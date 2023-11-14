Не продуй спину! Вот 55 свитеров, которые будем носить до весны

Красная — лютый авангард с деконструктивистскими дырками и потертостями в духе свитеров R13 и Ottolinger. За хитросплетенную кроше-паутину отвечают эндорфинный свитер Ann Demeulemeester под руку с творцами Vereja, приручающими бабочек Blumarine и фирменных чихпауков на паутинных принтах из новой коллекции. Тем временем петербуржцы из Ugly Sweater Club вместе с москвичами из Kruzhok пускают свитера на нитки, а сапожники из Sintezia заходят на поле трикотажа, выступая в жанре контрастного киберпанка.