240 шапок, пуховиков, свитеров и ботинок на зиму

Гололедно-снеговиковый сезон на низком старте, так что смело переходим в режим теплосохранения — с самыми морозостойкими свитерами, пуховиками, балаклавами и шарфами из фэшн-инструкции от модного отдела «Собака.ru».
Туториал по морозостойкому укутыванию: транслируем уют и тепло в пушистых чепчиках, натягиваем на брови bad hair day бини и прячем красный нос под кроше-забралом хитросплетенных балаклав.
Прячемся под слои мохера, шерсти и кашемира целиком и полностью — с длинно-сочиненными шарфами в полоску, клетку и лого-принт (найдется даже киберпанк-паттерн!).
Натягиваем вельветовые брюки до ушей (в духе лондонского показа Джонатана Андерсона), а вместе с ними — самый теплый и дофаминовый пуховик.
Не выходим из дома без перчаток — их носят за поясом героини Alaïa, украшают бахромой панк-вязальщики Vereja и наделяют морозостойкими свойствами аутдор-сурвайвалы Krakatau.
В разноцветную косичку, горошек, полоску и декоструктивистко-авангардную сетку в духе ugly chic: самые модные (и теплые) свитеры уже здесь.
These boots are made for walking! Ботинки — из кожи и замши, на меху, платформе и хитросплетенной шнуровке — модная и жизненная необходимость ноября. Выбрали 40 отличных моделей для самого теплого и удобного фэшн-шага в условиях наступающей зимы.
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