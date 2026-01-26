Schiaparelli: как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри

Кутюрная Неделя моды — in! По традиции ее открыл показ Schiaparelli. По словам креативного директора Дэниела Розберри, идея пришла ему во время «творческого отпуска в Риме» и в особенности в ходе экскурсии по Сикстинской капелле. Свои впечатления он выразил в коллекции под названием «Агония и экстаз».
В этом сезоне Розберри продолжает тему фауны: от птиц коллекции достались пернатые жакеты с воротниками-крыльями
При работе над костюмом Isabella Blowfish Дэниел Розберри поглядывал сразу на два референса — фэшн-икону Изабеллу Блоу и пятнистую рыбу-фугу (по англ. blowfish)
Что-что, а дикие головные уборы Изабелла точно бы оценила!
Один из главных хайлайтов коллекции — жакет со скорпионьим хвостом The Scorpio Sisters
Гости из другого царства животных — змеи, которые поделились с жакетами своими острыми изогнутыми зубами
И внезапно — херувимы. Косплеим ангелов с помощью крылатых жакетов Schiaparelli
В коллекции «Агония и экстаз» худрук бренда Дэниел Розберри продолжил свою излюбленную орнитологическую тему — увидели архитектурные пернатые жакеты, бархатные платья со сложносочиненными черно-алыми крыльями и подсмотренными у голубой сойки грудками и туфли с птичьими портретами. Отправной точкой пернатых образов стала картина Пабло Пикассо «Птицы в клетке», которую сама Эльза Скиапарелли называла любимой в своей арт-коллекции.
Плюс: разглядели несколько фэшн-отсылок и к другим царствам животных. Полупрозрачный жакет, украшенный длинным изогнутым хвостом получил название The Scorpio Sisters, а пятнистый сет с шипастым жакетом назван Isabella Blowfish в честь рыб семейства Иглобрюхов (blowfish) и фэшн-иконы Изабеллы Блоу (Isabella Blow).
