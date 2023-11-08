В цветочек, в горошек, в лео-крапинку: 40 самых зимних пуховиков

Фэшн-локалы адаптируют глобальный тренд на укороченный пуховик, не пренебрегая теплом и комфортом: в USHATAVA и Charuel завезли модели-трансформеры, которые при первых признаках мороза способны увеличиваться аж до пят (заодно пригодятся для вылазки на спа-релакс в «Камыши» и на карельский глэмпинг).