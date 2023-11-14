Не продуй спину! Вот 55 свитеров, которые будем носить до весны

В разноцветную косичку, горошек, полоску и декоструктивистко-авангардную сетку в духе ugly chic: самые модные (и теплые) свитеры уже здесь.
Берем пример с Джонатана Андерсона и раздаем ultimate knitting с пестрыми оверсайз-свитерами в эскапистских традициях кидкора: такие шьют в нижегородской мастерской Yallo (фаундер Ольга Милкина при помощи текстиля и пэчворка объединяет ретро-силуэты с мульт-принтами и собственными фэшн-фантазиями).
Со схожим высокохудожественным наивкором выступил масс-маркет гигант Befree, заколлабившись с петербургским уличным художником Турбеном: получились пуловеры, украшенные псами-звездами, розовым тигриком и человечком с зеленой шевелюрой (свитер с яичницей и горошинками-пупырками на кофе — любимый айтем фэшн-отдела).
В остальном есть две таблетки: синяя — базовый свитер по примеру мохерового крем-брюле из трикотажного дропа My812 и бежевых свитеров Autentiments со спущенной линией плеча и широкими манжетами, выполненных из микса шерсти, вискозы и кашемира. Заморская альтернатива — тихо-роскошный пуловер Tara Jarmon с акцентным вырезом и золотистыми пуговицами, а также темный-темный монохром Boggi Milano из мужской линейки.
Красная — лютый авангард с деконструктивистскими дырками и потертостями в духе свитеров R13 и Ottolinger. За хитросплетенную кроше-паутину отвечают эндорфинный свитер Ann Demeulemeester под руку с творцами Vereja, приручающими бабочек Blumarine и фирменных чихпауков на паутинных принтах из новой коллекции. Тем временем петербуржцы из Ugly Sweater Club вместе с москвичами из Kruzhok пускают свитера на нитки, а сапожники из Sintezia заходят на поле трикотажа, выступая в жанре контрастного киберпанка.
Урок морозостойкой фэшн-географии: в лазурных свитерах из премиум-линейки Finn Flare смело покоряем Териберку (по следам фэшн-куратора бренда, фотографа Маши Поповой), а в думкор-колорблоке muus изучаем якутский культурный код, легший в основу марки дизайнера Лены Максимовой. В свою очередь шашечный пуловер от петербургского кроше-объединения Behind the scenes идеален для панк-алкотрипа в баре «Витя», а серо-серебристый джемпер Free Age — для модного позирования в суровых интерьерах Мраморного дворца.
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