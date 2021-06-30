Фото дня: Кендалл Дженнер в брюках-палаццо петербургского бренда MY812

Вчера, 29 июня, супермодель Кендалл Дженнер появилась в Париже в брюках из коллекции петербургского бренда MY812. Для прогулки она выбрала бежевые льняные брюки-палаццо с высокой талией и легкой плиссировкой.
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Фото: агентство Backgrid
Напомним, что петербургский бренд MY812 в 2015 году создала дизайнер и лауреат «ТОП50»-2019 Альбина Зуева. Марка с цифрами телефонного когда Петербурга в названии стала популярна в Америке, Европе и Азии. За шелковыми платьями и кашемировыми пальто, которые команда марки снимает в кинематографичных лукбуках, выстраиваются многотысячные виртуальные очереди. В этом году MY812 открыли свой первый офлайновый магазин в Москве.
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