Выбрали 40 шарфов, в которые можно укутаться с головой

Бежим впереди фэшн-подиума, куда возвращаются тонкие шарфы (привет, десятые!), с кроше-дорожкой Mirstores и психоделичным лео-принтом Dries Van Noten. Плюс меняем ультракороткую мини на юбку-шарф Vereja (оба тренда — дело рук синьоры Миуччи), подколотую акцентной гранд-брошью из винтажных закромов. По ходу зимнего фэшн-марафона не забываем адаптировать в гардероб клетку (с подачи Дэниела Ли) и пестрый кидкор авторства Anna Sui — тут помогут мастера из Kruzhok и Forced Fun Community.