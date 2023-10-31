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Вещи

40 пар ботинок на зиму и позднюю осень

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These boots are made for walking! Ботинки — из кожи и замши, на меху, платформе и хитросплетенной шнуровке — модная и жизненная необходимость ноября. Выбрали 40 отличных моделей для самого теплого и удобного фэшн-шага в условиях наступающей зимы. 

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб.

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler, ДЛТ, 111 500 руб.

Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 78 000 руб.

Архивы пресс-служб

Premiata, ДЛТ, 75 850 руб.

Архивы пресс-служб

IRO Paris, 54 900 руб.

Архивы пресс-служб

Razumno, 42 000 руб.

Архивы пресс-служб

Dr. Martens, KM20, 38 600 руб.

Архивы пресс-служб

Homies, 36 000 руб.

Архивы пресс-служб

Viron, Studio Slow, 31 990 руб.

Архивы пресс-служб

mislistudio, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

Nero Giardini, Стокманн, 23 990 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 20 790 руб.

Раздаем образцовый тракторкор (в духе осенне-зимнего показа Antonio Marras) с охотничьими моделями Premiata и трекинговыми ботинками MSGM на высокой подошве — возвышаемся над обстоятельствами и хайкинговыми тропами Ястребиного озера. В городских пейзажах носим легендарные мартинсы, достойная альтернатива от петербургских локалов — модель от Mislistudio ручной работы или ботинки Homies из натуральной кожи на демисезонной подошве Vibram Gumlite.

Архивы пресс-служб

2mood, 19 980 руб.

Архивы пресс-служб

You, 19 900 руб.

Архивы пресс-служб

Afour, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Эконика, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

Idol, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

CORSOCOMO, 16 800 руб.

Архивы пресс-служб

ECCO, 16 499 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

Void, 15 800 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

rxbshoes, 14 200 руб.

Архивы пресс-служб

Lalou, 13 200 руб.

Архивы пресс-служб

Sintezia, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

COSHO, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 12 999 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 8 999 руб.

Мэтчим кожаные Miu Miu с шерстяной юбкой в яркую клетку тартан (зимний тренд от Burberry эры Дэниела Ли), а олдскульные ботинки Lalou — c вельветовыми брючными двойками (материал сезона!). На выходных твердо стоим на ногах у барной стойки «Медведя» в авангардных Viron с празднично-лиловым отливом — самое то под пайетки и остромодную бахрому. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 150 000 руб.

Архивы пресс-служб

Per Nobile, 114 000 руб.

Архивы пресс-служб

Magliano, Peak Store, 108 950 руб.

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen, ДЛТ, 105 000 руб.

Архивы пресс-служб

Vetements, KM20, 96 800 руб.

Архивы пресс-служб

Vic Matie, ДЛТ, 55 400 руб.

Архивы пресс-служб

Pantanetti, No One, 53 490 руб.

Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 38 990 руб.

Архивы пресс-служб

Camper, Au Pont Rouge, 29 900 руб.

Архивы пресс-служб

Attimonelli`s, Golden Line, 28 300 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 21 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 13 999 руб.

Мастхэв мужского сегмента — угольно-черные модели на шнуровке Alexander McQueen и Camper. Заодно адаптируем тренд на накладные
карманы при помощи Prada и привносим в жизнь футуристичный авангард за счет космик-ботов Vetements. Тем временем Per Nobile и Pantanetti предлагают тихо-роскошные варианты (из обувного гардероба семейства Рой), а Magliano — вневременные хайкеры (для покорения Гравити Фолза).

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