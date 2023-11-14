18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Не продуй спину! Вот 55 свитеров, которые будем носить до весны

Поделиться:

В разноцветную косичку, горошек, полоску и декоструктивистко-авангардную сетку в духе ugly chic: самые модные (и теплые) свитеры уже здесь.

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 130 000 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 156 500 руб.
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 156 500 руб.

Palm Angels, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Palm Angels, ДЛТ, 99 500 руб.

R13, ДЛТ, 99 850 руб.
Архивы пресс-служб

R13, ДЛТ, 99 850 руб.

Ottolinger, Golden Line, 73 400 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, Golden Line, 73 400 руб.

Kruzhok, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kruzhok, 36 000 руб.

T.E.V.I., 32 500 руб.
Архивы пресс-служб

T.E.V.I., 32 500 руб.

MSGM, Кенгуру, 31 150 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 31 150 руб.

Free Age, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 30 000 руб.

Mashkara, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mashkara, 28 000 руб.

Monncashmere, 27 990 руб.
Архивы пресс-служб

Monncashmere, 27 990 руб.

Берем пример с Джонатана Андерсона и раздаем ultimate knitting с пестрыми оверсайз-свитерами в эскапистских традициях кидкора: такие шьют в нижегородской мастерской Yallo (фаундер Ольга Милкина при помощи текстиля и пэчворка объединяет ретро-силуэты с мульт-принтами и собственными фэшн-фантазиями).

Vereja, 27 400 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 27 400 руб.

Tara Jarmon, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 26 900 руб.

My812, 25 900 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 25 900 руб.

Monochrome, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Monochrome, 25 500 руб.

Mirstores, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mirstores, 24 990 руб.

Seraya, Selected, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Seraya, Selected, 24 900 руб.

Autentiments, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 23 000 руб.

Yallo, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yallo, 22 000 руб.

Glumkimberly, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

Glumkimberly, 21 000 руб.

12storeez, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

12storeez, 19 980 руб.

Aleri, 8store, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Aleri, 8store, 19 980 руб.

DADAknit, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

DADAknit, 18 990 руб.

Со схожим высокохудожественным наивкором выступил масс-маркет гигант Befree, заколлабившись с петербургским уличным художником Турбеном: получились пуловеры, украшенные псами-звездами, розовым тигриком и человечком с зеленой шевелюрой (свитер с яичницей и горошинками-пупырками на кофе — любимый айтем фэшн-отдела).

Ugly Sweater Club, NUW store, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, NUW store, 18 900 руб.

Walk of Shame, 18 400 руб.
Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 18 400 руб.

Choux, 17 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 17 980 руб.

Your Antihero, 16 800 руб.
Архивы пресс-служб

Your Antihero, 16 800 руб.

Betifé, 16 500 руб.
Архивы пресс-служб

Betifé, 16 500 руб.

GATE31, 15 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 15 890 руб.

USHATAVA, 14 200 руб.
Архивы пресс-служб

USHATAVA, 14 200 руб.

YOU, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

YOU, 13 900 руб.

To Be Blossom, 12 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 12 990 руб.

В остальном есть две таблетки: синяя — базовый свитер по примеру мохерового крем-брюле из трикотажного дропа My812 и бежевых свитеров Autentiments со спущенной линией плеча и широкими манжетами, выполненных из микса шерсти, вискозы и кашемира. Заморская альтернатива — тихо-роскошный пуловер Tara Jarmon с акцентным вырезом и золотистыми пуговицами, а также темный-темный монохром Boggi Milano из мужской линейки.

2MOOD, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

2MOOD, 12 980 руб.

Daisy Knit, 11 890 руб.
Архивы пресс-служб

Daisy Knit, 11 890 руб.

muus, 11 400 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 11 400 руб.

Sintezia, 9900 руб.
Архивы пресс-служб

Sintezia, 9900 руб.

First in Space, 9 360 руб.
Архивы пресс-служб

First in Space, 9 360 руб.

Behind the scenes, 8store, 9 400 руб.
Архивы пресс-служб

Behind the scenes, 8store, 9 400 руб.

Finn Flare, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 8 999 руб.

Gleb Kostin Solutions, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gleb Kostin Solutions, 8 500 руб.

UrbanTiger, 7 400 руб.
Архивы пресс-служб

UrbanTiger, 7 400 руб.

aim clo, 5 950 руб.
Архивы пресс-служб

aim clo, 5 950 руб.

Befree, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 4 599 руб.

Love Republic, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 4 999 руб.

Красная — лютый авангард с деконструктивистскими дырками и потертостями в духе свитеров R13 и Ottolinger. За хитросплетенную кроше-паутину отвечают эндорфинный свитер Ann Demeulemeester под руку с творцами Vereja, приручающими бабочек Blumarine и фирменных чихпауков на паутинных принтах из новой коллекции. Тем временем петербуржцы из Ugly Sweater Club вместе с москвичами из Kruzhok пускают свитера на нитки, а сапожники из Sintezia заходят на поле трикотажа, выступая в жанре контрастного киберпанка.

Versace, ДЛТ, 157 500 руб.
Архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, 157 500 руб.

ADERERROR, KM20, 89 600 руб.
Архивы пресс-служб

ADERERROR, KM20, 89 600 руб.

CHARLES JEFFREY LOVERBOY GUDDLE JUMPER, Studio Slow, 62 990 руб.
Архивы пресс-служб

CHARLES JEFFREY LOVERBOY GUDDLE JUMPER, Studio Slow, 62 990 руб.

Barrow, NO ONE, 38 790 руб.
Архивы пресс-служб

Barrow, NO ONE, 38 790 руб.

House of Leo, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

House of Leo, 32 000 руб.

Idol, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 24 990 руб.

Boggi Milano, 19 850 руб.
Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 19 850 руб.

GEM, NUW store, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

GEM, NUW store, 10 900 руб.

Lime, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 8 999 руб.

SELA, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

SELA, 3 599 руб.

Урок морозостойкой фэшн-географии: в лазурных свитерах из премиум-линейки Finn Flare смело покоряем Териберку (по следам фэшн-куратора бренда, фотографа Маши Поповой), а в думкор-колорблоке muus изучаем якутский культурный код, легший в основу марки дизайнера Лены Максимовой. В свою очередь шашечный пуловер от петербургского кроше-объединения Behind the scenes идеален для панк-алкотрипа в баре «Витя», а серо-серебристый джемпер Free Age — для модного позирования в суровых интерьерах Мраморного дворца. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: