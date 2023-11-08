В цветочек, в горошек, в лео-крапинку: 40 самых зимних пуховиков

Декабрь близко: натягиваем вельветовые брюки до ушей (в духе лондонского показа Джонатана Андерсона), а вместе с ними — самый теплый и дофаминовый пуховик.
Фэшн-локалы адаптируют глобальный тренд на укороченный пуховик, не пренебрегая теплом и комфортом: в USHATAVA и Charuel завезли модели-трансформеры, которые при первых признаках мороза способны увеличиваться аж до пят (заодно пригодятся для вылазки на спа-релакс в «Камыши» и на карельский глэмпинг).
Носим (желательно все) в жизнеутверждающий цветочек: от микро-васильков Rejo, притворяющихся кляксами, и макси-аппликаций J.Kim в духе завязок на мешке с узбекистанским хлопком (модный код бренда!) до подсолнухов Ola Ola и тропических садов To Be Blossom в виде анималистичного принта. Саванная альтернатива — куртка-зебра от Red September и полихромный лео-паттерн на пуховике OAMC.
Если душа требует пуховикового разнообразия, меняем ярко-сигнальную куртку на устойчивый ватник Vatnique: технологичная белоснежная куртка-оммаж снам Веры Павловны выполнена из мягкого сатина на стеганой вискозной подкладке и выдерживает морозы до 15-ти градусов. Либо носим пуховик из термохромной линейки Finn Flare, который меняет цвет при нагреве (от прикосновения руки до приближения к кухне ресторана Futurist).
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