40 пар ботинок на зиму и позднюю осень

These boots are made for walking! Ботинки — из кожи и замши, на меху, платформе и хитросплетенной шнуровке — модная и жизненная необходимость ноября. Выбрали 40 отличных моделей для самого теплого и удобного фэшн-шага в условиях наступающей зимы.
Раздаем образцовый тракторкор (в духе осенне-зимнего показа Antonio Marras) с охотничьими моделями Premiata и трекинговыми ботинками MSGM на высокой подошве — возвышаемся над обстоятельствами и хайкинговыми тропами Ястребиного озера. В городских пейзажах носим легендарные мартинсы, достойная альтернатива от петербургских локалов — модель от Mislistudio ручной работы или ботинки Homies из натуральной кожи на демисезонной подошве Vibram Gumlite.
Мэтчим кожаные Miu Miu с шерстяной юбкой в яркую клетку тартан (зимний тренд от Burberry эры Дэниела Ли), а олдскульные ботинки Lalou — c вельветовыми брючными двойками (материал сезона!). На выходных твердо стоим на ногах у барной стойки «Медведя» в авангардных Viron с празднично-лиловым отливом — самое то под пайетки и остромодную бахрому.
Мастхэв мужского сегмента — угольно-черные модели на шнуровке Alexander McQueen и Camper. Заодно адаптируем тренд на накладные
карманы при помощи Prada и привносим в жизнь футуристичный авангард за счет космик-ботов Vetements. Тем временем Per Nobile и Pantanetti предлагают тихо-роскошные варианты (из обувного гардероба семейства Рой), а Magliano — вневременные хайкеры (для покорения Гравити Фолза).
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