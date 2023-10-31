40 пар ботинок на зиму и позднюю осень

Мэтчим кожаные Miu Miu с шерстяной юбкой в яркую клетку тартан (зимний тренд от Burberry эры Дэниела Ли), а олдскульные ботинки Lalou — c вельветовыми брючными двойками (материал сезона!). На выходных твердо стоим на ногах у барной стойки «Медведя» в авангардных Viron с празднично-лиловым отливом — самое то под пайетки и остромодную бахрому.