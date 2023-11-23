Рукавички, митенки, перчатки: нашли 30 самых красивых пар

Не выходим из дома без перчаток — их носят за поясом героини Alaïa, украшают бахромой панк-вязальщики Vereja и наделяют морозостойкими свойствами аутдор-сурвайвалы Krakatau.
Перчаткокор с нами как минимум весь следующий сезон (до новых холодов), так что тренд точно на руку. С подачи Питера Мюлье перчатки перекочевали на весенне-летние подиумы Saint Laurent и Heliot Emil, а заодно в лукбук каждого уважающего себя российского бренда. Во Flüg голосуют за стеганый фэшн-дуэт варежек и пуховиков, Principe di Bologna бойко адаптирует анималистичный лео-принт, а UrbanTiger размашисто экспериментирует с устойчивыми альтернативами эко-меху.
Помимо монохромного пуховика, миксуем крупнокосичные Mirstores c пушистыми шубами-шарами (бросаем вызов Christian Cowan) под слои вельвета и термобелья. Вопреки многослойности не отказываемся от массивных стейтмент-браслетов (подиумный тренд в духе Alexander McQueen), которые носим нарочито поверх-напоказ. Заодно главный кидкорный оберег от рассеянности — шнурок из детства для варежек-неразлучников.
Трикотажная альтернатива перчаткам — долговязые ярко-кислотные митенки Let's Cashmere и Cocoshnik, которым под силу заменить удлиненные рукава Coperni и белоснежные фэшн-манжеты. Готический вариант припасен у Finn Flare из новорожденной коллаборации с Кариной Нигай, а думкорно-кашемировый — у спецов по невесомым, но супер-теплым тканям из Monncashmere.
Комментарии (0)