Schiaparelli: как прошел показ кутюрной коллекции Дэниела Розберри

Кутюрная Неделя моды — in! По традиции ее открыл показ Schiaparelli. По словам креативного директора Дэниела Розберри, идея пришла ему во время «творческого отпуска в Риме» и в особенности в ходе экскурсии по Сикстинской капелле. Свои впечатления он выразил в коллекции под названием «Агония и экстаз».