломированный политолог и сумочный артизан (гуру фермуаров, багетов-книжек и пирожков на поясе!) Ксения Лапшова, назвав it-bag в честь сына Севы (как тебе такое, Hermes Birkin?). Теперь с «Севой» гуляют по Парижу модель Маша Червоткина, по Белграду — креатор винного бара Utopist Катя Суменкова, а по Сортавале — фаундер Setters Саша Жаркова. Неизбежный весенний маст-хэв — мини-версия сумки, пересобранная в колдовской багет Witch bag.
Madame Chatelet
Кто делает: фэшн-трио Вячеслава Хрюкова, Максима Киревичева и Греты Джанбарянц
Обладатель пальмовой ветви среди сумок — клатч Palm из лаковой телячьей кожи оттенка Gucci Ancora и с латунным пером Palm d’or. Франкофонское трио Madame Chatelet — Вячеслав Хрюков, Максим Киревичев и Грета Джанбарянц — претендует не только на сезонную фэшн-победу (очаровали пальмами Ренату Литвинову, Александра Рогова и Мадонну Мур), но и на награду за вклад в кожевенное искусство: увековечили короля-солнце в кросс-боди Le Soleil, а потягивающуюся пантеру — на позолоченной ручке сумки-тотема Fatal.
JENËK
Кто делает: сумочный орнитолог Женя Петрова
Идеальная городская сумка — канареечный багет Node из итальянской стоковой кожи (маст-хэв и для корпоративного офискора, и для гастрономического суаре в Crevette Bistro). Минимум фурнитуры, вместо молнии — магнитный клапан, внутри — встроенный картхолдер. Придуман не в мастерских Celine, а в петроградской мастерской сумочных фантазеров Jenёk (главные по пельменям-кисетам и ключницам-амулетам) во главе с ценителем буквы «ё» Женей Петровой: начинала с пеналов для художников в Artskill, а теперь выстроила в интеллигентную очередь за «женьками» фанатов Фиби Файло и сестер Олсен (во главе с бренд-стилистом Аней Слониковой, бейби-ювелиром Лили Григалашвили и фэшн-журналистом Шахри Амирхановой).
Лера Парфенова
Фэшн-журналист, коммуникационный саппортер JENËK, автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще»
Jenёk — любовь с первого взгляда, которая обернулась пятью сумками-«женьками» в моей коллекции. Есть один приемчик, которому меня научила арт-директор Альбина Назмиева: серый JOIN из велюра я иногда дополняю «шармом» из золотого кисета MI MI MI JOIN.
Полина Твердая
Фотограф
Jenek — мои близкие друзья, с которыми мне повезло еще и работать — я сняла несколько кампейнов для бренда. Мой абсолютный фаворит — черная O4EDGE, которая сопровождает меня и на работе, и в поездках. Ношу ее с чем угодно.
Arny Praht
Кто делает: династийные мастера Влад и Анна Прахты
Кросс-боди Crush — самый экоустойчивый ответ клатчам-сердцам Alaïa и Saint Laurent от петербургских сумочных артизанов Arny Praht. Наш краш декорирован ремнем-жгутом в духе The Row и Jil Sander, а сделан из экокожи (бренд принципиально не работает с натуральной!) — микропористой пленки из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка. Творческий дуэт Анны и Влада Прахтов прогремел с кожевенным экопатентом на весь Петербург, на волне успеха растиражировав устойчивую ткань на карамельные полумесяцы Fibi, хардкорный люверскор Joy и миниатюрное кросс-боди Taffi. Осознанность плюс убедительный дизайн привели сумки бренда в коллекции готик-дивы Salavat Kypere и велнес-инфлюенсера Насти Нестеренко. Весной запланировали запуск парфюмерной линейки, а также лаковых candy-bag и сумок-Франкенштейнов (с люверсами и шипами!).
MISA BAGS
Кто делает: спец по хобо и багетам Екатерина Харитошина
Лучшая сумка для тихо-роскошного лука (с кашемировым пальто и сабо-свиферами) — миниатюрная Banana Cream от петербургских мастеров по хобо и багетам MISA Bags (с ними ходят актриса Нино Нинидзе и гуру визажа Лена Крыгина). Сшита из натуральной итальянской кожи и украшена гофрированной ручкой — все сделано вручную на собственном производстве на Обводном канале небольшой командой проверенных мастеров. Худрук бренда Екатерина Харитошина контролирует качество стежков с дотошностью бывалой вышивальщицы (на правах выпускницы почтенной парижской институции Lesage). Сумочная альтернатива на весну — ультрачерный тоут Tote (создан с опорой на лекала классической канноли и работы сюрреалиста Макса Эрнста) и сумка-трюфель Truffle из матовой кожи с фурнитурой ручной работы (украшаем обвесом из брелков, как у Balenciaga, и носим под мышкой по примеру Miu Miu).
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