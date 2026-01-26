Dior: чем запомнится первое кутюрное шоу Джонатана Андерсона

В Музее Родена отгремел показ дебютной кутюрной коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Под овации завидного front row (заметили Жана-Поля Готье под руку с Ольгой Карпуть, Пьерпаоло Пиччоли, Рианну и соседствующих верховных — Анну Винтур и Джона Гальяно!) любимец индустрии сделал фэшн-реверанс главному увлечению жизни (после моды, конечно!) Кристиана Диора — цветам.

Мнения, как водится, разделились. Кто-то в очередной раз разочарованно вздохнул: «Перемудрил». А другие назвали коллекцию лучшей за время работы в модном доме. Мы же не можем избавиться от ассоциаций со слишком старательным учеником, стремящимся продемонстрировать все знания и навыки за один академический час — и аппликацию из перьев, и вдохновленные глиняными сосудами платья, и асимметричные шинаузри-юбки, и двубортные пальто с акцентными воротниками, и свитеры с косами, и пляжный сарафан с бахромой.