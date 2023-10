40 пар ботинок на зиму и позднюю осень

These boots are made for walking! Ботинки — из кожи и замши, на меху, платформе и хитросплетенной шнуровке — модная и жизненная необходимость ноября. Выбрали 40 отличных моделей для самого теплого и удобного фэшн-шага в условиях наступающей зимы.