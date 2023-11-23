Рукавички, митенки, перчатки: нашли 30 самых красивых пар

Перчаткокор с нами как минимум весь следующий сезон (до новых холодов), так что тренд точно на руку. С подачи Питера Мюлье перчатки перекочевали на весенне-летние подиумы Saint Laurent и Heliot Emil, а заодно в лукбук каждого уважающего себя российского бренда. Во Flüg голосуют за стеганый фэшн-дуэт варежек и пуховиков, Principe di Bologna бойко адаптирует анималистичный лео-принт, а UrbanTiger размашисто экспериментирует с устойчивыми альтернативами эко-меху.