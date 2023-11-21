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Вещи

Выбрали 40 шарфов, в которые можно укутаться с головой

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Прячемся под слои мохера, шерсти и кашемира целиком и полностью — с длинно-сочиненными шарфами в полоску, клетку и лого-принт (найдется даже киберпанк-паттерн!). 

Jil Sander, ДЛТ, 64 700 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 64 700 руб.

Marni, Peak, 64 950 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, Peak, 64 950 руб.

Dries Van Noten, KM20, 68 600 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, KM20, 68 600 руб.

Marni, ДЛТ, 46 850 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, 46 850 руб.

Free Age, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 60 000 руб.

Faliero Sarti, NO ONE, 41 990 руб.
Архивы пресс-служб

Faliero Sarti, NO ONE, 41 990 руб.

Études, Peak, 29 950 руб.
Архивы пресс-служб

Études, Peak, 29 950 руб.

12storeez, 24 980 руб.
Архивы пресс-служб

12storeez, 24 980 руб.

Vereja, 24 220 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 24 220 руб.

N21, 28 300 руб.
Архивы пресс-служб

N21, 28 300 руб.

IRO, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO, 23 900 руб.

Monncashmere, 21 990 руб.
Архивы пресс-служб

Monncashmere, 21 990 руб.

Бежим впереди фэшн-подиума, куда возвращаются тонкие шарфы (привет, десятые!), с кроше-дорожкой Mirstores и психоделичным лео-принтом Dries Van Noten. Плюс меняем ультракороткую мини на юбку-шарф Vereja (оба тренда — дело рук синьоры Миуччи), подколотую акцентной гранд-брошью из винтажных закромов. По ходу зимнего фэшн-марафона не забываем адаптировать в гардероб клетку (с подачи Дэниела Ли) и пестрый кидкор авторства Anna Sui — тут помогут мастера из Kruzhok и Forced Fun Community.

MY812, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

MY812, 19 000 руб.

Push The Button, Subbota Store, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Push The Button, Subbota Store, 18 900 руб.

Boggi Milano, 17 150 руб.
Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 17 150 руб.

Let's Cashmere, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Let's Cashmere, 14 900 руб.

Kruzhok, 12 150 руб.
Архивы пресс-служб

Kruzhok, 12 150 руб.

Yallo, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yallo, 12 000 руб.

You, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

You, 11 900 руб.

Lino, Кенгуру, 11 899 руб.
Архивы пресс-служб

Lino, Кенгуру, 11 899 руб.

Charuel, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charuel, 9 990 руб.

USHATAVA, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

USHATAVA, 9 900 руб.

Azalie, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Azalie, 9 800 руб.

YourAntihero, 9 600 руб.
Архивы пресс-служб

YourAntihero, 9 600 руб.

IDOL, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

IDOL, 8 990 руб.

Evgrafova, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Evgrafova, 8 900 руб.

Studio29, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Studio29, 8 500 руб.

Daisyknit, 8 890 руб.
Архивы пресс-служб

Daisyknit, 8 890 руб.

Вооружившись видео-туториалами из соцсетей, превращаем шарф aim clo крупной вязки в хитросплетенный капор, а кобальтовый You — в офискорный галстук. Заодно держим по ветру широкополую бахрому Studio29, греемся в длинных рукавах Azalie, украшенных желтыми бейби-цветочками (в ожидании подснежников), и экспериментируем с праздничной мишурой Evgrafova (носим под нарядный чепчик с пайетками)

Gate31, 8 490 руб.
Архивы пресс-служб

Gate31, 8 490 руб.

Oui, Au Pont Rouge, 7 920 руб.
Архивы пресс-служб

Oui, Au Pont Rouge, 7 920 руб.

2mood, 6 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 6 980 руб.

THISISNEVERTHAT DOWN, Studio Slow, 7 590 руб.
Архивы пресс-служб

THISISNEVERTHAT DOWN, Studio Slow, 7 590 руб.

To Be Blossom, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 6 990 руб.

Mankova, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mankova, 5 990 руб.

Forced Fun Community, 8store, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Forced Fun Community, 8store, 5 500 руб.

unu, 5 090 руб.
Архивы пресс-служб

unu, 5 090 руб.

Mirstores, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mirstores, 4 990 руб.

Уста к устам, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Уста к устам, 4 900 руб.

Delo Design, 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Delo Design, 4 500 руб.

aim clo, 2 650 руб.
Архивы пресс-служб

aim clo, 2 650 руб.

Befree x Турбен, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Befree x Турбен, 2 599 руб.

Lime, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

 Lime, 2 599 руб.

Для вылазки на приморский каток выкручиваем утепление на максимум с долговязым палантином unu unu (спина в тепле!), альтернатива — ромкорный шарф-воротник Mankova и тактильный макси-мохер Jil Sander. Тем временем для шапочных нигилистов припасен бактус: мэтчим кашемировый шарф-косынку Let's Cashmere с устойчиво-роскошной эко-шубой, а горчичный платок «Уста к устам» из шерсти букле — с дофаминовым пуховиком.

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