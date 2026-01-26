Dior: чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона

В Музее Родена отгремел показ дебютной кутюрной коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Под овации завидного front row (заметили Жана-Поля Готье под руку с Ольгой Карпуть, Пьерпаоло Пиччоли, Рианну и соседствующих верховных — Анну Винтур и Джона Гальяно!) любимец индустрии сделал фэшн-реверанс главному увлечению жизни (после моды, конечно!) Кристиана Диора — цветам.
Мнения, как водится, разделились. Кто-то в очередной раз разочарованно вздохнул: «Перемудрил». А другие назвали коллекцию лучшей за время работы в модном доме. Мы же не можем избавиться от ассоциаций со слишком старательным учеником, стремящимся продемонстрировать все знания и навыки за один академический час — и аппликацию из перьев, и вдохновленные глиняными сосудами платья, и асимметричные шинаузри-юбки, и двубортные пальто с акцентными воротниками, и свитеры с косами, и пляжный сарафан с бахромой.
Платье, открывшее показ, носит имя «Магдалена» в честь кенийской художници-керамистки и подруги Андерсона — Магдалены Одундо — чьи работы (объемные вазы и сосуды с падающим горлышком) отразились в крое некоторых изделий кутюрной коллекции
Продолжаем носить кейпы: по совету Джонатана Андерсона примеряем вязаный кокон в тандеме со струящимися брюками и пышной баской (или мини-юбкой!)
Это комбо: базовый топ и стейтмент-юбка
Предсказываем звание it-сумки сезона шелковому гранд-мешку Dior
Меховые горжетки всё еще с нами! Сочетаем не только с пальто, но и с шифоновыми оригами-платьями
Стилизуем вязаный трикотаж по кутюрному канону: утягиваем платье-свитер с помощью бархатной ленты и дополняем лук акцентными сергами-гортензиями
И снова Bar — на этот раз с флористическими шинуазри-узорами
Очевидно, о теме своего первого кутюрного показа Джонатан Андерсон долго не думал. Цветы были отдушиной самого Кристиана Диора, а подобный сет-дизайн воплотил во время дебютного шоу (Dior FW'12) Раф Симонс (украсил живыми бутонами целых пять залов от потолка до пола!). Примерив на себя роль фэшн-садовника, худрук вырастил лиловые орхидеи на архитектурных платьях-куполах (этот же силуэт дизайнер использовал в коллекции сезона SS'26), отшил напоминающие кружевные розы многослойные мини-платья, приютил кувшинки на юбке-баске, а еще — сочинил клатчи-хатиоры, серьги-гортензии и травяные сумки.
Ожидаемые для кутюрного показа классические нарядные макси оказались на подиуме в меньшинстве. Вместо них Джонатан Андерсон сделал ставку на фантазийные мини с верхом от китайского фонарика и низом от оригами, сеты из базового трикотажного топа и стейтмент-юбки из шелка или бархата, двойки с жакетами Bar и ультраширокими брюками-лепестками и даже верхнюю одежду (от пернатых шуб до пуховиков-баллонов и твидовых гранд-пальто). Внезапно увидели довольно кэжуальные вязаные айтемы. В нашем топе — укороченные свитеры с косами (по совету худрука Dior носим с акцентными макси-юбками и офискорными брюками) и необычные джемперы-кейпы с небольшим боковым шлейфом.
Вот, что еще точно будем носить в следующем (и этом!) сезоне:
- меховые и дутые горжетки (даже с летними платьями!);
- драпировки (увидели на асимметричных платьях, макси-юбках и верхней одежде);
- атласные сумки-мешки (чем больше, тем лучше);
- шинуазри-кор (с подиума Dior забираем укороченные шаровары и шелковые смокинги с восточными флористическими узорами);
- массивные браслеты-бутоны;
- экстраприталенные пальто и жакеты.
