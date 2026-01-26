Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Dior: чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона

В Музее Родена отгремел показ дебютной кутюрной коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Под овации завидного front row (заметили Жана-Поля Готье под руку с Ольгой Карпуть, Пьерпаоло Пиччоли, Рианну и соседствующих верховных — Анну Винтур и Джона Гальяно!) любимец индустрии сделал фэшн-реверанс главному увлечению жизни (после моды, конечно!) Кристиана Диора — цветам.

Мнения, как водится, разделились. Кто-то в очередной раз разочарованно вздохнул: «Перемудрил». А другие назвали коллекцию лучшей за время работы в модном доме. Мы же не можем избавиться от ассоциаций со слишком старательным учеником, стремящимся продемонстрировать все знания и навыки за один академический час — и аппликацию из перьев, и вдохновленные глиняными сосудами платья, и асимметричные шинаузри-юбки, и двубортные пальто с акцентными воротниками, и свитеры с косами, и пляжный сарафан с бахромой. 

Платье, открывшее показ, носит имя «Магдалена» в честь кенийской художници-керамистки и подруги Андерсона — Магдалены Одундо — чьи работы (объемные

Платье, открывшее показ, носит имя «Магдалена» в честь кенийской художници-керамистки и подруги Андерсона — Магдалены Одундо — чьи работы (объемные вазы и сосуды с падающим горлышком) отразились в крое некоторых изделий кутюрной коллекции 

Продолжаем носить кейпы: по совету Джонатана Андерсона примеряем вязаный кокон в тандеме со струящимися брюками и пышной баской (или мини-юбкой!)

Продолжаем носить кейпы: по совету Джонатана Андерсона примеряем вязаный кокон в тандеме со струящимися брюками и пышной баской (или мини-юбкой!)

Это комбо: базовый топ и стейтмент-юбка

Это комбо: базовый топ и стейтмент-юбка 

Предсказываем звание it-сумки сезона шелковому гранд-мешку Dior

Предсказываем звание it-сумки сезона шелковому гранд-мешку Dior 

Меховые горжетки всё еще с нами! Сочетаем не только с пальто, но и с шифоновыми оригами-платьями

Меховые горжетки всё еще с нами! Сочетаем не только с пальто, но и с шифоновыми оригами-платьями 

Стилизуем вязаный трикотаж по кутюрному канону: утягиваем платье-свитер с помощью бархатной ленты и дополняем лук акцентными сергами-гортензиями

Стилизуем вязаный трикотаж по кутюрному канону: утягиваем платье-свитер с помощью бархатной ленты и дополняем лук акцентными сергами-гортензиями 

И снова Bar — на этот раз с флористическими шинуазри-узорами

И снова Bar — на этот раз с флористическими шинуазри-узорами 

Очевидно, о теме своего первого кутюрного показа Джонатан Андерсон долго не думал. Цветы были отдушиной самого Кристиана Диора, а подобный сет-дизайн воплотил во время дебютного шоу (Dior FW'12) Раф Симонс (украсил живыми бутонами целых пять залов от потолка до пола!). Примерив на себя роль фэшн-садовника, худрук вырастил лиловые орхидеи на архитектурных платьях-куполах (этот же силуэт дизайнер использовал в коллекции сезона SS'26), отшил напоминающие кружевные розы многослойные мини-платья, приютил кувшинки на юбке-баске, а еще — сочинил клатчи-хатиоры, серьги-гортензии и травяные сумки. 

Ожидаемые для кутюрного показа классические нарядные макси оказались на подиуме в меньшинстве. Вместо них Джонатан Андерсон сделал ставку на фантазийные мини с верхом от китайского фонарика и низом от оригами, сеты из базового трикотажного топа и стейтмент-юбки из шелка или бархата, двойки с жакетами Bar и ультраширокими брюками-лепестками и даже верхнюю одежду (от пернатых шуб до пуховиков-баллонов и твидовых гранд-пальто). Внезапно увидели довольно кэжуальные вязаные айтемы. В нашем топе — укороченные свитеры с косами (по совету худрука Dior носим с акцентными макси-юбками и офискорными брюками) и необычные джемперы-кейпы с небольшим боковым шлейфом. 

Вот, что еще точно будем носить в следующем (и этом!) сезоне: 

  • меховые и дутые горжетки (даже с летними платьями!); 
  • драпировки (увидели на асимметричных платьях, макси-юбках и верхней одежде);  
  • атласные сумки-мешки (чем больше, тем лучше); 
  • шинуазри-кор (с подиума Dior забираем укороченные шаровары и шелковые смокинги с восточными флористическими узорами);
  • массивные браслеты-бутоны; 
  • экстраприталенные пальто и жакеты.
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: