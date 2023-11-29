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Вещи

240 шапок, пуховиков, свитеров и ботинок на зиму

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Гололедно-снеговиковый сезон на низком старте, так что смело переходим в режим теплосохранения — с самыми морозостойкими свитерами, пуховиками, балаклавами и шарфами из фэшн-инструкции от модного отдела «Собака.ru». 

Уши в тепле: выбрали 30 шапок на холода

Loro Piana, ДЛТ, 330 500 руб., Сocoshnick, 17 500 руб., MSGM, Кенгуру, 13 999 руб., 2mood, 8 980 руб., A.T.T., ДЛТ, 5 940 руб.

Loro Piana, ДЛТ, 330 500 руб., Сocoshnick, 17 500 руб., MSGM, Кенгуру, 13 999 руб., 2mood, 8 980 руб.A.T.T., ДЛТ, 5 940 руб.

Туториал по морозостойкому укутыванию: транслируем уют и тепло в пушистых чепчиках​, натягиваем на брови bad hair day бини и прячем красный нос под кроше-забралом хитросплетенных балаклав.

Шарф — главный фэшн-стейтмент сезона: собрали 40 лучших

Jil Sander, ДЛТ, 64 700 руб., Marni, Peak, 64 950 руб., USHATAVA, 9 900 руб., unu, 5 090 руб., Mirstores, 4 990 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 64 700 руб.Marni, Peak, 64 950 руб., USHATAVA, 9 900 руб.unu, 5 090 руб.Mirstores, 4 990 руб.

Прячемся под слои мохера, шерсти и кашемира целиком и полностью — с длинно-сочиненными шарфами в полоску, клетку и лого-принт (найдется даже киберпанк-паттерн!). 

45 самых зимних пуховиков: в цветочек, в горошек и в лео-крапинку

Prada, ДЛТ, 255 000 руб., J.Kim, 143 000 руб., Charuel, 36 990 руб., Rejo, 35 900 руб., To Be Blossom, 28 990 руб.

Prada, ДЛТ, 255 000 руб.J.Kim, 143 000 руб.Charuel, 36 990 руб.Rejo, 35 900 руб., To Be Blossom, 28 990 руб.

Натягиваем вельветовые брюки до ушей (в духе лондонского показа Джонатана Андерсона), а вместе с ними — самый теплый и дофаминовый пуховик.

Рукавички, митенки, перчатки: нашли 30 самых красивых пар

OAMC, Peak, 37 950 руб., Vereja, 24 000 руб., 12storeez, 12 980 руб., Let's Cashmere, 9 900 руб.

OAMC, Peak, 37 950 руб., Vereja, 24 000 руб.12storeez, 12 980 руб.Let's Cashmere, 9 900 руб.

Не выходим из дома без перчаток — их носят за поясом героини Alaïa, украшают бахромой панк-вязальщики Vereja и наделяют морозостойкими свойствами аутдор-сурвайвалы Krakatau.

Вот 55 свитеров, которые будем носить до весны

Palm Angels, ДЛТ, 99 500 руб., R13, ДЛТ, 99 850 руб.

Palm Angels, ДЛТ, 99 500 руб.R13, ДЛТ, 99 850 руб.

В разноцветную косичку, горошек, полоску и декоструктивистко-авангардную сетку в духе ugly chic: самые модные (и теплые) свитеры уже здесь.

40 пар ботинок на зиму и позднюю осень

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб., Prada, ДЛТ, 150 000 руб., Viron, Studio Slow, 31 990 руб., Эконика, 17 990 руб., CORSOCOMO, 16 800 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб.Prada, ДЛТ, 150 000 руб.Viron, Studio Slow, 31 990 руб.Эконика, 17 990 руб.CORSOCOMO, 16 800 руб.

These boots are made for walking! Ботинки — из кожи и замши, на меху, платформе и хитросплетенной шнуровке — модная и жизненная необходимость ноября. Выбрали 40 отличных моделей для самого теплого и удобного фэшн-шага в условиях наступающей зимы. 

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