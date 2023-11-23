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Рукавички, митенки, перчатки: нашли 30 самых красивых пар

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Не выходим из дома без перчаток — их носят за поясом героини Alaïa, украшают бахромой панк-вязальщики Vereja и наделяют морозостойкими свойствами аутдор-сурвайвалы Krakatau.

Armarium, ДЛТ, 95 400 руб.
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Armarium, ДЛТ, 95 400 руб.

OAMC, Peak, 37 950 руб.
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OAMC, Peak, 37 950 руб.

Vereja, 24 000 руб.
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Vereja, 24 000 руб.

Agnelle, ДЛТ, 23 550 руб.
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Agnelle, ДЛТ, 23 550 руб.

 

Vereja, 21 920 руб.
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Vereja, 21 920 руб.

Glove Me, 17 990 руб.
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Glove Me, 17 990 руб.

CHARLES JEFFREY LOVERBOY, Studio Slow, 17 990 руб.
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CHARLES JEFFREY LOVERBOY, Studio Slow, 17 990 руб.

Parajumpers, Кенгуру, 15 999 руб.
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Parajumpers, Кенгуру, 15 999 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 13 990 руб.
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Principe di Bologna, NO ONE, 13 990 руб.

MSGM, Кенгуру, 12 999 руб.
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MSGM, Кенгуру, 12 999 руб.

Boggi Milano, 11 850 руб.
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Boggi Milano, 11 850 руб.

12storeez, 12 980 руб.
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12storeez, 12 980 руб.

Перчаткокор с нами как минимум весь следующий сезон (до новых холодов), так что тренд точно на руку. С подачи Питера Мюлье перчатки перекочевали на весенне-летние подиумы Saint Laurent и Heliot Emil, а заодно в лукбук каждого уважающего себя российского бренда. Во Flüg голосуют за стеганый фэшн-дуэт варежек и пуховиков, Principe di Bologna бойко адаптирует анималистичный лео-принт, а UrbanTiger размашисто экспериментирует с устойчивыми альтернативами эко-меху. 

Flüg, 9 900 руб.
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Flüg, 9 900 руб.

Let's Cashmere, 9 900 руб.
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Let's Cashmere, 9 900 руб.

Migle Cashmere, 8 900 руб.
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Migle Cashmere, 8 900 руб.

COLOMEINYSH, 8store, 8 500 руб.
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COLOMEINYSH, 8store, 8 500 руб.

Monncashmere, 7 990 руб.
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Monncashmere, 7 990 руб.

Yallo, 6 500 руб.
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Yallo, 6 500 руб.

Charuel, 5 990 руб.
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Charuel, 5 990 руб.

Ekonika, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 5 990 руб.

Finn Flare x Карина Нигай
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Finn Flare x Карина Нигай

Помимо монохромного пуховика, миксуем крупнокосичные Mirstores c пушистыми шубами-шарами (бросаем вызов Christian Cowan) под слои вельвета и термобелья. Вопреки многослойности не отказываемся от массивных стейтмент-браслетов (подиумный тренд в духе Alexander McQueen), которые носим нарочито поверх-напоказ. Заодно главный кидкорный оберег от  рассеянности — шнурок из детства для варежек-неразлучников. 

Mirstores, 4 990 руб.
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Mirstores, 4 990 руб.

Gate31, 4 590 руб.
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Gate31, 4 590 руб.

You, 4 200 руб.
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You, 4 200 руб.

Krakatau, 3 990 руб.
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Krakatau, 3 990 руб.

First in Space, 3 600 руб.
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First in Space, 3 600 руб.

Urbantiger, 3 200 руб.
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Urbantiger, 3 200 руб.

Cocoshnick, 2 160 руб.
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Cocoshnick, 2 160 руб.

Lime, 1 999 руб.
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Lime, 1 999 руб.

Only Me, 1 980 руб.
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Only Me, 1 980 руб.

Love Republic, 1 799 руб.
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Love Republic, 1 799 руб.

Sela, 999 руб.
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Sela, 999 руб.

Трикотажная альтернатива перчаткам — долговязые ярко-кислотные митенки Let's Cashmere и Cocoshnik, которым под силу заменить удлиненные рукава Coperni и белоснежные фэшн-манжеты. Готический вариант припасен у Finn Flare из новорожденной коллаборации с Кариной Нигай, а думкорно-кашемировый — у спецов по невесомым, но супер-теплым тканям из Monncashmere.

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