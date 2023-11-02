Уши в тепле: выбрали 30 шапок на холода

Голова нужна не для прически (разве что в помещении), а для адаптации тысячи и одного фэшн-тренда. Приручаем моду на анималистичные лео-принты с психоделичными бини Dries Van Noten и нордической панамкой Free Age, а заодно вливаемся в ряды адептов устойчивого зеленого с изумрудной балаклавой Check Ya Head (а вдруг весна и подснежники). Шапка A.T.T из буклированной пряжи мимикрирует под остромодные полотенца, а Finn Flare раздает образцовый рыцарькор.