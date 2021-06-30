Фото дня: Кендалл Дженнер в брюках-палаццо петербургского бренда MY812

Напомним, что петербургский бренд MY812 в 2015 году создала дизайнер и лауреат «ТОП50»-2019 Альбина Зуева. Марка с цифрами телефонного когда Петербурга в названии стала популярна в Америке, ­Европе и Азии. За ­шелковыми ­платьями и кашемировыми пальто, которые команда марки снимает в кинематографичных ­лукбуках, ­выстраиваются многотысячные ­виртуальные ­очереди. В этом году MY812 открыли свой первый офлайновый магазин в Москве.