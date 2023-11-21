Выбрали 40 шарфов, в которые можно укутаться с головой

Прячемся под слои мохера, шерсти и кашемира целиком и полностью — с длинно-сочиненными шарфами в полоску, клетку и лого-принт (найдется даже киберпанк-паттерн!).
Бежим впереди фэшн-подиума, куда возвращаются тонкие шарфы (привет, десятые!), с кроше-дорожкой Mirstores и психоделичным лео-принтом Dries Van Noten. Плюс меняем ультракороткую мини на юбку-шарф Vereja (оба тренда — дело рук синьоры Миуччи), подколотую акцентной гранд-брошью из винтажных закромов. По ходу зимнего фэшн-марафона не забываем адаптировать в гардероб клетку (с подачи Дэниела Ли) и пестрый кидкор авторства Anna Sui — тут помогут мастера из Kruzhok и Forced Fun Community.
Вооружившись видео-туториалами из соцсетей, превращаем шарф aim clo крупной вязки в хитросплетенный капор, а кобальтовый You — в офискорный галстук. Заодно держим по ветру широкополую бахрому Studio29, греемся в длинных рукавах Azalie, украшенных желтыми бейби-цветочками (в ожидании подснежников), и экспериментируем с праздничной мишурой Evgrafova (носим под нарядный чепчик с пайетками)
Для вылазки на приморский каток выкручиваем утепление на максимум с долговязым палантином unu unu (спина в тепле!), альтернатива — ромкорный шарф-воротник Mankova и тактильный макси-мохер Jil Sander. Тем временем для шапочных нигилистов припасен бактус: мэтчим кашемировый шарф-косынку Let's Cashmere с устойчиво-роскошной эко-шубой, а горчичный платок «Уста к устам» из шерсти букле — с дофаминовым пуховиком.
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