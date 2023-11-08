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В цветочек, в горошек, в лео-крапинку: 40 самых зимних пуховиков

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Декабрь близко: натягиваем вельветовые брюки до ушей (в духе лондонского показа Джонатана Андерсона), а вместе с ними — самый теплый и дофаминовый пуховик.

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Prada, ДЛТ, 255 000 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 225 000 руб.

Архивы пресс-служб

J.Kim, 143 000 руб.

Архивы пресс-служб

Agreeg, 110 000 руб.

Архивы пресс-служб

DIEGO M, ДЛТ, 107 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сharles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 74 990 руб.

Архивы пресс-служб

JNBY, 72 900 руб.

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MSGM, 64 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 63 800 руб.

Архивы пресс-служб

Finn Flare, 55 249 руб.

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Flüg, 54 900 руб.

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Choux, 49 980 руб.

Архивы пресс-служб

USHATAVA, 44 900 руб.

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Walk of Shame, 43 000 руб.

Архивы пресс-служб

You, 39 900 руб.

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Charuel, 36 990 руб.

Архивы пресс-служб

Seven Lab, 37 800 руб.

Фэшн-локалы адаптируют глобальный тренд на укороченный пуховик, не пренебрегая теплом и комфортом: в USHATAVA и Charuel завезли модели-трансформеры, которые при первых признаках мороза способны увеличиваться аж до пят (заодно пригодятся для вылазки на спа-релакс в «Камыши» и на карельский глэмпинг).

Архивы пресс-служб

Rejo, 35 900 руб.

Архивы пресс-служб

2mood, 34 980 руб.

Архивы пресс-служб

Kakvata, 33 990 руб.

Архивы пресс-служб

Vatnique, 33 000 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 31 290 руб.

Архивы пресс-служб

Novaya, 30 600 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 28 990 руб.

Архивы пресс-служб

Anna Pekun, 21 980 руб.

Архивы пресс-служб

UrbanTiger, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 11 999 руб.

Архивы пресс-служб

Finn Flare, 11 891 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 9 999 руб.

Носим (желательно все) в жизнеутверждающий цветочек: от микро-васильков Rejo, притворяющихся кляксами, и макси-аппликаций J.Kim в духе завязок на мешке с узбекистанским хлопком (модный код бренда!) до подсолнухов Ola Ola и тропических садов To Be Blossom в виде анималистичного принта. Саванная альтернатива — куртка-зебра от Red September и полихромный лео-паттерн на пуховике OAMC. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 300 000 руб.

Архивы пресс-служб

OAMC, Peak Store, 166 950 руб.

Архивы пресс-служб

Parajumpers, NO ONE, 117 990 руб.

Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 64 800 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 57 000 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 53 050 руб.

Архивы пресс-служб

Red September, 52 990 руб.

Архивы пресс-служб

404 Not Found, 50 000 руб.

Архивы пресс-служб

ZNWR, 38 000 руб.

Архивы пресс-служб

Krakatau, 34 990 руб.

Архивы пресс-служб

12storeez, 29 980 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 22 990 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 7 599 руб.

Если душа требует пуховикового разнообразия, меняем ярко-сигнальную куртку на устойчивый ватник Vatnique: технологичная белоснежная куртка-оммаж снам Веры Павловны выполнена из мягкого сатина на стеганой вискозной подкладке и выдерживает морозы до 15-ти градусов. Либо носим пуховик из термохромной линейки Finn Flare, который меняет цвет при нагреве (от прикосновения руки до приближения к кухне ресторана Futurist).

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