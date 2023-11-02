18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Уши в тепле: выбрали 30 шапок на холода

Поделиться:

Туториал по морозостойкому укутыванию: транслируем уют и тепло в пушистых чепчиках​, натягиваем на брови bad hair day бини и прячем красный нос под кроше-забралом хитросплетенных балаклав.

Архивы пресс-служб

Loro Piana, ДЛТ, 330 500 руб.

Архивы пресс-служб

Marni, Rehab Shop, 41 000 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

Adererror, KM20, 27 600 руб.

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, KM20, 26 800 руб.

Архивы пресс-служб

Сocoshnick, 17 500 руб.

Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 13 999 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 13 250 руб.

Архивы пресс-служб

Baldinini, NO ONE, 12 990 руб.

Архивы пресс-служб

Vereja, 11 280 руб.

Архивы пресс-служб

HAN KJØBENHAVN, Studio Slow, 9 290 руб.

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 9 900 руб.

Голова нужна не для прически (разве что в помещении), а для адаптации тысячи и одного фэшн-тренда. Приручаем моду на анималистичные лео-принты с психоделичными бини Dries Van Noten и нордической панамкой Free Age, а заодно вливаемся в ряды адептов устойчивого зеленого с изумрудной балаклавой Check Ya Head (а вдруг весна и подснежники). Шапка A.T.T из буклированной пряжи мимикрирует под остромодные полотенца, а Finn Flare раздает образцовый рыцарькор.

Архивы пресс-служб

2mood, 8 980 руб.

Архивы пресс-служб

12storeez, 8 980 руб.

Архивы пресс-служб

YOURANTIHERO, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

Sporty&Rich, Peak, 6 950 руб.

Архивы пресс-служб

Nasspen, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

Jacob Cro, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

tête bonnet, 6 000 руб.

Архивы пресс-служб

A.T.T., ДЛТ, 5 940 руб.

Архивы пресс-служб

SAMB, 5 500 руб.

Архивы пресс-служб

unu unu, 5 400 руб.

Архивы пресс-служб

Mirstores, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 4 990 руб.

Отправляемся на шахматный турнир в лазурном колорблоке Jacob Cro (как тебе такое, Фаррелл Уильямс), а в ушанке 2mood мчим на зимнюю вылазку в Рускеалу. В любой непонятной ситуации по-прежнему надеваем кошачий чепчик Ксюши Смо (а у нас лапки) — вещь, за год проверенную Билли Айлиш, нишей масс-маркета и даже пасхальными яйцами. 

Архивы пресс-служб

Check Ya Head, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 4 290 руб.

Архивы пресс-служб

USHATAVA, 3 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Finn Flare, 3 399 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 599 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 1 990 руб.

Архивы пресс-служб

SELA, 1 199 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 899 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: