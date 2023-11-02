Уши в тепле: выбрали 30 шапок на холода

Туториал по морозостойкому укутыванию: транслируем уют и тепло в пушистых чепчиках, натягиваем на брови bad hair day бини и прячем красный нос под кроше-забралом хитросплетенных балаклав.
Голова нужна не для прически (разве что в помещении), а для адаптации тысячи и одного фэшн-тренда. Приручаем моду на анималистичные лео-принты с психоделичными бини Dries Van Noten и нордической панамкой Free Age, а заодно вливаемся в ряды адептов устойчивого зеленого с изумрудной балаклавой Check Ya Head (а вдруг весна и подснежники). Шапка A.T.T из буклированной пряжи мимикрирует под остромодные полотенца, а Finn Flare раздает образцовый рыцарькор.
Отправляемся на шахматный турнир в лазурном колорблоке Jacob Cro (как тебе такое, Фаррелл Уильямс), а в ушанке 2mood мчим на зимнюю вылазку в Рускеалу. В любой непонятной ситуации по-прежнему надеваем кошачий чепчик Ксюши Смо (а у нас лапки) — вещь, за год проверенную Билли Айлиш, нишей масс-маркета и даже пасхальными яйцами.
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