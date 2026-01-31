ТОП-5 главных показов Недели высокой моды в Париже: Chanel, Dior, Valentino, Shсiaparelli, Armani Privé

Важнейшие хайлайты отгремевшей Haute Couture арлекинады: шинуазри-трибьют Armani Privé маэстро Армани, пламенеющая birdcore-готика Schiaparelli и мегапротивостояние кутюрных дебютов Джонатана Андерсона в Dior и Матье Блази в Chanel (в котором, кажется, всех по-валентиновски победил Алессандро Микеле).
Schiaparelli
Как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри?
Dior
Чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона?
Chanel
Как прошел дебютный кутюрный показ Матье Блази?
Valentino
Кутюрное шоу Алессандро Микеле — как это было
Armani Privé
Как прошел показ модного дома в Милане — первый кутюр без маэстро Армани
Кутюрная Неделя моды — in! По традиции ее открыл показ Schiaparelli. По словам креативного директора Дэниела Розберри, идея пришла ему во время «творческого отпуска в Риме» и в особенности в ходе экскурсии по Сикстинской капелле. Свои впечатления он выразил в коллекции под названием «Агония и экстаз».
В Музее Родена отгремел показ дебютной кутюрной коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Под овации завидного front row (заметили Жана-Поля Готье под руку с Ольгой Карпуть, Пьерпаоло Пиччоли, Рианну и соседствующих верховных — Анну Винтур и Джона Гальяно!) любимец индустрии сделал фэшн-реверанс главному увлечению жизни (после моды, конечно!) Кристиана Диора — цветам.
Мнения, как водится, разделились. Кто-то в очередной раз разочарованно вздохнул: «Перемудрил». А другие назвали коллекцию лучшей за время работы в модном доме. Мы же не можем избавиться от ассоциаций со слишком старательным учеником, стремящимся продемонстрировать все знания и навыки за один академический час — и аппликацию из перьев, и вдохновленные глиняными сосудами платья, и асимметричные шинаузри-юбки, и двубортные пальто с акцентными воротниками, и свитеры с косами, и пляжный сарафан с бахромой.
Ожидание: Матье Блазьи проявит теневую субличность кутюрье. Реальность: креативный директор Chanel выдал в себе заядлого хайдзина, посвятившего шоу в Гран-Пале анонимному джапанди-терцету (Птица на грибе / Я сразу увидел красоту / И вот уже исчезла — улетела).
Как это было: дебютную строку раскрыл через льюискэролловский сет-дизайн (с грибами, плакучими ивами и мухомор-мицелием — строго по канону осеннего ГРИБОБУКА Собака.ru!), вторую выразил в кутюрных арт-писах (забираем в вишлист туфли с каблуком-волнушкой!), а третью — в невесомых муслиновых тканях, полупрозрачных двойках и эфемерных перышках!
Усадив около сотни гостей перед Кайзерпанорамами, Алессандро Микеле показал свою вторую кутюрную коллекцию для Valentino. Сценография отсылает одновременно к популярному в XIX–XX веках аттракциону, где сразу несколько зрителей могут наблюдать за движущейся панорамой всевозможных городов (дело рук изобретателя Августа Фурманна!), и скандальным peep shows (эротические шоу, за которыми зрители наблюдают из отдельных кабинок сквозь небольшие окошки). А кого там разглядели смотрящие, рассказываем в материале Собака.ru.
В Palazzo Armani прошел показ кутюрной коллекции Armani Privé — первая, созданная без участия самого Джорджо Армани. У руля линии женской одежды, в том числе haute couture, племянница маэстро — Сильвана Армани. Рассказываем, чем запомнится начало новой главы модного дома.
Комментарии (0)