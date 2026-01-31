Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

ТОП-5 главных показов Недели высокой моды в Париже: Chanel, Dior, Valentino, Shсiaparelli, Armani Privé

Важнейшие хайлайты отгремевшей Haute Couture арлекинады: шинуазри-трибьют Armani Privé маэстро Армани, пламенеющая birdcore-готика Schiaparelli и мегапротивостояние кутюрных дебютов Джонатана Андерсона в Dior и Матье Блази в Chanel (в котором, кажется, всех по-валентиновски победил Алессандро Микеле). 

Schiaparelli

Как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри?
Dior

Чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона?
Chanel

Как прошел дебютный кутюрный показ Матье Блази?
Valentino

Кутюрное шоу Алессандро Микеле — как это было
Armani Privé

Как прошел показ модного дома в Милане — первый кутюр без маэстро Армани

Schiaparelli: как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри

Кутюрная Неделя моды — in! По традиции ее открыл показ Schiaparelli. По словам креативного директора Дэниела Розберри, идея пришла ему во время «творческого отпуска в Риме» и в особенности в ходе экскурсии по Сикстинской капелле. Свои впечатления он выразил в коллекции под названием «Агония и экстаз».

Dior: чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона

В Музее Родена отгремел показ дебютной кутюрной коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Под овации завидного front row (заметили Жана-Поля Готье под руку с Ольгой Карпуть, Пьерпаоло Пиччоли, Рианну и соседствующих верховных — Анну Винтур и Джона Гальяно!) любимец индустрии сделал фэшн-реверанс главному увлечению жизни (после моды, конечно!) Кристиана Диора — цветам.

Мнения, как водится, разделились. Кто-то в очередной раз разочарованно вздохнул: «Перемудрил». А другие назвали коллекцию лучшей за время работы в модном доме. Мы же не можем избавиться от ассоциаций со слишком старательным учеником, стремящимся продемонстрировать все знания и навыки за один академический час — и аппликацию из перьев, и вдохновленные глиняными сосудами платья, и асимметричные шинаузри-юбки, и двубортные пальто с акцентными воротниками, и свитеры с косами, и пляжный сарафан с бахромой.

Chanel: как прошел дебютный кутюрный показ Матье Блази?

Ожидание: Матье Блазьи проявит теневую субличность кутюрье. Реальность: креативный директор Chanel выдал в себе заядлого хайдзина, посвятившего шоу в Гран-Пале анонимному джапанди-терцету (Птица на грибе / Я сразу увидел красоту / И вот уже исчезла — улетела).

Как это было: дебютную строку раскрыл через льюискэролловский сет-дизайн (с грибами, плакучими ивами и мухомор-мицелием — строго по канону осеннего ГРИБОБУКА Собака.ru!), вторую выразил в кутюрных арт-писах (забираем в вишлист туфли с каблуком-волнушкой!), а третью — в невесомых муслиновых тканях, полупрозрачных двойках и эфемерных перышках!

Valentino: как прошел показ кутюрной коллекции Алессандро Микеле

Усадив около сотни гостей перед Кайзерпанорамами, Алессандро Микеле показал свою вторую кутюрную коллекцию для Valentino. Сценография отсылает одновременно к популярному в XIX–XX веках аттракциону, где сразу несколько зрителей могут наблюдать за движущейся панорамой всевозможных городов (дело рук изобретателя Августа Фурманна!), и скандальным peep shows (эротические шоу, за которыми зрители наблюдают из отдельных кабинок сквозь небольшие окошки). А кого там разглядели смотрящие, рассказываем в материале Собака.ru.

Как прошел показ Armani Privé в Милане — первый кутюр без маэстро Армани

В Palazzo Armani прошел показ кутюрной коллекции Armani Privé — первая, созданная без участия самого Джорджо Армани. У руля линии женской одежды, в том числе haute couture, племянница маэстро — Сильвана Армани. Рассказываем, чем запомнится начало новой главы модного дома.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: