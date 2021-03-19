Ко дню рождения Татьяны Парфеновой: 10 интервью главного петербургского дизайнера

Татьяна Парфенова стала мультимедиа-художницей задолго до того, как это стало модным. Бренд Tatyana Parfionova живет по законам фэшн-бизнеса: сезонные коллекции, показы, линия haute couture, коллаборация с Дианой Вишневой и даже коллекция для дома. Наряды Tatyana Parfionova летали в космос, поднимали вопросы гендерной идентичности и попадали в топ-10 кутюрных платьев американского Vogue – их также приобретали в личные коллекции Карин Ройтфельд и Том Йорк. Парфенова – великолепный график и великая рассказчица: к своим книгам она сама делает иллюстрации. Сегодня у Татьяна Парфеноном день рождения – в честь праздника перечитываем интервью и тексты Татьяны Валентиновны для «Собака.ru».